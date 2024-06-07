https://sarabic.ae/20240607/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تستبعد-إجراء-مفاوضات-مع-موسكو-بشأن-الاستقرار-الاستراتيجي-1089630530.html

البيت الأبيض: واشنطن لا تستبعد إجراء مفاوضات مع موسكو بشأن الاستقرار الاستراتيجي

البيت الأبيض: واشنطن لا تستبعد إجراء مفاوضات مع موسكو بشأن الاستقرار الاستراتيجي

سبوتنيك عربي

صرح مساعد الرئيس الأمريكي لمنع انتشار الأسلحة النووية، براناي فادي، يوم أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة لا تستبعد إجراء مفاوضات مع روسيا الاتحادية لبحث الحد... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T23:54+0000

2024-06-07T23:54+0000

2024-06-07T23:54+0000

روسيا

البيت الأبيض

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كانت المفاوضات، بما في ذلك على مستوى القادة، ممكنة قبل انتهاء الصراع في أوكرانيا: "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال دون مقترحات محددة".وفي 21 فبراير/ شباط 2023، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة "ستارت" الروسية الأمريكية، مشددا على أن البلاد لن تنسحب من المعاهدة.وتم إرسال مذكرة رسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي في 28 فبراير من العام الماضي.وفي أوائل يونيو/ حزيران 2023، وكإجراء مضاد بموجب معاهدة "نيو ستارت"، أعلنت واشنطن وقف نقل المعلومات إلى روسيا حول حالة وموقع أسلحتها الاستراتيجية التي تغطيها المعاهدة، وألغت التأشيرات الصادرة للمتخصصين الروس لإجراء عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت"، كما أعلنت الولايات المتحدة وقف تزويد روسيا بمعلومات القياس عن بعد التي تؤثر على إطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف سابقا أن عودة روسيا إلى تنفيذ معاهدة "نيو ستارت" لن تكون ممكنة إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عن مسارها العدائي تجاه موسكو و"من الواضح أن هذا لا يزال بعيد المنال".وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إلى أن الحوار بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة مستحيل حتى يغير الأمريكيون سياستهم المناهضة لروسيا.

https://sarabic.ae/20240607/البيت-الأبيض-واشنطن-تجري-تغييرات-على-استراتيجيتها-للأسلحة-النووية-مع-التركيز-على-المنافسة--1089626545.html

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