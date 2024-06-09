https://sarabic.ae/20240609/الرئيس-الشيشاني-يعلن-تحرير-قرية-أخرى-من-يد-القوات-الأوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-الروسية-1089683200.html

الرئيس الشيشاني يعلن تحرير قرية أخرى من يد القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كورسك الروسية

الرئيس الشيشاني يعلن تحرير قرية أخرى من يد القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كورسك الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأحد، تحرير قرية ريجِفكا، التابعة لمقاطعة سومي، الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية، من يد القوات الأوكرانية. 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T22:01+0000

2024-06-09T22:01+0000

2024-06-09T22:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الرئيس الشيشاني

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/07/1064830028_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_6de1c60e2edfda138dcd7a08de117c14.jpg

غروزني - سبوتنيك. وقال قديروف، في بيان عبر "تلغرام"، "قام مقاتلو فوج "أخمات-الشيشان" التابع لوزارة الدفاع الروسية تحت قيادة.. أسلامبيك سالييف، جنبًا إلى جنب مع قوات تابعة لوحدات روسية أخرى، بتنفيذ عمليات تكتيكية وحرروا قرية مأهولة أخرى من يد العدو، هذه هي قرية ريجفكا والتي تقع على الحدود مع مقاطعة كورسك".وأشار الرئيس إلى أن العمل المنسق والفعال للمقاتلين من كافة الوحدات مكّن من تحقيق هذه النتيجة "دون صعوبات تذكر خلال 3 أيام فقط".وفي الشهر الماضي، نجحت القوات الروسية في تحرير عدد من القرى جديدة، جلها في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sarabic.ae/20240609/روسيا-الغرب-يزيد-من-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1089678295.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس الشيشاني, روسيا, أخبار أوكرانيا