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https://sarabic.ae/20240609/دراسة-التعرض-لضوضاء-الطائرات-العالية-قد-يؤدي-إلى-السمنة-1089662423.html
دراسة: التعرض لضوضاء الطائرات العالية قد يؤدي إلى السمنة
دراسة: التعرض لضوضاء الطائرات العالية قد يؤدي إلى السمنة
سبوتنيك عربي
تزعم دراسة جديدة أن التعرض المنتظم لضوضاء الطائرات العالية، يمكن أن يرتبط بالسمنة. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T09:35+0000
2024-06-09T09:35+0000
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وكتب باحثون من جامعة بوسطن وجامعة ولاية أوريغون أن الممرضات اللاتي يعشن بالقرب من المطارات في جميع أنحاء البلاد، والذين يتحملون ضجيج الطائرة بمقدار 45 ديسيبل أو أكثر، كانوا أكثر عرضة للسمنة بنسبة 5%.وأشار العلماء إلى أن خطر الإصابة بالسمنة ازداد مع زيادة الضوضاء، موضحين أنه عند التعرّض لمستوى 55 ديسيبل أو أكثر، كان لدى الأشخاص احتمال أكبر بنسبة 11% للإصابة بمؤشر كتلة الجسم لمستوى السمنة.وتعد دراسة، التي نشرت في مجلة البيئة الدولية، هي الأولى التي تستكشف العلاقة بين التعرّض لضوضاء الطائرات والسمنة على مستوى أمريكا، فيما ركزت الدراسات السابقة حول هذا الموضوع على السكان الأوروبيين، وكان هناك تباين في النتائج.وقال الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة ولاية أوهايو، الدكتور ماثيو بوزيجار، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة: "أظهرت الأبحاث السابقة أن ضجيج الطائرات يمكن أن يزيد من استجابات التوتر ويزعج النوم، ولكن هناك أدلة متضاربة على وجود أي روابط مع مؤشر كتلة الجسم".وتابع: "لقد فوجئنا بوجود صلة قوية إلى حد ما بين ضجيج الطائرات، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم بين النساء في جميع أنحاء أمريكا".وللوصول إلى استنتاجهم، قام مؤلفو الدراسة بتحليل ردود ما يقرب من 75 ألف ممرضة على المسوحات نصف السنوية، التي توضح بالتفصيل مؤشر كتلة الجسم الخاصة بهن، وركزوا على أولئك اللاتي يعشن بالقرب من 90 مطارا رئيسيا على مستوى البلاد.كما فحص العلماء متوسط ​​مستويات ضوضاء الطائرات، التي تم التقاطها على مدار 24 ساعة كل 5 سنوات، من عام 1995 إلى عام 2010.يشار إلى أن دراسة حديثة أخرى، والتي أجراها باحثون في كلية الصحة العامة وجامعة ولاية أوريغون، ذكرت أن ضجيج الطائرة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي مجموعة من الحالات مثل النوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والسكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.
https://sarabic.ae/20240302/دراسة-أكثر-من-مليار-شخص-حول-العالم-يعانون-من-السمنة-1086602030.html
https://sarabic.ae/20240211/اكتشاف-جين-واحد-يسمح-للناس-بتناول-ما-يريدون-دون-الإصابة-بالسمنة-1085968027.html
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إنقاص الوزن, الصحة, علوم, الأخبار
إنقاص الوزن, الصحة, علوم, الأخبار

دراسة: التعرض لضوضاء الطائرات العالية قد يؤدي إلى السمنة

09:35 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / ERIC PIERMONTأكبر طائرة ركاب بالعالم "إيرباص A380"
أكبر طائرة ركاب بالعالم إيرباص A380 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
أكبر طائرة ركاب بالعالم "إيرباص A380"
© AFP 2023 / ERIC PIERMONT
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تزعم دراسة جديدة أن التعرض المنتظم لضوضاء الطائرات العالية، يمكن أن يرتبط بالسمنة.
وكتب باحثون من جامعة بوسطن وجامعة ولاية أوريغون أن الممرضات اللاتي يعشن بالقرب من المطارات في جميع أنحاء البلاد، والذين يتحملون ضجيج الطائرة بمقدار 45 ديسيبل أو أكثر، كانوا أكثر عرضة للسمنة بنسبة 5%.
وأشار العلماء إلى أن خطر الإصابة بالسمنة ازداد مع زيادة الضوضاء، موضحين أنه عند التعرّض لمستوى 55 ديسيبل أو أكثر، كان لدى الأشخاص احتمال أكبر بنسبة 11% للإصابة بمؤشر كتلة الجسم لمستوى السمنة.
وتعد دراسة، التي نشرت في مجلة البيئة الدولية، هي الأولى التي تستكشف العلاقة بين التعرّض لضوضاء الطائرات والسمنة على مستوى أمريكا، فيما ركزت الدراسات السابقة حول هذا الموضوع على السكان الأوروبيين، وكان هناك تباين في النتائج.
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وقال الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة ولاية أوهايو، الدكتور ماثيو بوزيجار، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة: "أظهرت الأبحاث السابقة أن ضجيج الطائرات يمكن أن يزيد من استجابات التوتر ويزعج النوم، ولكن هناك أدلة متضاربة على وجود أي روابط مع مؤشر كتلة الجسم".
وتابع: "لقد فوجئنا بوجود صلة قوية إلى حد ما بين ضجيج الطائرات، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم بين النساء في جميع أنحاء أمريكا".
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وللوصول إلى استنتاجهم، قام مؤلفو الدراسة بتحليل ردود ما يقرب من 75 ألف ممرضة على المسوحات نصف السنوية، التي توضح بالتفصيل مؤشر كتلة الجسم الخاصة بهن، وركزوا على أولئك اللاتي يعشن بالقرب من 90 مطارا رئيسيا على مستوى البلاد.
كما فحص العلماء متوسط ​​مستويات ضوضاء الطائرات، التي تم التقاطها على مدار 24 ساعة كل 5 سنوات، من عام 1995 إلى عام 2010.
يشار إلى أن دراسة حديثة أخرى، والتي أجراها باحثون في كلية الصحة العامة وجامعة ولاية أوريغون، ذكرت أن ضجيج الطائرة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي مجموعة من الحالات مثل النوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والسكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.
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