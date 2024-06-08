https://sarabic.ae/20240608/ميدفيديف-يتعين-على-شولتس-الركوع-على-ركبتيه-وطلب-المغفرة-من-الأوكرانيين-لحكمه-عليهم-بالإبادة-1089656116.html
ميدفيديف: يتعين على شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادة
ميدفيديف: يتعين على شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أمس السبت، بأنه يتعين على المستشار الألماني أولاف شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T23:00+0000
2024-06-08T23:00+0000
2024-06-09T00:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب في قناته على "تلغرام"، " يجب على (شولتس) أن يركع على ركبتيه ويطلب المغفرة من الأوكرانيين. بسبب الكذب بشأن "التغلب" الحتمي (على روسيا)، ومن أجل الحكم عليهم بالإبادة، وفي نفس الوقت التضحية برفاهية الألمان الموكلين إليه، ومن أجل إعادة إحياء النازية في شكل بانديرا، وعلى الرداءة التي لا توصف للإدارة".وفي السياق قال مدفيديف، إن أوكرانيا بكل بساطة تسيطر عليها بشكل مباشر الولايات المتحدة ودول الناتو. وعلى الرغم من أن احتواءها لا يخلو من صعوبات، إلا أنه يتم احتواؤها بالكامل من قبلهم. فهي رغم احتجاجات شعبها تتلقى كافة أنواع الأسلحة الأكثر فتكا.وأشار ميدفيديف إلى أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اعترف بأن الصراع في أوكرانيا كان يمكن أن ينتهي في غضون أسبوعين لو توقف نقل الأسلحة إلى كييف.
https://sarabic.ae/20240509/مدير-المخابرات-الخارجية-الروسية-التصريحات-الغربية-عن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-تصعيد-للصراع-1088656018.html
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ميدفيديف, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
ميدفيديف, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
ميدفيديف: يتعين على شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادة
23:00 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 00:16 GMT 09.06.2024)
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أمس السبت، بأنه يتعين على المستشار الألماني أولاف شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب في قناته على "تلغرام"، " يجب على (شولتس) أن يركع على ركبتيه ويطلب المغفرة من الأوكرانيين. بسبب الكذب بشأن "التغلب" الحتمي (على روسيا)، ومن أجل الحكم عليهم بالإبادة
، وفي نفس الوقت التضحية برفاهية الألمان الموكلين إليه، ومن أجل إعادة إحياء النازية في شكل بانديرا، وعلى الرداءة التي لا توصف للإدارة".
وفي السياق قال مدفيديف، إن أوكرانيا بكل بساطة تسيطر عليها بشكل مباشر الولايات المتحدة ودول الناتو. وعلى الرغم من أن احتواءها لا يخلو من صعوبات، إلا أنه يتم احتواؤها بالكامل من قبلهم. فهي رغم احتجاجات شعبها تتلقى كافة أنواع الأسلحة الأكثر فتكا.
وأشار ميدفيديف إلى أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اعترف بأن الصراع في أوكرانيا كان يمكن أن ينتهي في غضون أسبوعين لو توقف نقل الأسلحة إلى كييف.