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https://sarabic.ae/20240607/نتانياهو-يلقي-خطابا-أمام-الكونغرس-الأمريكي-في-24-يوليو-المقبل-1089594731.html
نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو المقبل
نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 تموز/يوليو... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T00:52+0000
2024-06-07T01:30+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر المطلع للوكالة: "من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس يوم 24 تموز/يوليو".وأضاف أن "تاريخ الخطاب كان في حالة تغير مستمر إلا أن موعده قد تم تحديده يوم 24 تموز/يوليو".ومطلع الشهر الجاري، أكد السيناتور الأمريكي البارز، بيرني ساندرز، أنه لن يحضر جلسة الكونغرس التي يلقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة بشأن الحرب في غزة.قال ساندرز، في بيان، نشر مقتطفات منه على "إكس"، اليوم السبت، إنه "ليوم حزين للغاية بالنسبة لبلدنا أن تتم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من قبل قادة الحزبين، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس في الولايات المتحدة.. نتنياهو مجرم حرب. بالتأكيد لن أحضر".وفي هذا الصدد، قال تايلور هولسي، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب مايك جونسون لموقع أكسيوس: "لا يزال مكتب رئيس مجلس النواب ينسق مع جميع الأطراف المعنية لتحديد موعد لإلقاء رئيس الوزراء نتنياهو خطابا مشتركا أمام الكونغرس. وسنعلن عن ذلك بمجرد الانتهاء منه".وفي وقت سابق، أعرب نتنياهو عن سعادته لتلقيه دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مرة يلقي فيها نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، وسبق أن خاطب المشرعين الأمريكيين في الأعوام 1996 و2011 و2015.
https://sarabic.ae/20240606/حماس-تدرس-ونتنياهو-يراوغ-ما-إمكانية-تحقيق-خطة-بايدن-لوقف-الحرب-في-غزة-1089591903.html
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نتانياهو, أخبار إسرائيل اليوم, عدوان إسرائيلي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
نتانياهو, أخبار إسرائيل اليوم, عدوان إسرائيلي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو المقبل

00:52 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 01:30 GMT 07.06.2024)
© Sputnik . Sergey Guneevنتانياهو ينادي بالغاء الاتفاق النووي مع طهران
نتانياهو ينادي بالغاء الاتفاق النووي مع طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 تموز/يوليو المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر المطلع للوكالة: "من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس يوم 24 تموز/يوليو".
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
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أمس, 20:13 GMT
وأضاف أن "تاريخ الخطاب كان في حالة تغير مستمر إلا أن موعده قد تم تحديده يوم 24 تموز/يوليو".
ومطلع الشهر الجاري، أكد السيناتور الأمريكي البارز، بيرني ساندرز، أنه لن يحضر جلسة الكونغرس التي يلقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة بشأن الحرب في غزة.
قال ساندرز، في بيان، نشر مقتطفات منه على "إكس"، اليوم السبت، إنه "ليوم حزين للغاية بالنسبة لبلدنا أن تتم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من قبل قادة الحزبين، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس في الولايات المتحدة.. نتنياهو مجرم حرب. بالتأكيد لن أحضر".
وفي هذا الصدد، قال تايلور هولسي، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب مايك جونسون لموقع أكسيوس: "لا يزال مكتب رئيس مجلس النواب ينسق مع جميع الأطراف المعنية لتحديد موعد لإلقاء رئيس الوزراء نتنياهو خطابا مشتركا أمام الكونغرس. وسنعلن عن ذلك بمجرد الانتهاء منه".
وفي وقت سابق، أعرب نتنياهو عن سعادته لتلقيه دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مرة يلقي فيها نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، وسبق أن خاطب المشرعين الأمريكيين في الأعوام 1996 و2011 و2015.
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