https://sarabic.ae/20240608/كولومبيا-تعلن-تعليق-مبيعات-الفحم-لإسرائيل-1089649070.html
كولومبيا تعلن تعليق مبيعات الفحم لإسرائيل
كولومبيا تعلن تعليق مبيعات الفحم لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم السبت، أن حكومته ستعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل، بينما تواصل حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T16:22+0000
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وكتب عبر منصة "إكس": "سنعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل حتى تتوقف الإبادة الجماعية". وكانت كولومبيا، خامس أكبر منتج للفحم في العالم، أرسلت 56.7 مليون طن متري من الفحم إلى الخارج في العام الماضي 2023، بما في ذلك 3 ملايين طن إلى إسرائيل، أي حوالي 5.4% من إجمالي الصادرات، وفقا للبيانات الحكومية.وتعد إسرائيل وجهة رئيسية للفحم الكولومبي، وتدر الشحنات هناك نحو 165 مليون دولار سنويا من الضرائب والإتاوات والمساهمات الأخرى.وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن بلاده ستقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب الصراع الدائر في غزة.كما انتقد بيترو بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطلبت بوغوتا الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
https://sarabic.ae/20240512/رئيس-كولومبيا-يجدد-هجومه-على-نتنياهو-إلقاء-القنابل-على-الأبرياء-لا-يجعل-منك-بطلا-1088752914.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
كولومبيا تعلن تعليق مبيعات الفحم لإسرائيل
أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم السبت، أن حكومته ستعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل، بينما تواصل حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
وكتب عبر منصة "إكس": "سنعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل حتى تتوقف الإبادة الجماعية".
وكانت كولومبيا، خامس أكبر منتج للفحم في العالم، أرسلت 56.7 مليون طن متري من الفحم إلى الخارج في العام الماضي 2023، بما في ذلك 3 ملايين طن إلى إسرائيل، أي حوالي 5.4% من إجمالي الصادرات، وفقا للبيانات الحكومية.
وتعد إسرائيل وجهة رئيسية للفحم الكولومبي، وتدر الشحنات هناك نحو 165 مليون دولار سنويا من الضرائب والإتاوات والمساهمات الأخرى.
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن بلاده ستقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب الصراع الدائر في غزة.
كما انتقد بيترو بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطلبت بوغوتا الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.