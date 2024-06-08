https://sarabic.ae/20240608/كتائب-القسام-الجيش-الإسرائيلي-قتل-عددا-من-الأسرى-خلال-عملية-تحرير-الرهائن-في-النصيرات-1089655915.html

كتائب القسام: الجيش الإسرائيلي قتل عددا من الأسرى خلال عملية تحرير الرهائن في النصيرات

كتائب القسام: الجيش الإسرائيلي قتل عددا من الأسرى خلال عملية تحرير الرهائن في النصيرات

سبوتنيك عربي

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الجيش الإسرائيلي قتل عددًا من الأسرى الإسرائيليين خلال عمليته لتحرير 4... 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T22:07+0000

2024-06-08T22:07+0000

2024-06-08T22:07+0000

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تحرير رهائن

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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال أبو عبيدة، في منشور على منصة "تليغرام"، إن "ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه. العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية".وحذر أبو عبيدة من أن "العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مبينا أن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.وحول تفاصيل العملية، أفادت قناة "13" الإسرائيلية بأنه "مساء الخميس، أجريت محادثات حول الموافقة التفصيلية على خطة تحرير الأسرى، وقدم رؤساء الأجهزة الأمنية الخطة لنتنياهو وغالانت ووافقا عليها وفي اليومين الأخيرين جرت الاستعدادات النهائية للعملية".وأضافت "وفي ساعات صباح اليوم بدأت القوات الخاصة في الشاباك لتنفيذ العملية وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن من الواضح متى ستنفذ العملية، وعند الساعة 11 تم منح الضوء الأخضر الأخير".هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: "وافقت على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس دون تردد بالرغم من المخاطر".وأضاف "نتطلع لإنقاذ كل المحتجزين لدى حركة حماس التي ترتكب جريمة حرب من خلال اختطافها للإسرائيليين".وأكد نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أن حكومته "لن تتوقف حتى استكمال المهمة واسترجاع جميع المختطفين إلى الديار".يأتي ذلك وسط ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ صباح اليوم السبت على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة إلى 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240608/بن-غفير-نعيد-المحتجزين-الإسرائيليين-لدى-حماس-من-خلال-الضغط-العسكري-الكبير-والمتواصل-فقط-1089653053.html

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طوفان الأقصى, تحرير رهائن, حركة حماس, كتائب القسام, الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, النصيرات