https://sarabic.ae/20240609/الثومية-اللبنانية-تتصدر-تصنيفا-عالميا-لأفضل-الصلصات-1089662797.html
الثومية اللبنانية تتصدر تصنيفا عالميا لأفضل الصلصات
الثومية اللبنانية تتصدر تصنيفا عالميا لأفضل الصلصات
سبوتنيك عربي
تصدر "صوص الثومية" اللبنانية الشهير تصنيفا عالميا شمل 234 صلصة مبتكرة من مختلف أنحاء العالم. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T09:52+0000
2024-06-09T09:52+0000
2024-06-09T09:52+0000
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أجرى التصنيف موقع "tasteatlas"، وضمت القائمة 3 صلصات يعود أصلها لبلدان عربية، الثومية اللبنانية بالمرتبة الأولى، والمحمرة السورية بالمرتبة 17، والشوغ اليمني بالمرتبة 88 عالميًا.وبحسب الموقع، فإن "الثومية" هي معجون مصنوع من فصوص الثوم الكاملة، والتي يتم سحقها ببطء باستخدام مدق، أو في الوقت الحاضر يتم طحنها في معد الطعام.خلال هذه العملية، يتم إضافة الزيت بكميات قليلة (يفضل زيت الكانولا، أو زيت الزيتون اللذيذ) لتكوين معجون ثوم متجانس ذو ملمس رقيق، وأخيرا، يضاف الملح وعصير الليمون إلى الخليط، مما يعطي المعجون نكهة مالحة ولونا عاجيا.تستخدم الثومية في التتبيلات، وعادة ما يتم دمجها مع الدجاج في الأطباق التقليدية مثل الدجاج المشوي أو الشيش طاووق أو شاورما الدجاج، كما يتم دمجها أيضا بشكل شائع مع لحم البقر أو لحم الضأن أو لحم الماعز.غالبا ما يتم استخدامها كطبقة في شطائر لبنانية شهيرة، أو كطبقة بسيطة فوق الخبز ليتم تقديمها ضمن المقبلات وكوجبة خفيفة، ونظرا لأنها متعدد الاستخدامات، يمكن إضافة العديد من المكونات، مثل النعناع، لتنويع نكهتها وملمسها.
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منوعات, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان
منوعات, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان
الثومية اللبنانية تتصدر تصنيفا عالميا لأفضل الصلصات
تصدر "صوص الثومية" اللبنانية الشهير تصنيفا عالميا شمل 234 صلصة مبتكرة من مختلف أنحاء العالم.
أجرى التصنيف موقع
"tasteatlas"، وضمت القائمة 3 صلصات يعود أصلها لبلدان عربية، الثومية اللبنانية بالمرتبة الأولى، والمحمرة السورية بالمرتبة 17، والشوغ اليمني بالمرتبة 88 عالميًا.
وبحسب الموقع، فإن "الثومية" هي معجون مصنوع
من فصوص الثوم الكاملة، والتي يتم سحقها ببطء باستخدام مدق، أو في الوقت الحاضر يتم طحنها في معد الطعام.
خلال هذه العملية، يتم إضافة الزيت بكميات قليلة (يفضل زيت الكانولا، أو زيت الزيتون اللذيذ) لتكوين معجون ثوم متجانس ذو ملمس رقيق، وأخيرا، يضاف الملح وعصير الليمون إلى الخليط، مما يعطي المعجون نكهة مالحة ولونا عاجيا.
تستخدم الثومية في التتبيلات، وعادة ما يتم دمجها مع الدجاج في الأطباق التقليدية مثل الدجاج المشوي أو الشيش طاووق أو شاورما الدجاج، كما يتم دمجها أيضا بشكل شائع مع لحم البقر أو لحم الضأن أو لحم الماعز.
غالبا ما يتم استخدامها كطبقة في شطائر لبنانية شهيرة، أو كطبقة بسيطة فوق الخبز ليتم تقديمها ضمن المقبلات وكوجبة خفيفة، ونظرا لأنها متعدد الاستخدامات، يمكن إضافة العديد من المكونات، مثل النعناع، لتنويع نكهتها وملمسها.