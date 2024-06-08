فيديو مرعب لاحتراق محرك طائرة ركاب أثناء إقلاعها

عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 محتجزين أحياء من قطاع غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240608/فيديو-مرعب-لاحتراق-محرك-طائرة-ركاب-أثناء-إقلاعها-1089637546.html
فيديو مرعب لاحتراق محرك طائرة ركاب أثناء إقلاعها
فيديو مرعب لاحتراق محرك طائرة ركاب أثناء إقلاعها
سبوتنيك عربي
وثق مقطع فيديو اشتعال النيران في محرك طائرة من طراز "بوينغ 777" تابعة لشركة "طيران كندا" أثناء إقلاعها، مما أجبرها على العودة مرة أخرى إلى المطار لفحصها. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T10:23+0000
2024-06-08T10:43+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_29:0:1403:773_1920x0_80_0_0_d2f3a3b4e178eead2d6c1ee79f9c2ad6.jpg
والطائرة كانت متوجهة من مدينة تورونتو في كندا إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي.وكان رجل يسجل عملية الإقلاع، حين التقطت الكاميرا المشهد المرعب حيث ظهرت ألسنة اللهب من جناح الطائرة بعد مغادرتها المدرج مباشرة.وفي الفيديو يقول الرجل: "لقد اشتعلت النيران في المحرك، يا إلهي!"، في حين استمرت ألسنة اللهب في الاشتعال، وبدت في بعض الأحيان وكأنها تمتد على طول الطائرة أثناء استمرارها في الصعود".وأوضحت أن الطائرة استدارت وهبطت اضطرارياً في مطار تورونتو حيث استقبلتها فرق الإطفاء. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.وأكدت "إخراج الطائرة من الخدمة" ليتم تقييمها من قبل موظفي الصيانة، كما تم حجز أماكن للركاب على رحلة أخرى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_200:0:1231:773_1920x0_80_0_0_da229cc3b9b19f19d9a90e7a7e33e457.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

فيديو مرعب لاحتراق محرك طائرة ركاب أثناء إقلاعها

10:23 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 10:43 GMT 08.06.2024)
© Sputnik . YouTubeطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . YouTube
تابعنا عبر
وثق مقطع فيديو اشتعال النيران في محرك طائرة من طراز "بوينغ 777" تابعة لشركة "طيران كندا" أثناء إقلاعها، مما أجبرها على العودة مرة أخرى إلى المطار لفحصها.
والطائرة كانت متوجهة من مدينة تورونتو في كندا إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي.
وكان رجل يسجل عملية الإقلاع، حين التقطت الكاميرا المشهد المرعب حيث ظهرت ألسنة اللهب من جناح الطائرة بعد مغادرتها المدرج مباشرة.
وفي الفيديو يقول الرجل: "لقد اشتعلت النيران في المحرك، يا إلهي!"، في حين استمرت ألسنة اللهب في الاشتعال، وبدت في بعض الأحيان وكأنها تمتد على طول الطائرة أثناء استمرارها في الصعود".
في السياق، قالت شركة "طيران كندا" في بيان إن النيران جاءت من الطائرة التي عانت من "مشكلة في المحرك" غير محددة فور إقلاعها وعلى متنها 389 راكباً.
وأوضحت أن الطائرة استدارت وهبطت اضطرارياً في مطار تورونتو حيث استقبلتها فرق الإطفاء. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وأكدت "إخراج الطائرة من الخدمة" ليتم تقييمها من قبل موظفي الصيانة، كما تم حجز أماكن للركاب على رحلة أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "صحة غزة" تستغيث بالمجتمع الدولي لتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات06:57 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала