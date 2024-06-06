https://sarabic.ae/20240606/-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-يعزز-العلاقات-الاستراتيجية-مع-الدول-العربية-1089580023.html

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، الحضور الكبير في النسخة الـ27 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي دليل على فشل العقوبات الأمريكية، الجيش الإسرائيلي يرتكب... 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T13:54+0000

2024-06-06T13:54+0000

2024-06-06T13:54+0000

راديو

حصاد الأسبوع

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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية سبوتنيك عربي منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية

يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف، التي نظمت جناحا كبيرا عرضت من خلاله التراث والأصالة العريقة للسلطنة. في سياق المنتدى تحدثت لـ"سبوتنيك"، مديرة التطوير الدولي في شركة "غيرو فارم" الروسية، إيرينا يمشينكو، قائلة:كما وتحدث لـ"سبوتنيك"، أيضا، عن فرص الاستثمارالسياحي في روسيا، المدير التنفيذي لشركة "سيرابيس" السياحية العمانية، زكريا بن سعيد الغساني:بدوره تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "إن سايت" لأمن المعلومات في سلطنة عمان، راشد سالم السالمي، عن أهمية توقيع اتفاقية في مجال الأمن السيبراني:وتحدث عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الروسية، لبناء مصنع في موسكو لإعادة تدوير الملابس، المدير العام لمجموعة "أي جي إنترناشيونال"،عبد الجليل شريفي:خبير: إسرائيل تستغل الحراك السياسي الذي تقوده أمريكا وتقوم بارتكاب الجرائم الوحشيةقُتل 32 مدنيا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لمجرزة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جراء غارة جوية استهدفت مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.عن هذا الموضوع، تحدث لـ"سبوتنيك" من أنقرة، الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة "فيميد" للإعلام، الأستاذ إبراهيم المدهون:خبير: التجارب تثبت أن الدبلوماسية غير قادرة على حل الأزمات والصراعاتروسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن على خلفية السماح لكييف باستخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية. عن آخر تطورات الصراع الأوكراني، تحدث الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2024

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمد جمعة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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