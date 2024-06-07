بايدن يخلط بين روسيا ورفح خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في غزة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240607/بايدن-يخلط-بين-روسيا-ورفح-خلال-حديثه-عن-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-فيديو-1089601147.html
بايدن يخلط بين روسيا ورفح خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في غزة... فيديو
بايدن يخلط بين روسيا ورفح خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة حين خلط بين روسيا ومدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي قطاع غزة خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في القطاع. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T09:17+0000
2024-06-07T09:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084294073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_230461f445cfba4d2fece389a97ff6d4.jpg
وفي مقابلة أجراها مع شبكة "ABC" الأمريكية، بيّن بايدن أن إسرائيل، في رأيه، لم تدخل مدينة رفح "بكامل قوتها"، مما يدل على أن نتنياهو يستمع إليه.حيث ذكر في البداية "روسيا" قبل أن يصحح.وأشار بايدن إلى أن مقترح الهدنة الأخير مدعوم من مصر والسعودية ومن العالم العربي بأكمله تقريبا. وعن موقف نتنياهو، أجاب بايدن: "رئيس الوزراء الإسرائيلي قال علنا ​​إنه يدعمه"، مضيفا: "علينا التوصل إلى وقف لإطلاق النار". يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها بايدن علنا، ففي وقت سابق، أخطأ رئيس الولايات المتحدة، خلال مقابلة تلفزيونية، وخلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق.كما أخطأ أيضا في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يذكر أن الكثير من رؤساء الدول والحكومات يقعون بهفوات كلامية وزلات لسان مختلفة، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن لوحظ أنه يرتكب أخيرا الكثير من الهفوات الكلامية خلال التصريحات والخطابات.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084294073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb1e4d118a0429551529ddded071ab6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

بايدن يخلط بين روسيا ورفح خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في غزة... فيديو

09:17 GMT 07.06.2024
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة حين خلط بين روسيا ومدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي قطاع غزة خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في القطاع.
وفي مقابلة أجراها مع شبكة "ABC" الأمريكية، بيّن بايدن أن إسرائيل، في رأيه، لم تدخل مدينة رفح "بكامل قوتها"، مما يدل على أن نتنياهو يستمع إليه.

وأضاف: "أعتقد أنه يستمع إليّ، لم يفعلوا ذلك، كانوا سيذهبون إلى روسيا، إلى رفح، ويغزون رفح بأكملها، ويدخلون المدينة، ويتحركون بكامل قوتهم، ولم يفعلوا ذلك".

حيث ذكر في البداية "روسيا" قبل أن يصحح.
وأشار بايدن إلى أن مقترح الهدنة الأخير مدعوم من مصر والسعودية ومن العالم العربي بأكمله تقريبا.
وعن موقف نتنياهو، أجاب بايدن: "رئيس الوزراء الإسرائيلي قال علنا ​​إنه يدعمه"، مضيفا: "علينا التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها بايدن علنا، ففي وقت سابق، أخطأ رئيس الولايات المتحدة، خلال مقابلة تلفزيونية، وخلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق.
كما أخطأ أيضا في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يذكر أن الكثير من رؤساء الدول والحكومات يقعون بهفوات كلامية وزلات لسان مختلفة، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن لوحظ أنه يرتكب أخيرا الكثير من الهفوات الكلامية خلال التصريحات والخطابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي 24 يوليو المقبل.. فيديو05:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала