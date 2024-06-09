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صدى الحياة
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ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
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27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
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ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
17:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
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27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
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12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
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خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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https://sarabic.ae/20240609/أستارتا-بندقية-قنص-روسية-بدقة-تصويب-لا-مثيل-لها-1089673903.html
"أستارتا".. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها
"أستارتا".. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها
سبوتنيك عربي
تمثل البندقية الروسية "أستارتا" سلاحا مثاليا لعناصر القنص التابعين للقوات الخاصة تمكنهم من ضرب جميع الأهداف المعادية سواء كانت أهداف بشرية مكشوفة أو حتى داخل... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
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وتتفوق "أستارتا" على بنادق روسية أخرى تستخدم ذات العيار مثل "أو إس في - 96"، كما تقدر دقتها بـ4 أضعاف دقة بنادق القنص الأمريكية طراز "باريت".
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"أستارتا".. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها

14:25 GMT 09.06.2024
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تمثل البندقية الروسية "أستارتا" سلاحا مثاليا لعناصر القنص التابعين للقوات الخاصة تمكنهم من ضرب جميع الأهداف المعادية سواء كانت أهداف بشرية مكشوفة أو حتى داخل مدرعات، لأن طلقاتها عيار 12.7 ملم، تمكنها من اختراق أنواع مختلفة من الدروع.
وتتفوق "أستارتا" على بنادق روسية أخرى تستخدم ذات العيار مثل "أو إس في - 96"، كما تقدر دقتها بـ4 أضعاف دقة بنادق القنص الأمريكية طراز "باريت".
أستارتا.. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها - سبوتنيك عربي
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى15:47 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
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