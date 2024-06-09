https://sarabic.ae/20240609/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تعتقل-4-أطفال-فلسطينيين-من-الخليل-والقدس-1089683082.html
قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل 4 أطفال فلسطينيين من الخليل والقدس
قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل 4 أطفال فلسطينيين من الخليل والقدس
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت، مساء اليوم الأحد، أربعة أطفال. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T21:39+0000
2024-06-09T21:39+0000
2024-06-09T21:39+0000
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وبحسب وكالة "وفا"، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي من بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة الأطفال: آدم غيث، ورشيد النتشة، وعمر علون، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشهاكما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة قيزون بمدينة الخليل، الطفل أحمد الكركي (14 عاما)، وفقا لوكالة "وفا".-
https://sarabic.ae/20240609/بعد-غانتس-آيزنكوت-يعلن-انسحابه-من-حكومة-الحرب-الإسرائيلية-1089680545.html
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مدينة الخليل, القدس, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
مدينة الخليل, القدس, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل 4 أطفال فلسطينيين من الخليل والقدس
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت، مساء اليوم الأحد، أربعة أطفال.
وبحسب وكالة "وفا"، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي
من بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة الأطفال: آدم غيث، ورشيد النتشة، وعمر علون، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها
كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة قيزون بمدينة الخليل، الطفل أحمد الكركي (14 عاما)، وفقا لوكالة "وفا".