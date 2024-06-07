الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

منظر جوي لجزيرة كارتي سوغتوبو في غونا يالا كوماركا، على الساحل الكاريبي في بنما، في 03 يونيو/ حزيران 2024.
منظر جوي لجزيرة كارتي سوغتوبو في غونا يالا كوماركا، على الساحل الكاريبي في بنما، في 03 يونيو/ حزيران 2024.
روسيا سانت بطرسبورغ- المنتدى الاقتصادي الدولي 2024
الشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.
الشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.
مغنية الراب البريطانية، ستيفلون دون، تؤدي عرضها على مسرح أسترا في مهرجان نورثسايد للموسيقى في منطقة الطبيعة والفعاليات في إسكيلوندن في آرهوس، الدنمارك، في 6 يونيو 2024.
مغنية الراب البريطانية، ستيفلون دون، تؤدي عرضها على مسرح أسترا في مهرجان نورثسايد للموسيقى في منطقة الطبيعة والفعاليات في إسكيلوندن في آرهوس، الدنمارك، في 6 يونيو 2024.
شباب فلسطينيون يتأرجحون على كابلات الكهرباء المعلقة في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة في 5 يونيو/ حزيران 2024
شباب فلسطينيون يتأرجحون على كابلات الكهرباء المعلقة في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة في 5 يونيو/ حزيران 2024
صبي يحتسي كوبًا من الشاي أثناء استراحة من العمل في مصنع لتصنيع أواني الطبخ المصنوعة من الألومنيوم في الباب، على مشارف حلب، في 2 يونيو/ حزيران 2024.
صبي يحتسي كوبًا من الشاي أثناء استراحة من العمل في مصنع لتصنيع أواني الطبخ المصنوعة من الألومنيوم في الباب، على مشارف حلب، في 2 يونيو/ حزيران 2024.
"كولاتشو"، وهي شخصية تمثل الشيطان، تقفز فوق أطفال مستلقين على مرتبة في الشارع خلال مهرجان "إل سالتو ديل كولاتشو" (قفزة الشيطان) لقفز الأطفال، في قرية كاستريلو دي مورسيا، بالقرب من بورغوس، في 2 يونيو/ حزيران 2024. "
"كولاتشو"، وهي شخصية تمثل الشيطان، تقفز فوق أطفال مستلقين على مرتبة في الشارع خلال مهرجان "إل سالتو ديل كولاتشو" (قفزة الشيطان) لقفز الأطفال، في قرية كاستريلو دي مورسيا، بالقرب من بورغوس، في 2 يونيو/ حزيران 2024. "
رد فعل الزعيم المعيّن حديثًا للحزب الشعبوي اليميني البريطاني، والمرشح البرلماني للحزب عن كلاكتون، نايجل فاراج، عندما أصيب في وجهه بمحتويات كوب مشروبات، خلال إطلاق حملته الانتخابية العامة في كلاكتون أون. - سي، شرق إنجلترا، في 4 يونيو/ حزيران 2024.
رد فعل الزعيم المعيّن حديثًا للحزب الشعبوي اليميني البريطاني، والمرشح البرلماني للحزب عن كلاكتون، نايجل فاراج، عندما أصيب في وجهه بمحتويات كوب مشروبات، خلال إطلاق حملته الانتخابية العامة في كلاكتون أون. - سي، شرق إنجلترا، في 4 يونيو/ حزيران 2024.
طائر الغاق يجلس على مصباح الشارع بينما يغادر نهر نيكار ضفافه في هايدلبرغ، ألمانيا، الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024.
طائر الغاق يجلس على مصباح الشارع بينما يغادر نهر نيكار ضفافه في هايدلبرغ، ألمانيا، الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024.
يحتفل أنصار حزب درافيدا مونيترا كازاجام (DMK) وهم يتابعون إجراءات فرز الأصوات في مقر حزبهم في تشيناي، الهند، الثلاثاء، 4 يونيو/ حزيران 2024.
يحتفل أنصار حزب درافيدا مونيترا كازاجام (DMK) وهم يتابعون إجراءات فرز الأصوات في مقر حزبهم في تشيناي، الهند، الثلاثاء، 4 يونيو/ حزيران 2024.
المزارعون يسيرون بالجرارات خلال احتجاج خارج البرلمان الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، 4 يونيو/ حزيران 2024.
المزارعون يسيرون بالجرارات خلال احتجاج خارج البرلمان الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، 4 يونيو/ حزيران 2024.
امرأة بينما كان أنصار المعارضة يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج أمام البرلمان الألباني في تيرانا في 6 يونيو/ حزيران 2024.
امرأة بينما كان أنصار المعارضة يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج أمام البرلمان الألباني في تيرانا في 6 يونيو/ حزيران 2024.
عرض أزياء ضمن مهرجان "الصيف في موسكو. الموضة والجمال".
عرض أزياء ضمن مهرجان "الصيف في موسكو. الموضة والجمال".
تظهر هذه الصورة التي نشرتها إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا جرافة تعمل ضد حريق كورال يوم الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024
تظهر هذه الصورة التي نشرتها إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا جرافة تعمل ضد حريق كورال يوم الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024
المرشحة الرئاسية للحزب الحاكم، كلوديا شينباوم، تنحني قبل الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات العامة في مكسيكو سيتي، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.
المرشحة الرئاسية للحزب الحاكم، كلوديا شينباوم، تنحني قبل الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات العامة في مكسيكو سيتي، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.
كلب يرتدي خوذة عسكرية صغيرة طبق الأصل يقف فوق سيارة جيب ويليز على الشاطئ في أرومانش ليه باين، شمال غرب فرنسا، في 5 يونيو/ حزيران 2024
كلب يرتدي خوذة عسكرية صغيرة طبق الأصل يقف فوق سيارة جيب ويليز على الشاطئ في أرومانش ليه باين، شمال غرب فرنسا، في 5 يونيو/ حزيران 2024