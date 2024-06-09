https://sarabic.ae/20240609/خبير-أمريكي-يكشف-وضع-الجنود-الأوكرانيين-الجدد-على-خط-المواجهة-1089682441.html
خبير أمريكي يكشف وضع الجنود الأوكرانيين الجدد على خط المواجهة
خبير أمريكي يكشف وضع الجنود الأوكرانيين الجدد على خط المواجهة
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن المجندين في القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون أو يموتون بسبب سوء التدريب. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T19:48+0000
2024-06-09T19:48+0000
2024-06-09T19:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "عندما تعطي الرجال تدريبًا أساسيًا لمدة 15 يومًا، سيكونون محظوظين إذا استمروا يومين على خط المواجهة، وفي كثير من الحالات يُقتلون، ويستسلم بعضهم ويذهبون إلى الجانب الروسي".واستشهد الخبير بالهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية كمثال، مؤكدا أن روسيا سحقت الهجوم المضاد الأوكراني، لذا لم ينتبه الغرب بعد إلى حقيقة أن برامجه التدريبية غير كافية.وخلص جونسون إلى القول: "هذه وصفة لكارثة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.رغم الخلافات... شولتس يصف مكالمته الأخيرة مع بوتين بـ "الودية"وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240609/روسيا-الغرب-يزيد-من-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1089678295.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير أمريكي يكشف وضع الجنود الأوكرانيين الجدد على خط المواجهة
صرح المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن المجندين في القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون أو يموتون بسبب سوء التدريب.
وقال خلال مقابلة: "عندما تعطي الرجال تدريبًا أساسيًا لمدة 15 يومًا، سيكونون محظوظين إذا استمروا يومين على خط المواجهة، وفي كثير من الحالات يُقتلون، ويستسلم بعضهم ويذهبون إلى الجانب الروسي".
واستشهد الخبير بالهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية كمثال، مؤكدا أن روسيا سحقت الهجوم المضاد الأوكراني، لذا لم ينتبه الغرب بعد إلى حقيقة أن برامجه التدريبية غير كافية.
وخلص جونسون إلى القول: "هذه وصفة لكارثة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.