وزير سعودي: الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية

عربي
بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240607/وزير-سعودي-الحج-للعبادة-وليس-للشعارات-السياسية-1089607555.html
وزير سعودي: الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية
وزير سعودي: الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أمس الخميس، بأن الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T11:06+0000
2024-06-07T11:06+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068846191_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_b888f3abeb273a7bdf3ac8b67e411ba8.jpg
جاءت تصريحات الربيعة خلال كلمة تلفزيونية، أوضح خلالها أن "أول شيء الحج معروف هو للعبادة ونحرص على الطمأنينة والخشوع وأن الجميع يؤدي مناسكه بكل أريحية".وتابع الوزير السعودي: "هذا ما تعمل عليه قيادة المملكة حفظها الله على أن يكون الحج فعلا بأعلى مظاهر الخشوع والطمأنينة والروحانية، وقد رأينا في الأعوام السابقة دائما نبهونا رجال الأمن على اتباع التعليمات والحمد لله اتباع التعليمات والالتزام فيها التزام عالي بالسنوات القليلة الماضية".يشار إلى أن موسم الحج الحالي يشهد تطبيق ابتكار علمي جديد، يهدف إلى تحسين الصحة العامة للحجاج، والارتقاء بجودة إقامتهم، حيث دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق في الممكلة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مبادرة "الإسفلت المطاطي المرن" في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة.وبيّنت الهيئة العامة للطرق السعودية، في بيان لها، أنه "تم تطبيق هذا الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات"، كما تم تطبيق الطريق المطاطي المرن، في ممرات المشاة بين مزدلفة وعرفات، بإجمالي مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع.وأشارت الهيئة إلى أن التقنية "تعتمد على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها".وكان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم، حتى الآن، بيسر وسلاسة.وأكد الربيعة أن "موسم حج العام الحالي، يشهد تشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، للإسهام في نقل عن ما يزيد عن 150 ألف حاج بين المشاعر المقدسة".وأشار إلى أنه "تم استحداث 11 مبنى جديد في منى، تستوعب 37 ألف حاج، كنموذج أولي لتحسين تجربة الحجاج"، لافتا إلى أنه يعمل "مع الشركاء في وزارة الصحة السعودية على مدار الساعة، لمراقبة الوضع الصحي لضيوف الرحمن، وهو مطمئن".وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.
https://sarabic.ae/20230702/السعودية-تعلن-عن-المخطط-الزمني-لآلية-حج-العام-المقبل-1078656415.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068846191_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_707e9c4efdc06f8651e3580baebe5d35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, الأخبار

وزير سعودي: الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية

11:06 GMT 07.06.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الحج السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال مؤتمر صحفي في السفارة السعودية بالعاصمة المصرية القاهرة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
وزير الحج السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال مؤتمر صحفي في السفارة السعودية بالعاصمة المصرية القاهرة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
صرح وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أمس الخميس، بأن الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية.
جاءت تصريحات الربيعة خلال كلمة تلفزيونية، أوضح خلالها أن "أول شيء الحج معروف هو للعبادة ونحرص على الطمأنينة والخشوع وأن الجميع يؤدي مناسكه بكل أريحية".
وتابع الوزير السعودي: "هذا ما تعمل عليه قيادة المملكة حفظها الله على أن يكون الحج فعلا بأعلى مظاهر الخشوع والطمأنينة والروحانية، وقد رأينا في الأعوام السابقة دائما نبهونا رجال الأمن على اتباع التعليمات والحمد لله اتباع التعليمات والالتزام فيها التزام عالي بالسنوات القليلة الماضية".
يشار إلى أن موسم الحج الحالي يشهد تطبيق ابتكار علمي جديد، يهدف إلى تحسين الصحة العامة للحجاج، والارتقاء بجودة إقامتهم، حيث دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق في الممكلة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مبادرة "الإسفلت المطاطي المرن" في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة.
وبيّنت الهيئة العامة للطرق السعودية، في بيان لها، أنه "تم تطبيق هذا الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات"، كما تم تطبيق الطريق المطاطي المرن، في ممرات المشاة بين مزدلفة وعرفات، بإجمالي مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع.
وأشارت الهيئة إلى أن التقنية "تعتمد على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها".
موسم الحج 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
السعودية تعلن عن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل
2 يوليو 2023, 07:40 GMT
وكان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم، حتى الآن، بيسر وسلاسة.
وأكد الربيعة أن "موسم حج العام الحالي، يشهد تشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، للإسهام في نقل عن ما يزيد عن 150 ألف حاج بين المشاعر المقدسة".
وأشار إلى أنه "تم استحداث 11 مبنى جديد في منى، تستوعب 37 ألف حاج، كنموذج أولي لتحسين تجربة الحجاج"، لافتا إلى أنه يعمل "مع الشركاء في وزارة الصحة السعودية على مدار الساعة، لمراقبة الوضع الصحي لضيوف الرحمن، وهو مطمئن".
وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي 24 يوليو المقبل.. فيديو05:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала