https://sarabic.ae/20240607/انطلاق-أول-رحلة-تجريبية-لقطار-الجزائر-تونس-بعد-توقف-دام-28-عاما-1089621570.html
انطلاق أول رحلة تجريبية لقطار الجزائر تونس بعد توقف دام 28 عاما
انطلاق أول رحلة تجريبية لقطار الجزائر تونس بعد توقف دام 28 عاما
سبوتنيك عربي
بعد توقف دام لمدة 28 عاما، انطلقت، أمس الخميس، أول رحلة تجريبية لقطار الجزائر تونس، حيث انطلقت الرحلة من محطة الأرتال في تونس نحو محطة غار الدماء على الساعة... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T14:25+0000
2024-06-07T14:25+0000
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وحسب بيان للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، تم عقد جلسة عمل مع ممثلي الإدارة العامة للحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة، في الساعة العاشرة صباحا.ووصل القطار التجريبي للحدود التونسية الجزائرية على الساعة الواحدة زوالا، وعلى الساعة 13:23، وصل القطار إلى محطة غار الدماء.وعلى الساعة 14:45، انطلق القطار نحو تونس وتوقف بمحطة جندوبة على 15:13 وباجة 16:14، ووصل إلى محطة تونس على الساعة 18:45.وعاد القطار التجريبي من محطة تونس إلى محطة عنابة بالطاقم التقني، اليوم الجمعة، حيث انطلق على الساعة 08:20 صباحا.وعُقد، في العاشرة صباحا، جلسة عمل مع وفد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الجزائرية بمقر الإدارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تحت إشراف رئيسي الشبكتين.ووصل القطار التجريبي إلى الحدود التونسية الجزائرية، على الساعة 12:20. ومن المفترض أن يعود وفد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى الجزائر يوم غد السبت.أكد توفيق بوفايد، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اليوم الجمعة، على نجاح الرحلة التجريبية بين تونس والجزائر، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار الانطلاق الفعلي في غضون الأسابيع القادمة".وأوضح بوفايد أن برنامج الرحلات سيكون بمعدل رحلة ذهابا وأخرى إيابا يوميا، بقطار جزائري مبدئيا، وستقتصر على عنابة ثم كامل الجزائر.
https://sarabic.ae/20240201/تونس-والجزائر-مساعي-لإنشاء-مناطق-حرة-وتنمية-الشريط-الحدودي-لهذه-الأهداف-1085657789.html
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العالم العربي, العالم, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر
العالم العربي, العالم, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر
انطلاق أول رحلة تجريبية لقطار الجزائر تونس بعد توقف دام 28 عاما
بعد توقف دام لمدة 28 عاما، انطلقت، أمس الخميس، أول رحلة تجريبية لقطار الجزائر تونس، حيث انطلقت الرحلة من محطة الأرتال في تونس نحو محطة غار الدماء على الساعة السادسة صباحا.
وحسب بيان للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، تم عقد جلسة عمل مع ممثلي الإدارة العامة للحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة، في الساعة العاشرة صباحا.
ووصل القطار التجريبي للحدود التونسية
الجزائرية على الساعة الواحدة زوالا، وعلى الساعة 13:23، وصل القطار إلى محطة غار الدماء.
وعلى الساعة 14:45، انطلق القطار نحو تونس وتوقف بمحطة جندوبة على 15:13 وباجة 16:14، ووصل إلى محطة تونس على الساعة 18:45.
وعاد القطار التجريبي من محطة تونس إلى محطة عنابة بالطاقم التقني، اليوم الجمعة، حيث انطلق على الساعة 08:20 صباحا.
وعُقد، في العاشرة صباحا، جلسة عمل مع وفد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الجزائرية بمقر الإدارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تحت إشراف رئيسي الشبكتين.
ووصل القطار التجريبي إلى الحدود التونسية الجزائرية، على الساعة 12:20. ومن المفترض أن يعود وفد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى الجزائر يوم غد السبت.
أكد توفيق بوفايد، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اليوم الجمعة، على نجاح الرحلة التجريبية بين تونس والجزائر، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار الانطلاق الفعلي في غضون الأسابيع القادمة".
وأوضح بوفايد أن برنامج الرحلات سيكون بمعدل رحلة ذهابا وأخرى إيابا يوميا، بقطار جزائري مبدئيا، وستقتصر على عنابة ثم كامل الجزائر.