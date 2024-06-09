الخارجية الروسية: زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية من جانب أرمينيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240609/الخارجية-الروسية-زيارة-وفد-من-يريفان-إلى-بوتشا-خطوة-غير-ودية-من-جانب-أرمينيا-1089679483.html
الخارجية الروسية: زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية من جانب أرمينيا
الخارجية الروسية: زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية من جانب أرمينيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو تعتبر زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا (مدينة في أوكرانيا) خطوة غير ودية بشكل... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T18:15+0000
2024-06-09T18:15+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
يريفان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وقالت زاخاروفا، في بيان على موقع الخارجية الروسية: "نعتبر زيارة رئيس منطقة نور نورك الإدارية في يريفان، تيكران تير مارغاريان، وسفير أرمينيا لدى أوكرانيا، فلاديمير كارابتيان، إلى مدينة بوتشا، بمثابة خطوة غير ودية بشكل علني من جانب أرمينيا".وأضافت أنه "فيما يتعلق بنقل المساعدات للقوات الأوكرانية والتصريحات غير المقبولة التي تم الإدلاء بها هناك ضد روسيا، تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأرمينية".وفي 8 أيار/مايو الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن هناك إرادة سياسية لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، لمناقشة المشكلات في العلاقات بين البلدين ومواصلة الحوار.الرئيس الأذربيجاني: ترسيم الحدود مع أرمينيا بعد الانتهاء من الاتفاق حولها يعد خطوة إيجابيةوقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن العلاقات الثنائية بين روسيا وأرمينيا تتطور بنجاح، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 7 مليارات دولار.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240509/بوتين-وباشينيان-يتفقان-على-سحب-حرس-الحدود-الروسي-من-بعض-مناطق-أرمينيا--1088671486.html
يريفان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, يريفان
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, يريفان

الخارجية الروسية: زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية من جانب أرمينيا

18:15 GMT 09.06.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو تعتبر زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا (مدينة في أوكرانيا) خطوة غير ودية بشكل علني.
وقالت زاخاروفا، في بيان على موقع الخارجية الروسية: "نعتبر زيارة رئيس منطقة نور نورك الإدارية في يريفان، تيكران تير مارغاريان، وسفير أرمينيا لدى أوكرانيا، فلاديمير كارابتيان، إلى مدينة بوتشا، بمثابة خطوة غير ودية بشكل علني من جانب أرمينيا".
وأضافت أنه "فيما يتعلق بنقل المساعدات للقوات الأوكرانية والتصريحات غير المقبولة التي تم الإدلاء بها هناك ضد روسيا، تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأرمينية".
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
بوتين وباشينيان يتفقان على سحب حرس الحدود الروسي من بعض مناطق أرمينيا
9 مايو, 12:24 GMT
وفي 8 أيار/مايو الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن هناك إرادة سياسية لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، لمناقشة المشكلات في العلاقات بين البلدين ومواصلة الحوار.
الرئيس الأذربيجاني: ترسيم الحدود مع أرمينيا بعد الانتهاء من الاتفاق حولها يعد خطوة إيجابية
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن العلاقات الثنائية بين روسيا وأرمينيا تتطور بنجاح، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 7 مليارات دولار.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى15:47 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала