https://sarabic.ae/20240608/الأمم-المتحدة-أنصار-الله-تحتجز-11-موظفا-تابعين-لنا-في-اليمن-1089633649.html
الأمم المتحدة: "أنصار الله" تحتجز 11 موظفا تابعين لنا في اليمن
الأمم المتحدة: "أنصار الله" تحتجز 11 موظفا تابعين لنا في اليمن
سبوتنيك عربي
أكدت الأمم المتحدة أن 11 من موظفيها محتجزون لدى جماعة "أنصار الله" في اليمن وطالبت بالإفراج غير المشروط عنهم. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T06:27+0000
2024-06-08T06:27+0000
2024-06-08T06:27+0000
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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، يوم الجمعة، إن "الحوثيين احتجزوا 11 موظفا أمميا محليا، يعملون في اليمن"، معربا عن قلقه البالغ بشأن تلك التطورات.وأضاف: "نسعى للحصول على إيضاحات، من سلطات الحوثيين، بشأن ملابسات هذه الاحتجازات"، مشددا على أهمية ضمان الوصول الفوري لهؤلاء الموظفين.كما أشار المسؤول الأممي إلى أنه "تجري المتابعة عبر جميع القنوات المتاحة، لتأمين الإفراج الآمن، عنهم جميعاً، دون أي شروط، في أقرب وقت ممكن".وكانت وكالة الأنباء اليمنية، قد ذكرت في وقت سابق، أن جهاز الأمن التابع لـ"أنصار الله" "نفذ حملة مسلحة متزامنة استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".وأوضحت أن عددا من هؤلاء "تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة هواتفهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة".كما أدانت "بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل انتهاكا لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي".
https://sarabic.ae/20240527/الأمم-المتحدة-تسعى-لعقد-جولة-مفاوضات-جديدة-بين-الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-في-يونيو-1089253149.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
الأمم المتحدة: "أنصار الله" تحتجز 11 موظفا تابعين لنا في اليمن
أكدت الأمم المتحدة أن 11 من موظفيها محتجزون لدى جماعة "أنصار الله" في اليمن وطالبت بالإفراج غير المشروط عنهم.
وقال
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، يوم الجمعة، إن "الحوثيين احتجزوا 11 موظفا أمميا محليا، يعملون في اليمن"، معربا عن قلقه البالغ بشأن تلك التطورات.
وأضاف: "نسعى للحصول على إيضاحات، من سلطات الحوثيين، بشأن ملابسات هذه الاحتجازات"، مشددا على أهمية ضمان الوصول الفوري لهؤلاء الموظفين.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أنه "تجري المتابعة عبر جميع القنوات المتاحة، لتأمين الإفراج الآمن، عنهم جميعاً، دون أي شروط، في أقرب وقت ممكن".
وكانت وكالة
الأنباء اليمنية، قد ذكرت في وقت سابق، أن جهاز الأمن التابع لـ"أنصار الله" "نفذ حملة مسلحة متزامنة استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
وأوضحت أن عددا من هؤلاء "تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة هواتفهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة".
كما أدانت "بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل انتهاكا لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي".