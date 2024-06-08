https://sarabic.ae/20240608/أنابا---إم-إي-نظام-دفاعي-روسي-لحماية-الموانئ-العسكرية-تحت-الماء-1089649647.html

"أنابا - إم إي".. نظام دفاعي روسي لحماية الموانئ العسكرية تحت الماء

"أنابا - إم إي".. نظام دفاعي روسي لحماية الموانئ العسكرية تحت الماء

سبوتنيك عربي

تمثل المنشآت البحرية أهمية كبرى للدول في وقت الحرب والسلم على السواء، ولهذا السبب يتم استخدام أفضل التقنيات العسكرية لتأمينها. 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T17:17+0000

2024-06-08T17:17+0000

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ويمكن أن تتعرض الموانئ لعمليات تخريبية بمستويات مختلفة وفقا لأهميتها العسكرية، وينطبق ذات الأمر على الوحدات البحرية خلال توقفها في نقاط ثابتة أو حتى في مناطق بحرية مكشوفة.وتطور روسيا أنواعا مختلفة من أنظمة الحماية الخاصة بتأمين المنشآت البحرية ومنها نظام "أنابا - إم إي" المصمم لرصد التهديدات تحت الماء باستخدام أجهزة الرصد الصوتي "سونار"، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أورد معلومات عن المواصفات الفنية له:ولفت الموقع إلى أن مهام نظام الرصد الروسي "أنابا - إم إي" تشمل كشف أي وسيلة تخريبية تستهدف المنشآت البحرية من تحت الماء، حيث يقوم بالتعرف على الأهداف وتعقبها وإرسال بيانات الهدف للوسائل الدفاعية المخصصة للتعامل معها وتدميرها.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن