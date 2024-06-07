https://sarabic.ae/20240607/إعلام-تركيا-قد-تلجأ-إلى-عمل-عسكري-في-سوريا-خلال-الصيف-المقبل-1089596908.html

إعلام: تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا خلال الصيف المقبل

إعلام: تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا خلال الصيف المقبل

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الجمعة، أن أنقرة قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا خلال الصيف، وذلك بسبب أنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T06:27+0000

2024-06-07T06:27+0000

2024-06-07T06:27+0000

العالم

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وذكرت صحيفة "حريت" التركية نقلاً عن مصادر خاصة، أن سوريا ينتظرها صيف حار هذا العام، ففي حال فشلت تركيا بالتنسيق مع اللاعبين الإقليميين، في تأجيل الانتخابات في أغسطس، فقد تكون مسألة العمل العسكري على جدول الأعمال".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "جيرسيكجونديم"، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع التركي، أن تركيا تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية في سوريا المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، المعترف به على أنه إرهابي في البلاد. أردوغان: عودة العلاقات بين تركيا ومصر ستنعكس إيجابا على المشاكل الإقليمية وخاصة ملف سوريا وفي وقت سابق، جرت مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني في سوريا. يذكر أنه في عام 2011، منذ اندلاع أحداث سوريا، تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق التي كانت قبل هذا الصراع وثيقة للغاية. لكن في الآونة الأخيرة بدأ الطرفان، وكذلك وسائل الإعلام التي تهتم بالعلاقات بين البلدين، تتحدث عن إمكانية التطبيع التدريجي. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عامًا بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع.

https://sarabic.ae/20230930/تركيا-تؤكد-رغبتها-في-تطبيع-العلاقات-مع-سوريا-لكن-دون-الانسحاب-من-أراضيها-1081532345.html

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