https://sarabic.ae/20240608/روسيا-تجتاز-التجربة-الأولى-من-اختبارات-شبكة-الاتصال-عبر-الأقمار-الصناعية-1089634208.html
روسيا تجتاز التجربة الأولى من اختبارات شبكة الاتصال عبر الأقمار الصناعية
روسيا تجتاز التجربة الأولى من اختبارات شبكة الاتصال عبر الأقمار الصناعية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن روسيا تقوم بتطوير شبكة للاتصالات تعمل على الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن المشروع الروسي يأتي في سياق الرد على شبكة... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T06:43+0000
2024-06-08T06:43+0000
2024-06-08T06:43+0000
العالم
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وذكرت منصة "Business Insider" الأمريكية أن شركة "المكتب 1440" الروسية تعمل على تطوير شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك ردا على شبكة "ستارلينك" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.وأشارت المنصة إلى أن الشركة الروسية المطورة لعمل شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية نجحت بإكمال أول اختبار لها من خلال استخدام الاتصال بالليزر عبر الأقمار الصناعية الروسية، مضيفة أن الشركة الروسية هدفها إنشاء خدمة بيانات ذات نطاق عريض من شأنها أن توفر اتصالات عالية السرعة في أي مكان في العالم ومشابهة تمامًا لعمل شبكات "ستارلينك" الأمريكية.وفي وقت سابق، اختبر "المكتب 1440" اتصالاته بالليزر عبر الأقمار الصناعية لأول مرة، مؤكدة أن التجربة الأولى تمت بنجاح.إعلام: البنتاغون يتعاون مع ماسك لمنع وصول روسيا إلى "ستارلينك" يتم تطوير تقنيات الاتصال بالليزر من قبل الشركات الأمريكية والصينية، بما في ذلك ناسا، وسبيس إكس، وأمازون وغيرها. "ستارلينك"هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على هذا الكوكب. حاليًا، وبحسب البيانات المتوفرة، هناك نحو 5841 جهازًا من هذه الشبكة تعمل في المدار.
https://sarabic.ae/20240516/إيلون-ماسك-يعلن-إغلاق-خدمة-ستارلينك-للإنترنت-في-هذه-الدولة-العربية-1088903701.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
روسيا تجتاز التجربة الأولى من اختبارات شبكة الاتصال عبر الأقمار الصناعية
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن روسيا تقوم بتطوير شبكة للاتصالات تعمل على الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن المشروع الروسي يأتي في سياق الرد على شبكة "ستارلينك" الأمريكية.
وذكرت منصة "Business Insider" الأمريكية أن شركة "المكتب 1440" الروسية تعمل على تطوير شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك ردا على شبكة "ستارلينك" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
وأشارت المنصة إلى أن الشركة الروسية المطورة لعمل شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية نجحت بإكمال أول اختبار لها من خلال استخدام الاتصال بالليزر عبر الأقمار الصناعية الروسية، مضيفة أن الشركة الروسية هدفها إنشاء خدمة بيانات ذات نطاق عريض من شأنها أن توفر اتصالات عالية السرعة في أي مكان في العالم ومشابهة تمامًا لعمل شبكات "ستارلينك" الأمريكية
.
وفي وقت سابق، اختبر "المكتب 1440" اتصالاته بالليزر عبر الأقمار الصناعية لأول مرة، مؤكدة أن التجربة الأولى تمت بنجاح.
يتم تطوير تقنيات الاتصال بالليزر من قبل الشركات الأمريكية والصينية، بما في ذلك ناسا، وسبيس إكس، وأمازون وغيرها. "ستارلينك"هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على هذا الكوكب. حاليًا، وبحسب البيانات المتوفرة، هناك نحو 5841 جهازًا من هذه الشبكة تعمل في المدار.