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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لعملية-تدمير-دبابات-أبرامز-وبرادلي-على-محور-أفدييفكا-1089632016.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، لقطات خاصة تظهر عملية تدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ودبابة أمريكية أخرى من طراز "برادلي" على محور أفدييفكا. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T04:48+0000
2024-06-08T04:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن جنودا من مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ومركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن القوات المسلحة استخدمت قذيفة "كراسنوبول"عالية الدقة على دبابة "أبرمز" ومركبة "برادلي" الأمريكية، وذلك من خلال توجيه المقذوف وإصابة الهدف باستخدام طائرة مسيرة من طراز "أورال-30".وتابعت الوزارة الروسية في بيانها أن مركبة "برادلي" تم الإطاحة بها من خلال طائرة مسيرة من طراز "FPV" التابعة لمجموعة "المركز"، وذلك بعد رصد وعملية مراقبة دقيقة للهدف تم ضربها وتدميرها على الفور.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240415/القوات-الأوكرانية-تفقد-3-مدرعات-برادلي-أمريكية-بشكل-غريب-فيديو-1087989443.html
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روسيا

الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا

04:48 GMT 08.06.2024
© Photoبرادلي أمريكية الصنع مدمرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
برادلي أمريكية الصنع مدمرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Photo
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، لقطات خاصة تظهر عملية تدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ودبابة أمريكية أخرى من طراز "برادلي" على محور أفدييفكا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن جنودا من مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ومركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".
وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن القوات المسلحة استخدمت قذيفة "كراسنوبول"عالية الدقة على دبابة "أبرمز" ومركبة "برادلي" الأمريكية، وذلك من خلال توجيه المقذوف وإصابة الهدف باستخدام طائرة مسيرة من طراز "أورال-30".
وتابعت الوزارة الروسية في بيانها أن مركبة "برادلي" تم الإطاحة بها من خلال طائرة مسيرة من طراز "FPV" التابعة لمجموعة "المركز"، وذلك بعد رصد وعملية مراقبة دقيقة للهدف تم ضربها وتدميرها على الفور.
عربة برادلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
القوات الأوكرانية تفقد 3 مدرعات "برادلي" أمريكية بشكل غريب... فيديو
15 أبريل, 13:05 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية ماشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 4 موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:01 GMT
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