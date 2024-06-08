https://sarabic.ae/20240608/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لعملية-تدمير-دبابات-أبرامز-وبرادلي-على-محور-أفدييفكا-1089632016.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، لقطات خاصة تظهر عملية تدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ودبابة أمريكية أخرى من طراز "برادلي" على محور أفدييفكا. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T04:48+0000
2024-06-08T04:48+0000
2024-06-08T04:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن جنودا من مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ومركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن القوات المسلحة استخدمت قذيفة "كراسنوبول"عالية الدقة على دبابة "أبرمز" ومركبة "برادلي" الأمريكية، وذلك من خلال توجيه المقذوف وإصابة الهدف باستخدام طائرة مسيرة من طراز "أورال-30".وتابعت الوزارة الروسية في بيانها أن مركبة "برادلي" تم الإطاحة بها من خلال طائرة مسيرة من طراز "FPV" التابعة لمجموعة "المركز"، وذلك بعد رصد وعملية مراقبة دقيقة للهدف تم ضربها وتدميرها على الفور.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240415/القوات-الأوكرانية-تفقد-3-مدرعات-برادلي-أمريكية-بشكل-غريب-فيديو-1087989443.html
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روسيا
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، لقطات خاصة تظهر عملية تدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ودبابة أمريكية أخرى من طراز "برادلي" على محور أفدييفكا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن جنودا من مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ومركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".
وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن القوات المسلحة استخدمت قذيفة "كراسنوبول"عالية الدقة على دبابة "أبرمز" ومركبة "برادلي" الأمريكية، وذلك من خلال توجيه المقذوف وإصابة الهدف باستخدام طائرة مسيرة من طراز "أورال-30".
وتابعت الوزارة الروسية في بيانها أن مركبة "برادلي" تم الإطاحة بها من خلال طائرة مسيرة من طراز "FPV" التابعة لمجموعة "المركز"، وذلك بعد رصد وعملية مراقبة دقيقة للهدف تم ضربها وتدميرها على الفور.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.