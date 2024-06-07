الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T07:10+0000
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фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

07:10 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 14:24 GMT 07.06.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع.
© AFP 2023 / Martin Bernetti

منظر جوي لجزيرة كارتي سوغتوبو في غونا يالا كوماركا، على الساحل الكاريبي في بنما، في 03 يونيو/ حزيران 2024.

منظر جوي لجزيرة كارتي سوغتوبو في غونا يالا كوماركا، على الساحل الكاريبي في بنما، في 03 يونيو/ حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Martin Bernetti

منظر جوي لجزيرة كارتي سوغتوبو في غونا يالا كوماركا، على الساحل الكاريبي في بنما، في 03 يونيو/ حزيران 2024.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

روسيا سانت بطرسبورغ- المنتدى الاقتصادي الدولي 2024

روسيا سانت بطرسبورغ- المنتدى الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Pitalev
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روسيا سانت بطرسبورغ- المنتدى الاقتصادي الدولي 2024

© AP Photo / Ariel Schalit

الشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.

الشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariel Schalit

الشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.

© AFP 2023 / Helle Arensbak / Ritzau Scanpix

مغنية الراب البريطانية، ستيفلون دون، تؤدي عرضها على مسرح أسترا في مهرجان نورثسايد للموسيقى في منطقة الطبيعة والفعاليات في إسكيلوندن في آرهوس، الدنمارك، في 6 يونيو 2024.

مغنية الراب البريطانية، ستيفلون دون، تؤدي عرضها على مسرح أسترا في مهرجان نورثسايد للموسيقى في منطقة الطبيعة والفعاليات في إسكيلوندن في آرهوس، الدنمارك، في 6 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Helle Arensbak / Ritzau Scanpix

مغنية الراب البريطانية، ستيفلون دون، تؤدي عرضها على مسرح أسترا في مهرجان نورثسايد للموسيقى في منطقة الطبيعة والفعاليات في إسكيلوندن في آرهوس، الدنمارك، في 6 يونيو 2024.

© AFP 2023 / Eyad Baba

شباب فلسطينيون يتأرجحون على كابلات الكهرباء المعلقة في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة في 5 يونيو/ حزيران 2024

شباب فلسطينيون يتأرجحون على كابلات الكهرباء المعلقة في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة في 5 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Eyad Baba

شباب فلسطينيون يتأرجحون على كابلات الكهرباء المعلقة في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة في 5 يونيو/ حزيران 2024

© AFP 2023 / Aaref Watad

صبي يحتسي كوبًا من الشاي أثناء استراحة من العمل في مصنع لتصنيع أواني الطبخ المصنوعة من الألومنيوم في الباب، على مشارف حلب، في 2 يونيو/ حزيران 2024.

صبي يحتسي كوبًا من الشاي أثناء استراحة من العمل في مصنع لتصنيع أواني الطبخ المصنوعة من الألومنيوم في الباب، على مشارف حلب، في 2 يونيو/ حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
6/16
© AFP 2023 / Aaref Watad

صبي يحتسي كوبًا من الشاي أثناء استراحة من العمل في مصنع لتصنيع أواني الطبخ المصنوعة من الألومنيوم في الباب، على مشارف حلب، في 2 يونيو/ حزيران 2024.

© AFP 2023 / Cesar Manso

"كولاتشو"، وهي شخصية تمثل الشيطان، تقفز فوق أطفال مستلقين على مرتبة في الشارع خلال مهرجان "إل سالتو ديل كولاتشو" (قفزة الشيطان) لقفز الأطفال، في قرية كاستريلو دي مورسيا، بالقرب من بورغوس، في 2 يونيو/ حزيران 2024. "

&quot;كولاتشو&quot;، وهي شخصية تمثل الشيطان، تقفز فوق أطفال مستلقين على مرتبة في الشارع خلال مهرجان &quot;إل سالتو ديل كولاتشو&quot; (قفزة الشيطان) لقفز الأطفال، في قرية كاستريلو دي مورسيا، بالقرب من بورغوس، في 2 يونيو/ حزيران 2024. &quot; - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Cesar Manso

"كولاتشو"، وهي شخصية تمثل الشيطان، تقفز فوق أطفال مستلقين على مرتبة في الشارع خلال مهرجان "إل سالتو ديل كولاتشو" (قفزة الشيطان) لقفز الأطفال، في قرية كاستريلو دي مورسيا، بالقرب من بورغوس، في 2 يونيو/ حزيران 2024. "

© AFP 2023 / Ben Stansall

رد فعل الزعيم المعيّن حديثًا للحزب الشعبوي اليميني البريطاني، والمرشح البرلماني للحزب عن كلاكتون، نايجل فاراج، عندما أصيب في وجهه بمحتويات كوب مشروبات، خلال إطلاق حملته الانتخابية العامة في كلاكتون أون. - سي، شرق إنجلترا، في 4 يونيو/ حزيران 2024.

رد فعل الزعيم المعيّن حديثًا للحزب الشعبوي اليميني البريطاني، والمرشح البرلماني للحزب عن كلاكتون، نايجل فاراج، عندما أصيب في وجهه بمحتويات كوب مشروبات، خلال إطلاق حملته الانتخابية العامة في كلاكتون أون. - سي، شرق إنجلترا، في 4 يونيو/ حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ben Stansall

رد فعل الزعيم المعيّن حديثًا للحزب الشعبوي اليميني البريطاني، والمرشح البرلماني للحزب عن كلاكتون، نايجل فاراج، عندما أصيب في وجهه بمحتويات كوب مشروبات، خلال إطلاق حملته الانتخابية العامة في كلاكتون أون. - سي، شرق إنجلترا، في 4 يونيو/ حزيران 2024.

© AP Photo / Michael Probst

طائر الغاق يجلس على مصباح الشارع بينما يغادر نهر نيكار ضفافه في هايدلبرغ، ألمانيا، الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024.

طائر الغاق يجلس على مصباح الشارع بينما يغادر نهر نيكار ضفافه في هايدلبرغ، ألمانيا، الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

طائر الغاق يجلس على مصباح الشارع بينما يغادر نهر نيكار ضفافه في هايدلبرغ، ألمانيا، الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

يحتفل أنصار حزب درافيدا مونيترا كازاجام (DMK) وهم يتابعون إجراءات فرز الأصوات في مقر حزبهم في تشيناي، الهند، الثلاثاء، 4 يونيو/ حزيران 2024.

يحتفل أنصار حزب درافيدا مونيترا كازاجام (DMK) وهم يتابعون إجراءات فرز الأصوات في مقر حزبهم في تشيناي، الهند، الثلاثاء، 4 يونيو/ حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mahesh Kumar A.

يحتفل أنصار حزب درافيدا مونيترا كازاجام (DMK) وهم يتابعون إجراءات فرز الأصوات في مقر حزبهم في تشيناي، الهند، الثلاثاء، 4 يونيو/ حزيران 2024.

© AP Photo / Omar Havana

المزارعون يسيرون بالجرارات خلال احتجاج خارج البرلمان الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، 4 يونيو/ حزيران 2024.

المزارعون يسيرون بالجرارات خلال احتجاج خارج البرلمان الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، 4 يونيو/ حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
11/16
© AP Photo / Omar Havana

المزارعون يسيرون بالجرارات خلال احتجاج خارج البرلمان الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، 4 يونيو/ حزيران 2024.

© AFP 2023 / Adnan Beci

امرأة بينما كان أنصار المعارضة يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج أمام البرلمان الألباني في تيرانا في 6 يونيو/ حزيران 2024.

امرأة بينما كان أنصار المعارضة يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج أمام البرلمان الألباني في تيرانا في 6 يونيو/ حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
12/16
© AFP 2023 / Adnan Beci

امرأة بينما كان أنصار المعارضة يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج أمام البرلمان الألباني في تيرانا في 6 يونيو/ حزيران 2024.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض أزياء ضمن مهرجان "الصيف في موسكو. الموضة والجمال".

عرض أزياء ضمن مهرجان &quot;الصيف في موسكو. الموضة والجمال&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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عرض أزياء ضمن مهرجان "الصيف في موسكو. الموضة والجمال".

© AP Photo / California Department of Forestry and Fire Protection

تظهر هذه الصورة التي نشرتها إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا جرافة تعمل ضد حريق كورال يوم الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024

تظهر هذه الصورة التي نشرتها إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا جرافة تعمل ضد حريق كورال يوم الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024 - سبوتنيك عربي
14/16
© AP Photo / California Department of Forestry and Fire Protection

تظهر هذه الصورة التي نشرتها إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا جرافة تعمل ضد حريق كورال يوم الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024

© AP Photo / Matias Delacroix

المرشحة الرئاسية للحزب الحاكم، كلوديا شينباوم، تنحني قبل الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات العامة في مكسيكو سيتي، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.

المرشحة الرئاسية للحزب الحاكم، كلوديا شينباوم، تنحني قبل الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات العامة في مكسيكو سيتي، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024. - سبوتنيك عربي
15/16
© AP Photo / Matias Delacroix

المرشحة الرئاسية للحزب الحاكم، كلوديا شينباوم، تنحني قبل الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات العامة في مكسيكو سيتي، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.

© AFP 2023 / Miguel Medina

كلب يرتدي خوذة عسكرية صغيرة طبق الأصل يقف فوق سيارة جيب ويليز على الشاطئ في أرومانش ليه باين، شمال غرب فرنسا، في 5 يونيو/ حزيران 2024

كلب يرتدي خوذة عسكرية صغيرة طبق الأصل يقف فوق سيارة جيب ويليز على الشاطئ في أرومانش ليه باين، شمال غرب فرنسا، في 5 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Miguel Medina

كلب يرتدي خوذة عسكرية صغيرة طبق الأصل يقف فوق سيارة جيب ويليز على الشاطئ في أرومانش ليه باين، شمال غرب فرنسا، في 5 يونيو/ حزيران 2024

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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي 24 يوليو المقبل.. فيديو05:37 GMT
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