https://sarabic.ae/20240609/أستارتا-بندقية-قنص-روسية-بدقة-تصويب-لا-مثيل-لها-1089673903.html
"أستارتا".. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها
"أستارتا".. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها
سبوتنيك عربي
تمثل البندقية الروسية "أستارتا" سلاحا مثاليا لعناصر القنص التابعين للقوات الخاصة تمكنهم من ضرب جميع الأهداف المعادية سواء كانت أهداف بشرية مكشوفة أو حتى داخل... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T14:25+0000
2024-06-09T14:25+0000
2024-06-09T14:25+0000
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وتتفوق "أستارتا" على بنادق روسية أخرى تستخدم ذات العيار مثل "أو إس في - 96"، كما تقدر دقتها بـ4 أضعاف دقة بنادق القنص الأمريكية طراز "باريت".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"أستارتا".. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها
تمثل البندقية الروسية "أستارتا" سلاحا مثاليا لعناصر القنص التابعين للقوات الخاصة تمكنهم من ضرب جميع الأهداف المعادية سواء كانت أهداف بشرية مكشوفة أو حتى داخل مدرعات، لأن طلقاتها عيار 12.7 ملم، تمكنها من اختراق أنواع مختلفة من الدروع.
وتتفوق "أستارتا" على بنادق روسية أخرى تستخدم ذات العيار مثل "أو إس في - 96"، كما تقدر دقتها بـ4 أضعاف دقة بنادق القنص الأمريكية طراز "باريت".