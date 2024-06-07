https://sarabic.ae/20240607/مقابلة-وكالة-سبوتنيك-مع-رئيس-حمهورية-صرب-البوسنة-ميلوراد-دوديك-فيديو---1089598373.html

مقابلة وكالة "سبوتنيك" مع رئيس حمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك... فيديو

مقابلة وكالة "سبوتنيك" مع رئيس حمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك... فيديو

سبوتنيك عربي

اعتبر رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا)، ميلوراد دوديك، أن القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا" تافه وغير... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T10:00+0000

2024-06-07T10:00+0000

2024-06-07T10:04+0000

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وأشار رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا)، ميلوراد دوديك، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن القرار الذي تم اتخاذه تقني وغير جدي، وبالتالي تأثيره الوحيد على البوسنة والهرسك، مضيفا أن 109 دولة لم تؤيده و84 دولة فقط وافقت على القرار، وبالتالي فإن حقيقة أن رأي الأغلبية في العالم المتحضر كان يُحترم دائمًا في هذه الحالة ببساطة لا يعمل، لأنه في هذه الحالة لم تصوت الأغلبية لصالحه.ورأى دوديك أن بلاده تنتظر الاستقرار والسلام والنجاح، معتبرا أن لدى جمهوريته كل المتطلبات الأساسية لذلك، معربا عن أسفه أن القوى الغربية بذلت كل ما في وسعها لوقف هذا الازدهار وإمكانية نجاحه. وفي سياق آخر، لفت دوديك إلى أن لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ايجابيا،كاشفا عن رأيه في قضية ترسيم حدود البوسنة والهرسك بمبادرة من الجانب الصربي، حيث أيد الرئيس بوتين ذلك وهو يتفهم ويحترم جمهورية صربسكا. ورأى دوديك أن اتفاقيات مينسك التي اعتبرتها روسيا أنها ستؤدي إلى الاستقرار وتسوية كافة العمليات هي خدعة غربية فقط، مؤكدا في الوقت ذاته على أن بلاده لن تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، مشددا على أهمية الحفاظ على العلاقات مع موسكو.

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