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وزير سعودي: الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية

وزير سعودي: الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أمس الخميس، بأن الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T11:06+0000

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جاءت تصريحات الربيعة خلال كلمة تلفزيونية، أوضح خلالها أن "أول شيء الحج معروف هو للعبادة ونحرص على الطمأنينة والخشوع وأن الجميع يؤدي مناسكه بكل أريحية".وتابع الوزير السعودي: "هذا ما تعمل عليه قيادة المملكة حفظها الله على أن يكون الحج فعلا بأعلى مظاهر الخشوع والطمأنينة والروحانية، وقد رأينا في الأعوام السابقة دائما نبهونا رجال الأمن على اتباع التعليمات والحمد لله اتباع التعليمات والالتزام فيها التزام عالي بالسنوات القليلة الماضية".يشار إلى أن موسم الحج الحالي يشهد تطبيق ابتكار علمي جديد، يهدف إلى تحسين الصحة العامة للحجاج، والارتقاء بجودة إقامتهم، حيث دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق في الممكلة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مبادرة "الإسفلت المطاطي المرن" في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة.وبيّنت الهيئة العامة للطرق السعودية، في بيان لها، أنه "تم تطبيق هذا الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات"، كما تم تطبيق الطريق المطاطي المرن، في ممرات المشاة بين مزدلفة وعرفات، بإجمالي مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع.وأشارت الهيئة إلى أن التقنية "تعتمد على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها".وكان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم، حتى الآن، بيسر وسلاسة.وأكد الربيعة أن "موسم حج العام الحالي، يشهد تشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، للإسهام في نقل عن ما يزيد عن 150 ألف حاج بين المشاعر المقدسة".وأشار إلى أنه "تم استحداث 11 مبنى جديد في منى، تستوعب 37 ألف حاج، كنموذج أولي لتحسين تجربة الحجاج"، لافتا إلى أنه يعمل "مع الشركاء في وزارة الصحة السعودية على مدار الساعة، لمراقبة الوضع الصحي لضيوف الرحمن، وهو مطمئن".وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.

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