https://sarabic.ae/20240608/أنابا---إم-إي-نظام-دفاعي-روسي-لحماية-الموانئ-العسكرية-تحت-الماء-1089649647.html
"أنابا - إم إي".. نظام دفاعي روسي لحماية الموانئ العسكرية تحت الماء
"أنابا - إم إي".. نظام دفاعي روسي لحماية الموانئ العسكرية تحت الماء
سبوتنيك عربي
تمثل المنشآت البحرية أهمية كبرى للدول في وقت الحرب والسلم على السواء، ولهذا السبب يتم استخدام أفضل التقنيات العسكرية لتأمينها. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T17:17+0000
2024-06-08T17:17+0000
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ويمكن أن تتعرض الموانئ لعمليات تخريبية بمستويات مختلفة وفقا لأهميتها العسكرية، وينطبق ذات الأمر على الوحدات البحرية خلال توقفها في نقاط ثابتة أو حتى في مناطق بحرية مكشوفة.وتطور روسيا أنواعا مختلفة من أنظمة الحماية الخاصة بتأمين المنشآت البحرية ومنها نظام "أنابا - إم إي" المصمم لرصد التهديدات تحت الماء باستخدام أجهزة الرصد الصوتي "سونار"، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أورد معلومات عن المواصفات الفنية له:ولفت الموقع إلى أن مهام نظام الرصد الروسي "أنابا - إم إي" تشمل كشف أي وسيلة تخريبية تستهدف المنشآت البحرية من تحت الماء، حيث يقوم بالتعرف على الأهداف وتعقبها وإرسال بيانات الهدف للوسائل الدفاعية المخصصة للتعامل معها وتدميرها.
https://sarabic.ae/20230709/ما-هي-كاسحات-الألغام-البحرية-وأهميتها-في-الحروب-1078880062.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
"أنابا - إم إي".. نظام دفاعي روسي لحماية الموانئ العسكرية تحت الماء
تمثل المنشآت البحرية أهمية كبرى للدول في وقت الحرب والسلم على السواء، ولهذا السبب يتم استخدام أفضل التقنيات العسكرية لتأمينها.
ويمكن أن تتعرض الموانئ لعمليات تخريبية بمستويات مختلفة وفقا لأهميتها العسكرية، وينطبق ذات الأمر على الوحدات البحرية
خلال توقفها في نقاط ثابتة أو حتى في مناطق بحرية مكشوفة.
وتطور روسيا أنواعا مختلفة من أنظمة الحماية الخاصة بتأمين المنشآت البحرية ومنها نظام "أنابا - إم إي" المصمم لرصد التهديدات تحت الماء باستخدام أجهزة الرصد الصوتي "سونار"، حسبما يشير
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أورد معلومات عن المواصفات الفنية له:
أقل عمق للعمل: لا يقل عن مترين تحت سطح الماء.
عمق العمل نظام الزعانف: من 200 إلى 300 متر.
عمق العمل بمركبة حاملة: من 300 إلى 400 متر.
مدى كشف الألغام البحرية: 25 مترا.
عدد الأهداف التي يتعقبها في وقت واحد: 4 أهداف.
مدة التشغيل المتصلة: 120 ساعة.
زمن الإعداد للعمل: 3 دقائق.
ولفت الموقع إلى أن مهام نظام الرصد الروسي "أنابا - إم إي" تشمل كشف أي وسيلة تخريبية تستهدف المنشآت البحرية من تحت الماء، حيث يقوم بالتعرف على الأهداف وتعقبها وإرسال بيانات الهدف
للوسائل الدفاعية المخصصة للتعامل معها وتدميرها.