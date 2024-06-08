https://sarabic.ae/20240608/فيديو-مرعب-لاحتراق-محرك-طائرة-ركاب-أثناء-إقلاعها-1089637546.html
فيديو مرعب لاحتراق محرك طائرة ركاب أثناء إقلاعها
فيديو مرعب لاحتراق محرك طائرة ركاب أثناء إقلاعها
سبوتنيك عربي
وثق مقطع فيديو اشتعال النيران في محرك طائرة من طراز "بوينغ 777" تابعة لشركة "طيران كندا" أثناء إقلاعها، مما أجبرها على العودة مرة أخرى إلى المطار لفحصها. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T10:23+0000
2024-06-08T10:23+0000
2024-06-08T10:43+0000
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والطائرة كانت متوجهة من مدينة تورونتو في كندا إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي.وكان رجل يسجل عملية الإقلاع، حين التقطت الكاميرا المشهد المرعب حيث ظهرت ألسنة اللهب من جناح الطائرة بعد مغادرتها المدرج مباشرة.وفي الفيديو يقول الرجل: "لقد اشتعلت النيران في المحرك، يا إلهي!"، في حين استمرت ألسنة اللهب في الاشتعال، وبدت في بعض الأحيان وكأنها تمتد على طول الطائرة أثناء استمرارها في الصعود".وأوضحت أن الطائرة استدارت وهبطت اضطرارياً في مطار تورونتو حيث استقبلتها فرق الإطفاء. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.وأكدت "إخراج الطائرة من الخدمة" ليتم تقييمها من قبل موظفي الصيانة، كما تم حجز أماكن للركاب على رحلة أخرى.
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منوعات, نادي الفيديو
فيديو مرعب لاحتراق محرك طائرة ركاب أثناء إقلاعها
10:23 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 10:43 GMT 08.06.2024)
وثق مقطع فيديو اشتعال النيران في محرك طائرة من طراز "بوينغ 777" تابعة لشركة "طيران كندا" أثناء إقلاعها، مما أجبرها على العودة مرة أخرى إلى المطار لفحصها.
والطائرة كانت متوجهة من مدينة تورونتو في كندا إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي.
وكان رجل يسجل عملية الإقلاع، حين التقطت الكاميرا المشهد المرعب حيث ظهرت ألسنة اللهب من جناح الطائرة
بعد مغادرتها المدرج مباشرة.
وفي الفيديو يقول الرجل: "لقد اشتعلت النيران في المحرك، يا إلهي!"، في حين استمرت ألسنة اللهب في الاشتعال، وبدت في بعض الأحيان وكأنها تمتد على طول الطائرة أثناء استمرارها في الصعود".
في السياق، قالت شركة "طيران كندا" في بيان إن النيران جاءت من الطائرة التي عانت من "مشكلة في المحرك
" غير محددة فور إقلاعها وعلى متنها 389 راكباً.
وأوضحت أن الطائرة استدارت وهبطت اضطرارياً في مطار تورونتو حيث استقبلتها فرق الإطفاء. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وأكدت "إخراج الطائرة من الخدمة" ليتم تقييمها من قبل موظفي الصيانة، كما تم حجز أماكن للركاب على رحلة أخرى.