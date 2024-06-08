روسيا تجتاز التجربة الأولى من اختبارات شبكة الاتصال عبر الأقمار الصناعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240608/روسيا-تجتاز-التجربة-الأولى-من-اختبارات-شبكة-الاتصال-عبر-الأقمار-الصناعية-1089634208.html
روسيا تجتاز التجربة الأولى من اختبارات شبكة الاتصال عبر الأقمار الصناعية
روسيا تجتاز التجربة الأولى من اختبارات شبكة الاتصال عبر الأقمار الصناعية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن روسيا تقوم بتطوير شبكة للاتصالات تعمل على الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن المشروع الروسي يأتي في سياق الرد على شبكة... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T06:43+0000
2024-06-08T06:43+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069166366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce790d85cc490947795299dc13ab74c0.jpg
وذكرت منصة "Business Insider" الأمريكية أن شركة "المكتب 1440" الروسية تعمل على تطوير شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك ردا على شبكة "ستارلينك" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.وأشارت المنصة إلى أن الشركة الروسية المطورة لعمل شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية نجحت بإكمال أول اختبار لها من خلال استخدام الاتصال بالليزر عبر الأقمار الصناعية الروسية، مضيفة أن الشركة الروسية هدفها إنشاء خدمة بيانات ذات نطاق عريض من شأنها أن توفر اتصالات عالية السرعة في أي مكان في العالم ومشابهة تمامًا لعمل شبكات "ستارلينك" الأمريكية.وفي وقت سابق، اختبر "المكتب 1440" اتصالاته بالليزر عبر الأقمار الصناعية لأول مرة، مؤكدة أن التجربة الأولى تمت بنجاح.إعلام: البنتاغون يتعاون مع ماسك لمنع وصول روسيا إلى "ستارلينك" يتم تطوير تقنيات الاتصال بالليزر من قبل الشركات الأمريكية والصينية، بما في ذلك ناسا، وسبيس إكس، وأمازون وغيرها. "ستارلينك"هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على هذا الكوكب. حاليًا، وبحسب البيانات المتوفرة، هناك نحو 5841 جهازًا من هذه الشبكة تعمل في المدار.
https://sarabic.ae/20240516/إيلون-ماسك-يعلن-إغلاق-خدمة-ستارلينك-للإنترنت-في-هذه-الدولة-العربية-1088903701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069166366_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_2b43610f0585122e5c8030585795be3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

روسيا تجتاز التجربة الأولى من اختبارات شبكة الاتصال عبر الأقمار الصناعية

06:43 GMT 08.06.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAمستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف
مستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن روسيا تقوم بتطوير شبكة للاتصالات تعمل على الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن المشروع الروسي يأتي في سياق الرد على شبكة "ستارلينك" الأمريكية.
وذكرت منصة "Business Insider" الأمريكية أن شركة "المكتب 1440" الروسية تعمل على تطوير شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك ردا على شبكة "ستارلينك" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
وأشارت المنصة إلى أن الشركة الروسية المطورة لعمل شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية نجحت بإكمال أول اختبار لها من خلال استخدام الاتصال بالليزر عبر الأقمار الصناعية الروسية، مضيفة أن الشركة الروسية هدفها إنشاء خدمة بيانات ذات نطاق عريض من شأنها أن توفر اتصالات عالية السرعة في أي مكان في العالم ومشابهة تمامًا لعمل شبكات "ستارلينك" الأمريكية.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
مجتمع
إيلون ماسك يعلن إغلاق خدمة "ستارلينك" للإنترنت في هذه الدولة العربية
16 مايو, 15:21 GMT
وفي وقت سابق، اختبر "المكتب 1440" اتصالاته بالليزر عبر الأقمار الصناعية لأول مرة، مؤكدة أن التجربة الأولى تمت بنجاح.
إعلام: البنتاغون يتعاون مع ماسك لمنع وصول روسيا إلى "ستارلينك"
يتم تطوير تقنيات الاتصال بالليزر من قبل الشركات الأمريكية والصينية، بما في ذلك ناسا، وسبيس إكس، وأمازون وغيرها. "ستارلينك"هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على هذا الكوكب. حاليًا، وبحسب البيانات المتوفرة، هناك نحو 5841 جهازًا من هذه الشبكة تعمل في المدار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "صحة غزة" تستغيث بالمجتمع الدولي لتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات06:57 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала