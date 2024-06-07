https://sarabic.ae/20240607/بايدن-يخلط-بين-روسيا-ورفح-خلال-حديثه-عن-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-فيديو-1089601147.html
بايدن يخلط بين روسيا ورفح خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في غزة... فيديو
بايدن يخلط بين روسيا ورفح خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة حين خلط بين روسيا ومدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي قطاع غزة خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في القطاع. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T09:17+0000
2024-06-07T09:17+0000
2024-06-07T09:17+0000
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وفي مقابلة أجراها مع شبكة "ABC" الأمريكية، بيّن بايدن أن إسرائيل، في رأيه، لم تدخل مدينة رفح "بكامل قوتها"، مما يدل على أن نتنياهو يستمع إليه.حيث ذكر في البداية "روسيا" قبل أن يصحح.وأشار بايدن إلى أن مقترح الهدنة الأخير مدعوم من مصر والسعودية ومن العالم العربي بأكمله تقريبا. وعن موقف نتنياهو، أجاب بايدن: "رئيس الوزراء الإسرائيلي قال علنا إنه يدعمه"، مضيفا: "علينا التوصل إلى وقف لإطلاق النار". يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها بايدن علنا، ففي وقت سابق، أخطأ رئيس الولايات المتحدة، خلال مقابلة تلفزيونية، وخلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق.كما أخطأ أيضا في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يذكر أن الكثير من رؤساء الدول والحكومات يقعون بهفوات كلامية وزلات لسان مختلفة، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن لوحظ أنه يرتكب أخيرا الكثير من الهفوات الكلامية خلال التصريحات والخطابات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
بايدن يخلط بين روسيا ورفح خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في غزة... فيديو
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة حين خلط بين روسيا ومدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي قطاع غزة خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في القطاع.
وفي مقابلة أجراها مع شبكة "ABC" الأمريكية، بيّن بايدن أن إسرائيل، في رأيه، لم تدخل مدينة رفح "بكامل قوتها"، مما يدل على أن نتنياهو يستمع إليه.
وأضاف: "أعتقد أنه يستمع إليّ، لم يفعلوا ذلك، كانوا سيذهبون إلى روسيا، إلى رفح، ويغزون رفح بأكملها، ويدخلون المدينة، ويتحركون بكامل قوتهم، ولم يفعلوا ذلك".
حيث ذكر في البداية "روسيا" قبل أن يصحح.
وأشار بايدن إلى أن مقترح الهدنة الأخير مدعوم من مصر والسعودية ومن العالم العربي بأكمله تقريبا.
وعن موقف نتنياهو، أجاب بايدن: "رئيس الوزراء الإسرائيلي قال علنا إنه يدعمه"، مضيفا: "علينا التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها بايدن علنا، ففي وقت سابق، أخطأ رئيس الولايات المتحدة، خلال مقابلة تلفزيونية، وخلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق
.
يذكر أن الكثير من رؤساء الدول والحكومات يقعون بهفوات كلامية
وزلات لسان مختلفة، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن لوحظ أنه يرتكب أخيرا الكثير من الهفوات الكلامية خلال التصريحات والخطابات.