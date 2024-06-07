محلل سياسي لـ"سبوتنيك": الحرب مع لبنان ستتحول لحرب إقليمية فيها نهاية إسرائيل

عربي
بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240607/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-الحرب-مع-لبنان-ستتحول-لحرب-إقليمية-فيها-نهاية-إسرائيل-1089608073.html
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": الحرب مع لبنان ستتحول لحرب إقليمية فيها نهاية إسرائيل
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": الحرب مع لبنان ستتحول لحرب إقليمية فيها نهاية إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن المحلل السياسي ميخائيل عوض أن هناك تهديدات وتهويل إسرائيلي دأب عليه القادة الإسرائيليون مفترضين أن ذلك من شأنه أن يؤثر على لبنان. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T11:20+0000
2024-06-07T11:20+0000
حصري
لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa9c07a197ee4559b3fdc0440e4c0297.jpg
وأضاف عوض في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "من اللحظة الأولى التي قررت فيها المقاومة أن تخوض الحرب من موقع الإسناد والإشغال، كانت قد استعدت لأي تطورات".وتابع: "مع العلم أنه ليس لدى إسرائيل إمكانية حقيقية وفعلية لفتح حرب أخرى وهي منغمسة وعاجزة في حرب غزة".وأوضح المحلل السياسي أنه "ليس هناك حرب محدودة، فالحرب مع لبنان ستجعل الحرب الإقليمية جارية بمثابة حربٍ عاصفة على شتى الجبهات".كان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون قد قالوا إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من شن "حرب محدودة" في لبنان، منبهة إياها إلى أن الخطوة "قد تدفع إيران إلى التدخل".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومسؤول إسرائيلي، قولهم إن هناك مخاوف متزايدة في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع من أن الوضع في لبنان يصل إلى "نقطة انعطاف".وتسعى الولايات المتحدة وفرنسا إلى إيجاد حل دبلوماسي لتقليل التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد.وذكرت وسائل الاعلام أن منع حرب شاملة تقود إلى دمار واسع في لبنان وإسرائيل، كان هدفاً رئيسياً لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في جهودها لتجنب تمدد الحرب في غزة إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً.وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أن اجتياحاً برياً للبنان، "حتى ولو اقتصر على المناطق المحاذية للحدود، سيدفع إيران إلى التدخل على الأرجح"، وفق المسؤولين الأمريكيين والمسؤول الإسرائيلي.وأحد السيناريوهات التي أثارت مخاوف الإدارة الأمريكية، هي أن "لبنان قد يشهد طوفاناً من المسلحين المؤيدين لإيران من سوريا والعراق واليمن، والذين سيريدون الانضمام إلى القتال".
https://sarabic.ae/20240606/تحذيرات-أمريكية-لإسرائيل-الحرب-في-لبنان-قد-تؤدي-إلى-خروج-الصراع-عن-السيطرة-1089589128.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696565_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_37aecda2e0f53db74c4122d095933387.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

محلل سياسي لـ"سبوتنيك": الحرب مع لبنان ستتحول لحرب إقليمية فيها نهاية إسرائيل

11:20 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
حصري
أعلن المحلل السياسي ميخائيل عوض أن هناك تهديدات وتهويل إسرائيلي دأب عليه القادة الإسرائيليون مفترضين أن ذلك من شأنه أن يؤثر على لبنان.
وأضاف عوض في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "من اللحظة الأولى التي قررت فيها المقاومة أن تخوض الحرب من موقع الإسناد والإشغال، كانت قد استعدت لأي تطورات".
وتابع: "مع العلم أنه ليس لدى إسرائيل إمكانية حقيقية وفعلية لفتح حرب أخرى وهي منغمسة وعاجزة في حرب غزة".
وأوضح المحلل السياسي أنه "ليس هناك حرب محدودة، فالحرب مع لبنان ستجعل الحرب الإقليمية جارية بمثابة حربٍ عاصفة على شتى الجبهات".

واستطرد، قائلا: "المقاومة والسيد حسن نصرالله أكدا أن وعدهما قائم في حال إسرائيل صعّدت وفتحت حرب مع لبنان، حتما ستكون نهاية إسرائيل".

كان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون قد قالوا إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من شن "حرب محدودة" في لبنان، منبهة إياها إلى أن الخطوة "قد تدفع إيران إلى التدخل".
الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لبنان، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
تحذيرات أمريكية لإسرائيل: الحرب في لبنان قد تؤدي إلى خروج الصراع عن السيطرة
أمس, 18:10 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومسؤول إسرائيلي، قولهم إن هناك مخاوف متزايدة في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع من أن الوضع في لبنان يصل إلى "نقطة انعطاف".
وتسعى الولايات المتحدة وفرنسا إلى إيجاد حل دبلوماسي لتقليل التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد.
وذكرت وسائل الاعلام أن منع حرب شاملة تقود إلى دمار واسع في لبنان وإسرائيل، كان هدفاً رئيسياً لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في جهودها لتجنب تمدد الحرب في غزة إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً.
وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أن اجتياحاً برياً للبنان، "حتى ولو اقتصر على المناطق المحاذية للحدود، سيدفع إيران إلى التدخل على الأرجح"، وفق المسؤولين الأمريكيين والمسؤول الإسرائيلي.
وأحد السيناريوهات التي أثارت مخاوف الإدارة الأمريكية، هي أن "لبنان قد يشهد طوفاناً من المسلحين المؤيدين لإيران من سوريا والعراق واليمن، والذين سيريدون الانضمام إلى القتال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي 24 يوليو المقبل.. فيديو05:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала