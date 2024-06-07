https://sarabic.ae/20240607/الوردة-الشامية-طفلة-النيربيين-تفوح-على-المناطق-المحررة-في-ريف-حلب-1089604126.html

الوردة الشامية... "طفلة النيربيين" تفوح على المناطق المحررة في ريف حلب

الوردة الشامية... "طفلة النيربيين" تفوح على المناطق المحررة في ريف حلب

سبوتنيك عربي

مع ندى الصباح، على عادة سكان الأرياف، تنهض إيمان حمدو مع أفراد عائلتها وقريتها استعدادا ليوم جديد من قطاف الوردة الشامية من مزارعها الخضراء الشاسعة في منطقة... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T09:50+0000

2024-06-07T09:50+0000

2024-06-07T09:51+0000

العالم العربي

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مع بدء موسم قطاف الوردة الشامية الذي يصادف هذه الأيام، تمتلئ الأجواء بأهازيج الفرح الصباحية وغناء "الحواشات" من سيدات العائلات النيربية، في طقس سنوي أشبه بالمهرجان يعيشه أهل المنطقة، وكأنها وصفة سحرية للحب والفرح والطاقة الإيجابية في النفوس والمكان.في هذه البقعة التي حاصرها مسلحو "داعش" والتنظيمات الأخرى الأجنبية والمحلية الأخرى، لسنوات طويلة خلال الحرب، عادت الحقول لتكتسي باللون الزهري اللامع على امتداد البصر.عاشت حمدو حياتها في هذه الحقول المترامية إلى الشرق من مطار النيرب وشمال مخيم النيرب للاجئين، في ريف حلب الشرقي، وفي جعبتها، ليس فقط ذكريات مريرة عن سنوات الحرب الإرهابية وما تستكمله الغارات الإسرائيلية المتكررة على المنطقة من آلام، وإنما أيضا ذكريات قديمة منغرسة في ذاكرتها لطقوس أسطورية من الحب والفرح تكلل موسم القطاف.وأضافت حمدو بالقول: "في الفجر، نذهب إلى حقول الوردة الشامية، وتجتمع القرية كلها، كل في حقله، في لمة محبة يسودها أجواء الفرح والغناء لأصحاب الصوت الجميل"، وتابعت بالقول: "هنا، تمتلئ صدورنا بالهواء، وتنجلي الأحزان من نفوسنا، خاصة مع روائح الورد العطرة التي نتعاون جميعاً في قطفها، فمن لا يوظف "حواشات" يساعده جاره الذي لا يملك حقلاً، وعند انتهاء يوم القطف يأخذ حصته لإعداد مونة البيت من المربى والشراب".في فضفضة لـ "سبوتنيك" عن المصاعب التي تواجه مزارعي الورد، تمنت حمدو مد أهل القرية بالأدوات اللازمة لتقطير الورد واستخدامه في استعمالات أكثر فائدة وجدوى من إعداد مربى الورد وشراب الورد."أم محمد" كما عرفت عن نفسها، تتشارك مشاعر الفرح بموسم القطاف مع مواطنتها حمدو: "منذ وعيت على هذه الحياة تفتحت عيني على الوردة الشامية التي ورثتها عن أبي وجدي، واليوم أعمل وأولادي بزراعتها الممتعة".بكثير من الانفعال والود، جهدت أم محمد لنقل مشاعرها عن طقوس إعداد شراب ومربى الوردة الشامية إلى زوارها لـ "سبوتنيك"، مختتمة حديثها عن أن منتجاتها تعد طبقاً أساسياً على المائدة النيربية، فلا يعادله طعم أي نوع مربى آخر.مصدر رزق... وتراثمن قرية المراح في ريف دمشق، إلى أرياف مدينتي حماة واللاذقية، إلى النيرب في حلب على طريق الحرير، تنشر الوردة الشامية، التي أدرجت على لائحة التراث الإنساني، عبقها وخيرها على المزارعين، فهي لا تشكل جزءاً من التراث السوري فحسب، وإنما أيضا زراعة معطاء تغدق بخيرها على المزارعين، حسب ما قال لـ"سبوتينك" الفلاح حسن أبو رأس، مضيفًا: "ورثنا زراعة الوردة الشامية عن أبائنا وأجدادنا، واليوم نحاول تطويرها وتشجيع بقية الأهالي على زراعتها كونها تعد الأفضل لناحية الرائحة والطعم".