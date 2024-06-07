https://sarabic.ae/20240607/الدفاع-الروسية-الطائرات-الحربية-الروسية-والسورية-تنفذ-دوريات-مشتركة-فوق-سوريا-1089595375.html
الدفاع الروسية: الطائرات الحربية الروسية والسورية تنفذ دوريات مشتركة فوق سوريا
الدفاع الروسية: الطائرات الحربية الروسية والسورية تنفذ دوريات مشتركة فوق سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة، أن الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية نفذت دوريات مشتركة في الأجواء السورية... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T04:00+0000
2024-06-07T04:00+0000
2024-06-07T04:00+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الوزارة على تليغرام: "كجزء من تمرين مشترك للقوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم الطائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية السورية على العمليات المشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".وأضاف البيان أن طياري المقاتلات الروسية والسورية قاموا بدوريات على الحدود الجوية في الأجزاء الشرقية والجنوبية من سوريا وتدربوا على تنفيذ ضربات فردية ومشتركة على أهداف في أحد ميادين التدريب في الصحراء السورية.وشارك في التمرين مقاتلات سو-35 وقاذفات سو-34 الروسية وقاذفات سو-24 السورية، وفقًا لبيان الوزارة.
https://sarabic.ae/20230706/القوات-الجوية-الروسية-والسورية-تبدآن-المرحلة-الأولى-من-التدريبات-المشتركة-في-سوريا-1078776338.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
الدفاع الروسية: الطائرات الحربية الروسية والسورية تنفذ دوريات مشتركة فوق سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة، أن الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية نفذت دوريات مشتركة في الأجواء السورية وتدربت على تنفيذ ضربات جوية كجزء من تمرين مشترك.
وقالت الوزارة على تليغرام: "كجزء من تمرين مشترك للقوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم الطائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية السورية على العمليات المشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".
وأضاف البيان أن طياري المقاتلات الروسية والسورية قاموا بدوريات على الحدود الجوية في الأجزاء الشرقية
والجنوبية من سوريا وتدربوا على تنفيذ ضربات فردية ومشتركة على أهداف في أحد ميادين التدريب في الصحراء السورية.
وشارك في التمرين مقاتلات سو-35 وقاذفات سو-34 الروسية وقاذفات سو-24 السورية، وفقًا لبيان الوزارة.