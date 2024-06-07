https://sarabic.ae/20240607/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-لاعب-الموسم-في-ليفربول-1089624029.html
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول
سبوتنيك عربي
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، فوز النجم المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في الفريق للموسم الحالي 2023/ 2024. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T15:43+0000
2024-06-07T15:43+0000
2024-06-07T15:43+0000
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ونشر ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر لقطات من أفضل مساهمات صلاح مع الفريق خلال الموسم، وعلق عليه قائلا: "أفضل ما قدم الملك المصري في موسم 2024/23".يأتي ذلك بعدما خرج صلاح من قائمة مرشحي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لجائزة أفضل لاعب في موسم 2023-2024.وتضمّنت القائمة 8 لاعبين مرشحين للجائزة، هم مهاجما نادي "مانشستر سيتي" إرلينغ هالاند وفيل فودن ، ومهاجم "نيوكاسل يونايتد" ألكسندر إيساك، وقائد ولاعب وسط "أرسنال" مارتن أوديغارد وزميله ديكلان رايس، بالإضافة إلى مدافع وقائد "ليفربول" فيرغيل فان دايك، وهداف "تشيلسي" كول بالمر، ومهاجم "أستون فيلا" أولي واتكنز.وخرج محمد صلاح من القائمة، على الرغم من تسجيله 18 هدف، وخوضه نصف موسم رائع مع نادي "ليفربول"، قبل أن يتأثر بإصابته مع المنتخب المصري لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مطلع العام الحالي.وكان محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2017-2018، وهو حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، إرلينغ هالاند، كما أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل صناع الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرتين خلف المتصدر، أولي واتكنز.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, اللاعب محمد صلاح, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
رياضة, اللاعب محمد صلاح, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، فوز النجم المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في الفريق للموسم الحالي 2023/ 2024.
ونشر ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر لقطات من أفضل مساهمات صلاح مع الفريق خلال الموسم، وعلق عليه قائلا: "أفضل ما قدم الملك المصري في موسم 2024/23".
يأتي ذلك بعدما خرج صلاح من قائمة مرشحي رابطة الدوري الإنجليزي
الممتاز لكرة القدم، لجائزة أفضل لاعب في موسم 2023-2024.
وتضمّنت القائمة 8 لاعبين مرشحين للجائزة، هم مهاجما نادي "مانشستر سيتي" إرلينغ هالاند وفيل فودن ، ومهاجم "نيوكاسل يونايتد" ألكسندر إيساك، وقائد ولاعب وسط "أرسنال" مارتن أوديغارد وزميله ديكلان رايس، بالإضافة إلى مدافع وقائد "ليفربول" فيرغيل فان دايك، وهداف "تشيلسي" كول بالمر، ومهاجم "أستون فيلا" أولي واتكنز.
وخرج محمد صلاح من القائمة، على الرغم من تسجيله 18 هدف، وخوضه نصف موسم رائع مع نادي "ليفربول"، قبل أن يتأثر بإصابته مع المنتخب المصري لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مطلع العام الحالي.
وكان محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2017-2018، وهو حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، إرلينغ هالاند، كما أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل صناع الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرتين خلف المتصدر، أولي واتكنز.