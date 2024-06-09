https://sarabic.ae/20240609/الخارجية-الروسية-زيارة-وفد-من-يريفان-إلى-بوتشا-خطوة-غير-ودية-من-جانب-أرمينيا-1089679483.html
الخارجية الروسية: زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية من جانب أرمينيا
الخارجية الروسية: زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية من جانب أرمينيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو تعتبر زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا (مدينة في أوكرانيا) خطوة غير ودية بشكل... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T18:15+0000
2024-06-09T18:15+0000
2024-06-09T18:15+0000
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وقالت زاخاروفا، في بيان على موقع الخارجية الروسية: "نعتبر زيارة رئيس منطقة نور نورك الإدارية في يريفان، تيكران تير مارغاريان، وسفير أرمينيا لدى أوكرانيا، فلاديمير كارابتيان، إلى مدينة بوتشا، بمثابة خطوة غير ودية بشكل علني من جانب أرمينيا".وأضافت أنه "فيما يتعلق بنقل المساعدات للقوات الأوكرانية والتصريحات غير المقبولة التي تم الإدلاء بها هناك ضد روسيا، تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأرمينية".وفي 8 أيار/مايو الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن هناك إرادة سياسية لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، لمناقشة المشكلات في العلاقات بين البلدين ومواصلة الحوار.الرئيس الأذربيجاني: ترسيم الحدود مع أرمينيا بعد الانتهاء من الاتفاق حولها يعد خطوة إيجابيةوقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن العلاقات الثنائية بين روسيا وأرمينيا تتطور بنجاح، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 7 مليارات دولار.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240509/بوتين-وباشينيان-يتفقان-على-سحب-حرس-الحدود-الروسي-من-بعض-مناطق-أرمينيا--1088671486.html
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الخارجية الروسية: زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية من جانب أرمينيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو تعتبر زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا (مدينة في أوكرانيا) خطوة غير ودية بشكل علني.
وقالت زاخاروفا، في بيان على موقع الخارجية الروسية: "نعتبر زيارة رئيس منطقة نور نورك الإدارية في يريفان، تيكران تير مارغاريان، وسفير أرمينيا لدى أوكرانيا، فلاديمير كارابتيان، إلى مدينة بوتشا، بمثابة خطوة غير ودية بشكل علني من جانب أرمينيا".
وأضافت أنه "فيما يتعلق بنقل المساعدات للقوات الأوكرانية والتصريحات غير المقبولة التي تم الإدلاء بها هناك ضد روسيا، تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأرمينية".
وفي 8 أيار/مايو الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن هناك إرادة سياسية لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، لمناقشة المشكلات في العلاقات بين البلدين ومواصلة الحوار
.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن العلاقات الثنائية بين روسيا وأرمينيا تتطور بنجاح، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 7 مليارات دولار.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.