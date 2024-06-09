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خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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أمساليوم
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240609/الرئيس-الشيشاني-يعلن-تحرير-قرية-أخرى-من-يد-القوات-الأوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-الروسية-1089683200.html
الرئيس الشيشاني يعلن تحرير قرية أخرى من يد القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كورسك الروسية
الرئيس الشيشاني يعلن تحرير قرية أخرى من يد القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأحد، تحرير قرية ريجِفكا، التابعة لمقاطعة سومي، الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية، من يد القوات الأوكرانية. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T22:01+0000
2024-06-09T22:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس الشيشاني
روسيا
أخبار أوكرانيا
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غروزني - سبوتنيك. وقال قديروف، في بيان عبر "تلغرام"، "قام مقاتلو فوج "أخمات-الشيشان" التابع لوزارة الدفاع الروسية تحت قيادة.. أسلامبيك سالييف، جنبًا إلى جنب مع قوات تابعة لوحدات روسية أخرى، بتنفيذ عمليات تكتيكية وحرروا قرية مأهولة أخرى من يد العدو، هذه هي قرية ريجفكا والتي تقع على الحدود مع مقاطعة كورسك".وأشار الرئيس إلى أن العمل المنسق والفعال للمقاتلين من كافة الوحدات مكّن من تحقيق هذه النتيجة "دون صعوبات تذكر خلال 3 أيام فقط".وفي الشهر الماضي، نجحت القوات الروسية في تحرير عدد من القرى جديدة، جلها في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sarabic.ae/20240609/روسيا-الغرب-يزيد-من-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1089678295.html
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الرئيس الشيشاني, روسيا, أخبار أوكرانيا
الرئيس الشيشاني, روسيا, أخبار أوكرانيا

الرئيس الشيشاني يعلن تحرير قرية أخرى من يد القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كورسك الروسية

22:01 GMT 09.06.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikovالرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
تابعنا عبر
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأحد، تحرير قرية ريجِفكا، التابعة لمقاطعة سومي، الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية، من يد القوات الأوكرانية.
غروزني - سبوتنيك. وقال قديروف، في بيان عبر "تلغرام"، "قام مقاتلو فوج "أخمات-الشيشان" التابع لوزارة الدفاع الروسية تحت قيادة.. أسلامبيك سالييف، جنبًا إلى جنب مع قوات تابعة لوحدات روسية أخرى، بتنفيذ عمليات تكتيكية وحرروا قرية مأهولة أخرى من يد العدو، هذه هي قرية ريجفكا والتي تقع على الحدود مع مقاطعة كورسك".
وأضاف أنه نتيجة للعمليات الهجومية واسعة النطاق، تكبد الجانب الأوكراني خسائر كبيرة واضطر إلى التراجع.
وأشار الرئيس إلى أن العمل المنسق والفعال للمقاتلين من كافة الوحدات مكّن من تحقيق هذه النتيجة "دون صعوبات تذكر خلال 3 أيام فقط".
وفي الشهر الماضي، نجحت القوات الروسية في تحرير عدد من القرى جديدة، جلها في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
روسيا: الغرب يزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا
17:41 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى20:23 GMT
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