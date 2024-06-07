https://sarabic.ae/20240607/نتانياهو-يلقي-خطابا-أمام-الكونغرس-الأمريكي-في-24-يوليو-المقبل-1089594731.html

نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو المقبل

نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو المقبل

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 تموز/يوليو... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T00:52+0000

2024-06-07T00:52+0000

2024-06-07T01:30+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر المطلع للوكالة: "من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس يوم 24 تموز/يوليو".وأضاف أن "تاريخ الخطاب كان في حالة تغير مستمر إلا أن موعده قد تم تحديده يوم 24 تموز/يوليو".ومطلع الشهر الجاري، أكد السيناتور الأمريكي البارز، بيرني ساندرز، أنه لن يحضر جلسة الكونغرس التي يلقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة بشأن الحرب في غزة.قال ساندرز، في بيان، نشر مقتطفات منه على "إكس"، اليوم السبت، إنه "ليوم حزين للغاية بالنسبة لبلدنا أن تتم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من قبل قادة الحزبين، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس في الولايات المتحدة.. نتنياهو مجرم حرب. بالتأكيد لن أحضر".وفي هذا الصدد، قال تايلور هولسي، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب مايك جونسون لموقع أكسيوس: "لا يزال مكتب رئيس مجلس النواب ينسق مع جميع الأطراف المعنية لتحديد موعد لإلقاء رئيس الوزراء نتنياهو خطابا مشتركا أمام الكونغرس. وسنعلن عن ذلك بمجرد الانتهاء منه".وفي وقت سابق، أعرب نتنياهو عن سعادته لتلقيه دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مرة يلقي فيها نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، وسبق أن خاطب المشرعين الأمريكيين في الأعوام 1996 و2011 و2015.

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نتانياهو, أخبار إسرائيل اليوم, عدوان إسرائيلي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل