الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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رد فعل الزعيم المعيّن حديثًا للحزب الشعبوي اليميني البريطاني، والمرشح البرلماني للحزب عن كلاكتون، نايجل فاراج، عندما أصيب في وجهه بمحتويات كوب مشروبات، خلال إطلاق حملته الانتخابية العامة في كلاكتون أون. - سي، شرق إنجلترا، في 4 يونيو/ حزيران 2024.