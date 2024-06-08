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كولومبيا تعلن تعليق مبيعات الفحم لإسرائيل
كولومبيا تعلن تعليق مبيعات الفحم لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم السبت، أن حكومته ستعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل، بينما تواصل حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T16:22+0000
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وكتب عبر منصة "إكس": "سنعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل حتى تتوقف الإبادة الجماعية". وكانت كولومبيا، خامس أكبر منتج للفحم في العالم، أرسلت 56.7 مليون طن متري من الفحم إلى الخارج في العام الماضي 2023، بما في ذلك 3 ملايين طن إلى إسرائيل، أي حوالي 5.4% من إجمالي الصادرات، وفقا للبيانات الحكومية.وتعد إسرائيل وجهة رئيسية للفحم الكولومبي، وتدر الشحنات هناك نحو 165 مليون دولار سنويا من الضرائب والإتاوات والمساهمات الأخرى.وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن بلاده ستقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب الصراع الدائر في غزة.كما انتقد بيترو بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطلبت بوغوتا الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
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كولومبيا تعلن تعليق مبيعات الفحم لإسرائيل

16:22 GMT 08.06.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZالرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم السبت، أن حكومته ستعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل، بينما تواصل حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
وكتب عبر منصة "إكس": "سنعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل حتى تتوقف الإبادة الجماعية".
وكانت كولومبيا، خامس أكبر منتج للفحم في العالم، أرسلت 56.7 مليون طن متري من الفحم إلى الخارج في العام الماضي 2023، بما في ذلك 3 ملايين طن إلى إسرائيل، أي حوالي 5.4% من إجمالي الصادرات، وفقا للبيانات الحكومية.
وتعد إسرائيل وجهة رئيسية للفحم الكولومبي، وتدر الشحنات هناك نحو 165 مليون دولار سنويا من الضرائب والإتاوات والمساهمات الأخرى.
رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
الرئيس الكولومبي يجدد هجومه على نتنياهو: إلقاء القنابل على الأبرياء لا يجعل منك بطلا
12 مايو, 05:23 GMT
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن بلاده ستقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب الصراع الدائر في غزة.
كما انتقد بيترو بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطلبت بوغوتا الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
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