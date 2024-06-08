https://sarabic.ae/20240608/إشارات-راديو-غريبة-قادمة-من-الفضاء-تحير-العلماء-1089645489.html
إشارات راديو غريبة قادمة من الفضاء تحير العلماء
إشارات راديو غريبة قادمة من الفضاء تحير العلماء
سبوتنيك عربي
قام مجموعة من علماء الفلك والفيزياء بدراسة إشارات غريبة تلقوها من الفضاء من أحد النجوم، وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة علمية. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T17:34+0000
2024-06-08T17:34+0000
2024-06-08T17:34+0000
مجتمع
علوم
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وأضاف العلماء، أنهم يعرفون ما الذي ينبعث منه الإشارات، إنه نجم نيوتروني يُدعى "أسكاب"، ويقع في مستوى مجرة درب التبانة، على بعد حوالي 15820 سنة ضوئية من الأرض.ووفقا لهم، فإن "الإشارات نفسها لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل، ويمر النجم بفترات من النبضات القوية، وفترات من النبضات الضعيفة، وفترات من عدم وجود نبضات على الإطلاق"، حسبما جاء في الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.النجم النيوتروني هو ما يتبقى بعد موت نجم ضمن نطاق كتلة معين، ما بين حوالي 8 إلى 30 مرة كتلة الشمس. تنفجر المادة الخارجية للنجم إلى الفضاء، وتبلغ ذروتها في انفجار مستعر أعظم.يمكن للنجم النيوتروني الذي ينتج عن ذلك أن يظهر بعدة طرق، حيث أن هناك النجم النيوتروني الأساسي، والذي لا يقوم بالكثير. هناك النجم النابض، الذي يكتسح أشعة الراديو من قطبيه أثناء دورانه، ويومض مثل منارة كونية، وفقا للدراسة.وهناك النجم المغناطيسي، وهو نجم نيوتروني ذو مجال مغناطيسي قوي للغاية، والذي يهتز وينفجر عندما يتعارض السحب الخارجي لهذا المجال المغناطيسي مع الجاذبية التي تحافظ على تماسك النجم.يمكن أن يكون هناك أيضًا بعض التقاطع النادر بين أنواع النجوم النيوترونية، مما يشير إلى أنها قد تكون مراحل مختلفة من تطور النجوم النيوترونية. ومع ذلك، بشكل عام، تميل النجوم النابضة والنجوم المغناطيسية والنجوم النيوترونية إلى التصرف بطرق يمكن التنبؤ بها نسبيًا.أخيرًا، تم اكتشاف النجم وهو يستأنف نشاطه النبضي، ولكن بشكل خافت بمقدار 26 مرة عن وضعه السابق الساطع، وبضوء مستقطب دائريًا.في السنوات الأخيرة، تم العثور على العديد من الأجسام الغريبة التي تطلق إشارات متكررة في السماء الجنوبية. على الرغم من أنهم لا يتصرفون جميعًا بنفس الطريقة، إلا أنهم قد يكونون مرتبطين ببعضهم البعض.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
إشارات راديو غريبة قادمة من الفضاء تحير العلماء
قام مجموعة من علماء الفلك والفيزياء بدراسة إشارات غريبة تلقوها من الفضاء من أحد النجوم، وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة علمية.
وأضاف العلماء، أنهم يعرفون ما الذي ينبعث منه الإشارات، إنه نجم نيوتروني يُدعى "أسكاب"، ويقع في مستوى مجرة درب التبانة، على بعد حوالي 15820 سنة ضوئية من الأرض.
ووفقا لهم، فإن "الإشارات نفسها لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل، ويمر النجم بفترات من النبضات القوية، وفترات من النبضات الضعيفة، وفترات من عدم وجود نبضات على الإطلاق"، حسبما جاء في الدراسة
التي نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وفقًا لفريق بقيادة عالمة الفيزياء الفلكية مانيشا كالب، من جامعة سيدني في أستراليا، فإنه "يشكل الجسم الغريب تحديًا رائعًا لنماذجنا الخاصة بتطور النجوم النيوترونية، والتي، لنكن صادقين، بعيدة كل البعد عن الاكتمال حاليًا".
النجم النيوتروني هو ما يتبقى بعد موت نجم ضمن نطاق كتلة معين، ما بين حوالي 8 إلى 30 مرة كتلة الشمس. تنفجر المادة الخارجية للنجم إلى الفضاء، وتبلغ ذروتها في انفجار مستعر أعظم.
ينهار قلب النجم المتبقي تحت الجاذبية، ويشكل جسمًا فائق الكثافة تصل كتلته إلى 2.3 مرة كتلة الشمس، في كرة يبلغ عرضها 20 كيلومترًا (12 ميلًا) فقط.
يمكن للنجم النيوتروني الذي ينتج عن ذلك أن يظهر بعدة طرق، حيث أن هناك النجم النيوتروني الأساسي، والذي لا يقوم بالكثير. هناك النجم النابض، الذي يكتسح أشعة الراديو من قطبيه أثناء دورانه، ويومض مثل منارة كونية، وفقا للدراسة.
وهناك النجم المغناطيسي، وهو نجم نيوتروني ذو مجال مغناطيسي قوي للغاية، والذي يهتز وينفجر عندما يتعارض السحب الخارجي لهذا المجال المغناطيسي مع الجاذبية التي تحافظ على تماسك النجم.
يمكن أن يكون هناك أيضًا بعض التقاطع النادر بين أنواع النجوم النيوترونية، مما يشير إلى أنها قد تكون مراحل مختلفة من تطور النجوم النيوترونية. ومع ذلك، بشكل عام، تميل النجوم النابضة والنجوم المغناطيسية والنجوم النيوترونية إلى التصرف بطرق يمكن التنبؤ بها نسبيًا.
ووجدوا أن "أسكاب" لديه فترة منتظمة من النبضات تبلغ 53.8 دقيقة... ولكن يبدو أن هذا هو الشيء الطبيعي الوحيد فيما يتعلق بنبضاته. ووجدوا أن أحد أوضاع النبض كان ساطعًا للغاية، مع استقطاب خطي للغاية. ولكن بعد ذلك سوف يهدأ تمامًا، دون أي نبضات قابلة للقياس على الإطلاق لفترة من الوقت.
أخيرًا، تم اكتشاف النجم وهو يستأنف نشاطه النبضي، ولكن بشكل خافت بمقدار 26 مرة عن وضعه السابق الساطع، وبضوء مستقطب دائريًا.
في السنوات الأخيرة، تم العثور على العديد من الأجسام الغريبة التي تطلق إشارات متكررة في السماء الجنوبية. على الرغم من أنهم لا يتصرفون جميعًا بنفس الطريقة، إلا أنهم قد يكونون مرتبطين ببعضهم البعض.