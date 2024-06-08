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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/خبير-تركيالتصدعات-في-دول-الغرب-ستزداد-بعد-إعلان-بوتين-إمكانية-دعم-خصوم-الغرب-بالأسلحة-1089636243.html
خبير تركي: التصدعات في دول الغرب ستزداد بعد إعلان بوتين إمكانية دعم خصوم الغرب بالأسلحة
خبير تركي: التصدعات في دول الغرب ستزداد بعد إعلان بوتين إمكانية دعم خصوم الغرب بالأسلحة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الأمنية الدفاعية التركي، فخري أرنيل، أن التصدعات في دول الغرب ستصبح أكثر استفحالا، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T08:46+0000
2024-06-08T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال أرنيل خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "يسعى الرئيس الروسي لجعل التصدعات التي بدأت تتعمق في دول أوروبا أكثر هشاشة، من خلال التعبير عن استعداد موسكو لتوسيع نطاق الحرب، في حال قامت هذه الدول بنشر الحرب واستهداف مناطق داخل روسيا"، موضحا أن "تصريحات بوتين هي إشارة إلى مفهوم الحرب من أجل السلام، الذي عبرت عنه بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا والأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن".وأضاف: "الغرب يسعى لإيصال روسيا لوضع يمكنها فيه القبول بشروطه من خلال الاختباء وراء مفهوم الحرب من أجل السلام".وأردف أرنيل بالقول إن "الخوف من بوتين يسيطر بشكل كبير على الدول الأوروبية، إذ أنها بدأت بزرع الخوف في نفوس مواطنيها من خلال العودة إلى عهد الحرب الباردة، ومن الواضح أنها ستستغل هذا الخوف عن طريق التحول تدريجيا إلى أنظمة استبدادية".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يحق لروسيا تزويد خصوم دول أوروبا بأسلحة بعيدة المدى، في حال قام الغرب بإرسال الأسلحة إلى منطقة المعارك لاستخدامها لضرب الداخل الروسي.ويشار إلى أن عددا من مسؤولي الدول الغربية دعوا إلى رفع القيود عن استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا، والسماح لقوات كييف بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.بوتين: روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أنظمة إنذار صاروخي وهو ما لا يوجد لدى الأوروبيينوتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240607/موسكو-القوات-الروسية-مستعدة-للرد-بأسرع-ما-يمكن-على-الضربات-الأوكرانية--1089629483.html
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العالم
العالم

خبير تركي: التصدعات في دول الغرب ستزداد بعد إعلان بوتين إمكانية دعم خصوم الغرب بالأسلحة

08:46 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 08:56 GMT 08.06.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الأمنية الدفاعية التركي، فخري أرنيل، أن التصدعات في دول الغرب ستصبح أكثر استفحالا، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا على استعداد لتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى في حال استهدف الغرب الداخل الروسي.
وقال أرنيل خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "يسعى الرئيس الروسي لجعل التصدعات التي بدأت تتعمق في دول أوروبا أكثر هشاشة، من خلال التعبير عن استعداد موسكو لتوسيع نطاق الحرب، في حال قامت هذه الدول بنشر الحرب واستهداف مناطق داخل روسيا"، موضحا أن "تصريحات بوتين هي إشارة إلى مفهوم الحرب من أجل السلام، الذي عبرت عنه بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا والأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن".
وأضاف: "الغرب يسعى لإيصال روسيا لوضع يمكنها فيه القبول بشروطه من خلال الاختباء وراء مفهوم الحرب من أجل السلام".

وتابع أرنيل: "بدأ يدرك الغرب أن أوكرانيا تتعرض للهزيمة أمام روسيا رغم الدعم الذي يقدمه لها، لذلك يسعى لزيادة الدعم وجعله مستداما"، منوها بأن "الولايات المتحدة الأمريكية تهدف لنقل الحرب إلى الداخل الروسي وتوسيع نطاق الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى".

وأردف أرنيل بالقول إن "الخوف من بوتين يسيطر بشكل كبير على الدول الأوروبية، إذ أنها بدأت بزرع الخوف في نفوس مواطنيها من خلال العودة إلى عهد الحرب الباردة، ومن الواضح أنها ستستغل هذا الخوف عن طريق التحول تدريجيا إلى أنظمة استبدادية".

وأوضح الخبير التركي أن "دول أوروبا تهدف لترسيخ الخوف من روسيا لدى مواطنيها لضمان مواصلة الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا باعتبارها بيدقا في يد الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية وتجنيد النساء في الخدمة العسكرية وإنشاء معسكرات لتدريب الشباب وزيادة إنتاج الصناعات الدفاعية"، مضيفا أن "الدول الأوروبية تريد أن تقنع مجتمعاتها أن عليها مواصلة الحرب من أجل السلام".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يحق لروسيا تزويد خصوم دول أوروبا بأسلحة بعيدة المدى، في حال قام الغرب بإرسال الأسلحة إلى منطقة المعارك لاستخدامها لضرب الداخل الروسي.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: القوات الروسية مستعدة للرد بأسرع ما يمكن على الضربات الأوكرانية
أمس, 20:33 GMT
ويشار إلى أن عددا من مسؤولي الدول الغربية دعوا إلى رفع القيود عن استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا، والسماح لقوات كييف بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
بوتين: روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أنظمة إنذار صاروخي وهو ما لا يوجد لدى الأوروبيين
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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