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الدفاع الروسية: الطائرات الحربية الروسية والسورية تنفذ دوريات مشتركة فوق سوريا
الدفاع الروسية: الطائرات الحربية الروسية والسورية تنفذ دوريات مشتركة فوق سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة، أن الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية نفذت دوريات مشتركة في الأجواء السورية... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T04:00+0000
2024-06-07T04:00+0000
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وقالت الوزارة على تليغرام: "كجزء من تمرين مشترك للقوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم الطائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية السورية على العمليات المشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".وأضاف البيان أن طياري المقاتلات الروسية والسورية قاموا بدوريات على الحدود الجوية في الأجزاء الشرقية والجنوبية من سوريا وتدربوا على تنفيذ ضربات فردية ومشتركة على أهداف في أحد ميادين التدريب في الصحراء السورية.وشارك في التمرين مقاتلات سو-35 وقاذفات سو-34 الروسية وقاذفات سو-24 السورية، وفقًا لبيان الوزارة.
https://sarabic.ae/20230706/القوات-الجوية-الروسية-والسورية-تبدآن-المرحلة-الأولى-من-التدريبات-المشتركة-في-سوريا-1078776338.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

الدفاع الروسية: الطائرات الحربية الروسية والسورية تنفذ دوريات مشتركة فوق سوريا

04:00 GMT 07.06.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة، أن الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية نفذت دوريات مشتركة في الأجواء السورية وتدربت على تنفيذ ضربات جوية كجزء من تمرين مشترك.
وقالت الوزارة على تليغرام: "كجزء من تمرين مشترك للقوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم الطائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية السورية على العمليات المشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".
سلاح الجو الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
القوات الجوية الروسية والسورية تبدآن المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة
6 يوليو 2023, 03:47 GMT
وأضاف البيان أن طياري المقاتلات الروسية والسورية قاموا بدوريات على الحدود الجوية في الأجزاء الشرقية والجنوبية من سوريا وتدربوا على تنفيذ ضربات فردية ومشتركة على أهداف في أحد ميادين التدريب في الصحراء السورية.
وشارك في التمرين مقاتلات سو-35 وقاذفات سو-34 الروسية وقاذفات سو-24 السورية، وفقًا لبيان الوزارة.
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