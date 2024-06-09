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https://sarabic.ae/20240609/التعاون-الخليجي-ثروات-حقل-الدرة-النفطي-ملكية-مشتركة-للسعودية-والكويت-فقط-1089673098.html
"التعاون الخليجي": ثروات حقل الدرة النفطي ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط
"التعاون الخليجي": ثروات حقل الدرة النفطي ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط
سبوتنيك عربي
أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا، اليوم الأحد، أكد فيه على أن حقل الدرة النفطي بأكمله يقع في المناطق البحرية للكويت. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T14:42+0000
2024-06-09T14:42+0000
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ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية بيان المجلس، والذي أصدره في ختام الاجتماع الوزاري لدول المجلس، حيث قال فيه إن "الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط".وأضاف المجلس في بيانه أن ملكية الكويت والسعودية للحقل تأتي وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد البيان على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.وفي وقت سابق، اعتبر الحرس الثوري الإيراني، دخول إيران إلى حقل الدرة، أعظم من أي شيء آخر، وذلك بعد دخول "مقر خاتم الأنبياء" إلى الحقل الغازي. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران عبد الرضا عابد، لوكالة "إيلنا"، إن "40% من حقل الدرة تابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدًا أن "الاستفادة من حصة إيران من ميدان آرش أمر غاية في الأهمية حتى من البحث عن قوت يومنا". وأضاف أن "عدم وجود أي إرادة لإيران على الاستفادة من موارد الغاز في هذا الحقل دفع الدول المجاورة مثل الكويت والسعودية إلى البدء باستخراج الغاز منه"، متابعا: "نحن في إيران سنراقبهم حتى نرى متى سيؤخذ القرار بحضورنا في حقل الدرة، علما أن آرش تتقاسمه عدة دول، بما في ذلك إيران". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، نصح دولة الكويت، بالابتعاد عما وصفه بـ"الضجيج الإعلامي الخاطئ" فيما يتعلق بالخلاف بين الدولتين حول حقل "الدرة" (آرش) للغاز.
https://sarabic.ae/20240424/إيران-تنصح-الكويت-بالابتعاد-عن-الضجيج-الإعلامي-الخاطئ-بشأن-حقل-الدرة-1088264048.html
https://sarabic.ae/20240202/هل-يؤثر-الخلاف-حول-حقل-الدرة-على-مسار-التقارب-الإيراني-السعودي-1085690762.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, إيران, أخبار إيران, السعودية, الأخبار

"التعاون الخليجي": ثروات حقل الدرة النفطي ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط

14:42 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATحقل نفط الكويت
حقل نفط الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا، اليوم الأحد، أكد فيه على أن حقل الدرة النفطي بأكمله يقع في المناطق البحرية للكويت.
ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية بيان المجلس، والذي أصدره في ختام الاجتماع الوزاري لدول المجلس، حيث قال فيه إن "الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط".
وأضاف المجلس في بيانه أن ملكية الكويت والسعودية للحقل تأتي وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد البيان على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
إيران تنصح الكويت بالابتعاد عن "الضجيج الإعلامي الخاطئ" بشأن حقل "الدرة"
24 أبريل, 20:11 GMT
وفي وقت سابق، اعتبر الحرس الثوري الإيراني، دخول إيران إلى حقل الدرة، أعظم من أي شيء آخر، وذلك بعد دخول "مقر خاتم الأنبياء" إلى الحقل الغازي.
وقال قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران عبد الرضا عابد، لوكالة "إيلنا"، إن "40% من حقل الدرة تابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدًا أن "الاستفادة من حصة إيران من ميدان آرش أمر غاية في الأهمية حتى من البحث عن قوت يومنا".
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
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وأضاف أن "عدم وجود أي إرادة لإيران على الاستفادة من موارد الغاز في هذا الحقل دفع الدول المجاورة مثل الكويت والسعودية إلى البدء باستخراج الغاز منه"، متابعا: "نحن في إيران سنراقبهم حتى نرى متى سيؤخذ القرار بحضورنا في حقل الدرة، علما أن آرش تتقاسمه عدة دول، بما في ذلك إيران".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، نصح دولة الكويت، بالابتعاد عما وصفه بـ"الضجيج الإعلامي الخاطئ" فيما يتعلق بالخلاف بين الدولتين حول حقل "الدرة" (آرش) للغاز.
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