دمشق تحتفل بمرور خمسة آلاف عام على صناعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeida
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افتتح في العاصمة السورية دمشق، "معرض الزجاج السوري عبر العصور"، الذي تنظمته المديرية العامة للآثار والمتاحف في المتحف الوطني بالعاصمة السورية، في سياق احتفالية مستمرة باليوم العالمي للمتاحف، لتسليط الضوء على هذه الصنعة الإنسانية والتراثية التي أبدعها السوريون القدماء.
وتتمتع صناعة الزجاج السوري بتاريخ عريق يمتد إلى العصور القديمة، حيث يعود أقرب دليل على هذه الصناعة إلى خلال العصر البرونزي في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وعُرفت وقتها مدينة حلب كمركز رئيسي لإنتاج الزجاج.
وخلال العصرين اليوناني والروماني، برزت العاصمة السورية كمركز لصناعة الزجاج، وفي العصور الوسطى، اشتهرت دمشق بإنتاج الزجاج المنفوخ الرقيق الذي حظي بتقدير كبير من قبل التجار والمسافرين الذين يذرعون طريق الحرير، ليصل الزجاج السوري إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا.
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
دمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeida
وسلط المعرض الذي افتتحته وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوّح، الضوء على مسيرة تطوّر صناعة الزجاج وتاريخ ظهوره في سوريا، بدءاً من حضارتي (إيبلا وأوغاريت)، مروراً بالفترة الأغريقية واليونانية والبيزنطية، وصولاً إلى الفترة الإسلامية التي وصلت فيها صناعة الزجاج إلى أوجها عبر ثلاثة مراكز مهمة هي دمشق، حلب، والرقة، وذلك بعد تطور تقنيات الصناعة مع ابتداع السوريين تقنية النفخ واستخدام "الفريت" لتصنيع الزجاج، واستخدامه أيضاً في صناعة الخزف.
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
دمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeida
وخلال افتتاح المعرض، أوضحت وزيرة الثقافة في تصريح للصحفيين أن سوريا احتفلت سوريا منذ فترة بتسجيل الزجاج المنفوخ على قوائم التراث للامادي الإنساني.
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
دمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeida
ووفق وزير الثقافة السورية، يندرج المعرض ضمن التزامات الحكومة السورية بالترويج لصُنعة الزجاج المنفوخة وإبراز دور سوريا الحضاري في صناعة الزجاج.
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
دمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeida
وبيّنت الوزيرة مشوح أن مادة الزجاج السوري وُجدت في موقع إيبلا الآثري وتعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد وربما قبل ذلك، كما تم اكتشاف قطعٍ من الزجاج التي تتالت صناعتها عبر عصور عدة وتبدّلت أنماطها والمواد والطُّرق التي تُصنع بها، وكانت الأرض السوريّة الحاضنة والإنسان السوري هو المبدع الأول لصناعة الزجاج وتلوينه وساهم في نقل هذه الصنعة إلى كافة أنحاء العالم".
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
دمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeida
وختمت مشوّح حديثها بالإشارة إلى أن وزارتها بالتّعاون مع المديريّة العامة للآثار والمتاحف والمؤسسة العامة للسينما، تُحضّر مجموعة من الأفلام الوثائقيّة حول قصص التراث، مؤكدةً أن قصة الزجاج السوري ستكون إحدى أهم هذه القصص.
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
دمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeida
ويضم المعرض بين جنباته أكثر من 70 قطعة آثرية من الزجاج السوري تعود كلٌّ منها إلى عصور تاريخية مختلفة من مواقع آثرية عدة، تروي معها قصة الإنسان السوري مع هذه الصناعة التي برع بها عبر العصور وحافظ عليها إلى يومنا هذا.
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
دمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeida
بدوره، قال مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا، محمد نظير عوض، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "تكمن أهمية المعرض في أنّه يأتي بعد تسجيل صنعة الزجاج المنفوخ على لائحة التراث العالمي، كما يتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف"، لافتاً إلى أن "آخر معرض أُقيم للزجاج السوري كان في عام 1964".
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
دمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeida
وأضاف مدير عام الآثار والمتاحف: "نعرض اليوم ما لدينا من قطع الزجاج السوري الاستثنائية والهامة والنادرة من مجموعات المتحف الوطني في دمشق والمصنّعة بمختلف الأحجام وعبر أدوات مختلفة، ابتداءً مما تم اكتشافه في حضارة إيبلا إلى حضارة أوغاريت من كؤوس وآواني تم صنعها من عجينة الزجاج، وانتهاءً بالفترة الإسلامية وعلى رأسها الفترة المملوكيّة التي وصلت فيها صناعة الزجاج إلى عصرها الذهبي".
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
دمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
© Sputnik . Wasel Hmeida
ورغم ما واجهته صناعة الزجاج السورية من تراجع كبير خلال العصور الحديثة تبعا للتغيرات في طرق التجارة العالمية، والمنافسة من مناطق إنتاج الزجاج الأخرى، إلا أن الحرفيين السوريين في مدن مثل (حلب ودمشق) لا يزالون يواصلون الحفاظ على صناعة الزجاج العريقة، فيبدعون قطعاً جميلة تعكس الإرث الغني للحرفية السورية، ويحافظون على جزء رئيسي من التراث الثقافي الوطني.