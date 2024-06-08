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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/ميدفيديف-يتعين-على-شولتس-الركوع-على-ركبتيه-وطلب-المغفرة-من-الأوكرانيين-لحكمه-عليهم-بالإبادة-1089656116.html
ميدفيديف: يتعين على شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادة
ميدفيديف: يتعين على شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أمس السبت، بأنه يتعين على المستشار الألماني أولاف شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T23:00+0000
2024-06-09T00:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب في قناته على "تلغرام"، " يجب على (شولتس) أن يركع على ركبتيه ويطلب المغفرة من الأوكرانيين. بسبب الكذب بشأن "التغلب" الحتمي (على روسيا)، ومن أجل الحكم عليهم بالإبادة، وفي نفس الوقت التضحية برفاهية الألمان الموكلين إليه، ومن أجل إعادة إحياء النازية في شكل بانديرا، وعلى الرداءة التي لا توصف للإدارة".وفي السياق قال مدفيديف، إن أوكرانيا بكل بساطة تسيطر عليها بشكل مباشر الولايات المتحدة ودول الناتو. وعلى الرغم من أن احتواءها لا يخلو من صعوبات، إلا أنه يتم احتواؤها بالكامل من قبلهم. فهي رغم احتجاجات شعبها تتلقى كافة أنواع الأسلحة الأكثر فتكا.وأشار ميدفيديف إلى أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اعترف بأن الصراع في أوكرانيا كان يمكن أن ينتهي في غضون أسبوعين لو توقف نقل الأسلحة إلى كييف.
https://sarabic.ae/20240509/مدير-المخابرات-الخارجية-الروسية-التصريحات-الغربية-عن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-تصعيد-للصراع-1088656018.html
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ميدفيديف, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
ميدفيديف, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

ميدفيديف: يتعين على شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادة

23:00 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 00:16 GMT 09.06.2024)
© Sputnik . Ekaterina Shtukin / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukin
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أمس السبت، بأنه يتعين على المستشار الألماني أولاف شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب في قناته على "تلغرام"، " يجب على (شولتس) أن يركع على ركبتيه ويطلب المغفرة من الأوكرانيين. بسبب الكذب بشأن "التغلب" الحتمي (على روسيا)، ومن أجل الحكم عليهم بالإبادة، وفي نفس الوقت التضحية برفاهية الألمان الموكلين إليه، ومن أجل إعادة إحياء النازية في شكل بانديرا، وعلى الرداءة التي لا توصف للإدارة".
وفي السياق قال مدفيديف، إن أوكرانيا بكل بساطة تسيطر عليها بشكل مباشر الولايات المتحدة ودول الناتو. وعلى الرغم من أن احتواءها لا يخلو من صعوبات، إلا أنه يتم احتواؤها بالكامل من قبلهم. فهي رغم احتجاجات شعبها تتلقى كافة أنواع الأسلحة الأكثر فتكا.
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدير المخابرات الخارجية الروسية: التصريحات الغربية عن إرسال قوات إلى أوكرانيا "تصعيد" للصراع
9 مايو, 01:01 GMT
وأشار ميدفيديف إلى أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اعترف بأن الصراع في أوكرانيا كان يمكن أن ينتهي في غضون أسبوعين لو توقف نقل الأسلحة إلى كييف.
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