أما مواطنه أحمد حاج حمدو، فيرى أن مردود الوردة الشامية جيد ويحقق عائدا مقبولا لأهالي القرية الذين يسعون بكل الطرق للمحافظة على هذا التراث الحضاري والإنساني.تواجه حمدو بعضا من المصاعب في زراعته، مؤكدًا لـ "سبوتنيك": برأيي، ينقص زراعة الوردة الشامية الاهتمام الذي تستحقه وتحديداً لجهة سقايتها، فالأهالي لا يحبذون سقايتها بالاعتماد على الوقود الأحفوري خوفاً من تضررها لحساسيتها المفرطة، لذا فهم يسعون إلى بدائل في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل، عبر الحصول على قروض للطاقة البديلة، على نحو يحسن إنتاجيتها بشكل كبير.الوردة النيربية (كأطفالنا)"الوردة الشامية جزء أساسي من حياة النيربين، وموسم اقتصادي يضاهي أي موسم زراعي آخر، فهي تساعدهم في تسيير أمورهم الحياتية والمعيشية، لذا يعتنون بها اعتناءً منقطع النظير، لدرجة يعتبرونها كطفل من أطفالهم"، كما يؤكد رئيس جمعية الوردة الشامية محمود شرفو.يكمل رئيس الجمعية حديثه بفخر عن حكاية الوردة الشامية مع منطقة النيرب، مشيرا إلى أنها "من التراث الفعلي لمنطقة النيرب، التي تعد مواطنها الأساسي وليس أي منطقة أخرى، ومنها انتقلت إلى المناطق الأخرى، فلا يوجد أي منطقة تزرع الورد كالورد النيربي، التي يبلغ عمرها مئات السنين".الحرب وحصار المنطقةلا يجد شرفو مفراً من المقارنة بين زراعة الوردة الشامية في النيرب في ريف حلب، وقرية المراح في ريف دمشق، وهذه الأخيرة ذاع صيتها بسبب هذه الوردة، مؤكدا أن الوردة النيربية أقدم بكثير وإنتاجها الممتد على مساحة مابين 3500 إلى 400 دونم تقريباً يصل إلى 40 طنا، بينما لا يتعدى في المراح 9 طن فقط.يشير رئيس جمعية الوردة الشامية إلى السعي مع الجهات الحكومية لحل هذه الإشكالية عبر الحصول على قروض الطاقات البديلة، التي تنهي 80% من معاناة الفلاحين.هيئة مستقلةيقول مدير المركز الثقافي في النيرب، قاسم شرعوط، لـ"سبوتنيك" أن الوردة الشامية كانت منتجا زراعيا فقط، لكن بعد إدراجها على لائحة التراث الإنساني العالمي أصبحت منتج تراثي عالمي وتظاهرة ثقافية، ما يتوجب يستوجب إعطائها حقها من الاهتمام وخاصة أن الورد النيربي لا يعادله أي نوع ورد في العالم، وتصلح لكل شيء تقريباً، ومع ذلك لا يزال تسويقها بدائيا حينما يأتي التجار لشرائها من الفلاحين.ويطالب شرعوط بإحداث هيئة مستقلة خاصة بالوردة الشامية لتسويقها وإنتاجها وتصنيعها بشكل متخصص حسب أنواعها، فمثلاً يوجد نوع اسمه "السبيعي" لا يصنع كمربي أو شراب وإنما يستخدم في الصناعات الدوائية تحديداً، وهذه المزايا تفرض تغيير أساليب التسويق وطرق الاستفادة من هذا المنتج الزراعي والتراثي الهام.ويرى مدير مركز النيرب الثقافي ضرورة دعم منتج الوردة الشامية بصورة كافية بحيث لا يقتصر تصنيعه على المربى والشراب وماء الورد فقط، فالأهم الصناعات الدوائية والعطرية بشكل اختصاصي ومهني على نحو ينعكس بالفائدة على المزارعين بالدرجة الأولى.

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