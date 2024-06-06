فتيات يضعن بصمتهن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

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المقاتلات الروسية التكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
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60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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فتيات يضعن بصمتهن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
فتيات يضعن بصمتهن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا تظهر نشاط فتيات خلال مشاركتهن في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، والذي شهد مشاركة نسائية ضخمة من مختلف أنحاء... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
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فتيات
سانت بطرسبورغ
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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фото, فتيات, سانت بطرسبورغ, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, صور
фото, فتيات, سانت بطرسبورغ, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, صور

فتيات يضعن بصمتهن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

06:19 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 09:12 GMT 06.06.2024)
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جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا تظهر نشاط فتيات خلال مشاركتهن في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، والذي شهد مشاركة نسائية ضخمة من مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان تلتقطان الصور خلال مشاركتهن في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

فتاتان تلتقطان الصور خلال مشاركتهن في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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فتاتان تلتقطان الصور خلال مشاركتهن في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Photo / Roscongress Foundation/Elena Stadnichenko

صور لفتيات يؤدين رقصات استعراضية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

صور لفتيات يؤدين رقصات استعراضية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / Roscongress Foundation/Elena Stadnichenko

صور لفتيات يؤدين رقصات استعراضية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صور لفتيات أمام مبنى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

صور لفتيات أمام مبنى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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صور لفتيات أمام مبنى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات من مختلف أنحاء العالم خلال مشاركتهن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

فتيات من مختلف أنحاء العالم خلال مشاركتهن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات من مختلف أنحاء العالم خلال مشاركتهن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Photo / Roscongress Foundation/Aleksandr Galperin

فتاة ترتدي نظارات الواقع الافتراضي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

فتاة ترتدي نظارات الواقع الافتراضي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / Roscongress Foundation/Aleksandr Galperin

فتاة ترتدي نظارات الواقع الافتراضي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لإحدى الفتيات المشاركات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

صورة لإحدى الفتيات المشاركات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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صورة لإحدى الفتيات المشاركات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لسيدة أعمال خلال مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

صورة لسيدة أعمال خلال مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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صورة لسيدة أعمال خلال مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Photo / Roscongress Foundation/Elena Stadnichenko

صور لفتيات يرتدين القبعات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

صور لفتيات يرتدين القبعات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / Roscongress Foundation/Elena Stadnichenko

صور لفتيات يرتدين القبعات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Photo / Roscongress Foundation/Evgeniy Fedoskov

صور لفتيات خلال استقبالهن ضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

صور لفتيات خلال استقبالهن ضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Roscongress Foundation/Evgeniy Fedoskov

صور لفتيات خلال استقبالهن ضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Photo / Roscongress Foundation/Elena Ignatyeva

صورة لفتاة إلى جانب روبوت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

صورة لفتاة إلى جانب روبوت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Roscongress Foundation/Elena Ignatyeva

صورة لفتاة إلى جانب روبوت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صور لبعض الفتيات أثناء استقبالهن ضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

صور لبعض الفتيات أثناء استقبالهن ضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Sergey Bobylev
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صور لبعض الفتيات أثناء استقبالهن ضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صور لفتيات بالزي التقليدي الروسي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

صور لفتيات بالزي التقليدي الروسي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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صور لفتيات بالزي التقليدي الروسي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

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