https://sarabic.ae/20240606/-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-يعزز-العلاقات-الاستراتيجية-مع-الدول-العربية-1089580023.html
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، الحضور الكبير في النسخة الـ27 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي دليل على فشل العقوبات الأمريكية، الجيش الإسرائيلي يرتكب... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T13:54+0000
2024-06-06T13:54+0000
2024-06-06T13:54+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
سبوتنيك عربي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف، التي نظمت جناحا كبيرا عرضت من خلاله التراث والأصالة العريقة للسلطنة. في سياق المنتدى تحدثت لـ"سبوتنيك"، مديرة التطوير الدولي في شركة "غيرو فارم" الروسية، إيرينا يمشينكو، قائلة:كما وتحدث لـ"سبوتنيك"، أيضا، عن فرص الاستثمارالسياحي في روسيا، المدير التنفيذي لشركة "سيرابيس" السياحية العمانية، زكريا بن سعيد الغساني:بدوره تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "إن سايت" لأمن المعلومات في سلطنة عمان، راشد سالم السالمي، عن أهمية توقيع اتفاقية في مجال الأمن السيبراني:وتحدث عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الروسية، لبناء مصنع في موسكو لإعادة تدوير الملابس، المدير العام لمجموعة "أي جي إنترناشيونال"،عبد الجليل شريفي:خبير: إسرائيل تستغل الحراك السياسي الذي تقوده أمريكا وتقوم بارتكاب الجرائم الوحشيةقُتل 32 مدنيا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لمجرزة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جراء غارة جوية استهدفت مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.عن هذا الموضوع، تحدث لـ"سبوتنيك" من أنقرة، الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة "فيميد" للإعلام، الأستاذ إبراهيم المدهون:خبير: التجارب تثبت أن الدبلوماسية غير قادرة على حل الأزمات والصراعاتروسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن على خلفية السماح لكييف باستخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية. عن آخر تطورات الصراع الأوكراني، تحدث الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2024
محمد جمعة
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، الحضور الكبير في النسخة الـ27 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي دليل على فشل العقوبات الأمريكية، الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة مروعة في مدرسة تحوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن على خلفية السماح لكييف باستخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية.
يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف، التي نظمت جناحا كبيرا عرضت من خلاله التراث والأصالة العريقة للسلطنة. في سياق المنتدى تحدثت لـ"سبوتنيك"، مديرة التطوير الدولي في شركة "غيرو فارم" الروسية، إيرينا يمشينكو، قائلة:
في شهر مارس (آذار) من هذا العام، قمنا بتسليم الدفعة الأولى من الأنسولين إلى المغرب، فإن هذه المنطقة تمثل أولوية بالنسبة لنا. لقد أقمنا علاقات جيدة مع الشركاء المغاربة، ونعتزم تطوير شراكة استراتيجية. في المنطقة يعاني الكثير من الناس من مرض السكري. ولذلك، فإن مشكلة توفير الأدوية اللازمة لها أهمية خاصة.
كما وتحدث لـ"سبوتنيك"، أيضا، عن فرص الاستثمارالسياحي في روسيا، المدير التنفيذي لشركة "سيرابيس" السياحية العمانية، زكريا بن سعيد الغساني:
إن فرص الاستثمارالسياحي في روسيا كبيرة جدا، كما أن سلطنة عمان تسعى لوضع خطة من أجل جذب السائح الروسي، لأن الإيرادات السياحية هي من أهم مداخيل ميزانية الدول.
بدوره تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "إن سايت" لأمن المعلومات في سلطنة عمان، راشد سالم السالمي، عن أهمية توقيع اتفاقية في مجال الأمن السيبراني:
إن توقيع اتفاقية في مجال الأمن السيبراني له أهمية كبيرة، لأن روسيا من الدول الأكثر تقدما في هذا المجال، والشباب العماني بحاجة لتطوير خبراتهم في هذا المجال، وأنه من الضروري ضبط المعلومات تجنبا للتضليل والمعلومات الزائفة.
وتحدث عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الروسية، لبناء مصنع في موسكو لإعادة تدوير الملابس، المدير العام لمجموعة "أي جي إنترناشيونال"،عبد الجليل شريفي:
تم التوقيع على اتفاقية مع الحكومة الروسية لبناء مصنع في موسكو لإعادة تدوير الملابس بتكلفة تتجاوز الخمسين مليون دولار، كمرحلة أولية، وتم توزيع الحاويات في روسيا.
خبير: إسرائيل تستغل الحراك السياسي الذي تقوده أمريكا وتقوم بارتكاب الجرائم الوحشية
قُتل 32 مدنيا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لمجرزة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جراء غارة جوية استهدفت مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
عن هذا الموضوع، تحدث لـ"سبوتنيك" من أنقرة، الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة "فيميد" للإعلام، الأستاذ إبراهيم المدهون:
الاحتلال الإسرائيلي يستغل الحراك السياسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ويقوم بارتكاب العديد من الجرائم الوحشية، وهذا دليل على إفلاسه، لذلك ليس لديه إلا أن يقتل الأبرياء ويستهدف الأطفال، وهذه المجازر هي التي تعجل من هزيمته.
خبير: التجارب تثبت أن الدبلوماسية غير قادرة على حل الأزمات والصراعات
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن على خلفية السماح لكييف باستخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية. عن آخر تطورات الصراع الأوكراني، تحدث الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان:
أثبتت التجارب أن الدبلوماسية لا تستطيع أن تحل هذه الأزمات والصراعات، ولا سيما أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية قد تم تقويض عملها، و لكن هذه الخطوة لا بد منها على الرغم من التوقع أن الرد سيكون على شكل "فيتو"، وبالتالي سيتم اللجوء إلى الرد العسكري كما هو الواقع الآن، والعالم للأسف يتجه إلى عقلية الحرب الباردة وحرب الوكالات.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...