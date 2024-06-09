https://sarabic.ae/20240609/مستشار-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-يدمر-الأوكرانيين-بسبب-الغرب-1089660391.html
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يدمر الأوكرانيين بسبب الغرب
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يدمر الأوكرانيين بسبب الغرب
سبوتنيك عربي
صرح ثيودور بوستول، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمستشار السابق للبنتاغون، أن قرار فلاديمير زيلينسكي بالتضحية بأرواح الأوكرانيين يشير إلى الهزيمة... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T08:07+0000
2024-06-09T08:07+0000
2024-06-09T08:07+0000
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وقال بوستول في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "زيلينسكي يدمر شعبه بسرعة مذهلة حتى يتسنى لمجموعة من الجهلة تمامًا في الغرب أن يتولد لديهم انطباع بأن أي شيء يحدث الآن يمكن أن ينقذ أوكرانيا. لقد خسرت كييف في هذا الصراع".ووفقا له، فإن الوضع الديموغرافي في أوكرانيا يشبه "الثقب الأسود".وأضاف بوستول: "في الواقع، يلقي زيلينسكي المزيد والمزيد من الأبرياء في هذه الحفرة، الذين ينتظرون المفرمة، وليس لديهم أي فرصة في ساحة المعركة".ضابط سويسري: المساعدات الأوكرانية تصب في مصلحة المجمع الصناعي العسكري الأمريكيوفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأوكرانيين يتم اختطافهم في الشوارع أثناء التعبئة الشاملة وأن هناك القليل من الناس الذين يرغبون في القتال هناك. وقال الرئيس الروسي أيضًا إن الإدارة الأمريكية أصرت على خفض الحد الأدنى للتعبئة في أوكرانيا إلى 18 عامًا.ضابط مخابرات أمريكي سابق يتحدث عن الضربة التي وجهتها روسيا للناتو
https://sarabic.ae/20240212/ضابط-أمريكي-الولايات-المتحدة-تعاني-من-هزيمة-استراتيجية-في-أوكرانيا-والشرق-الأوسط-1085987888.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يدمر الأوكرانيين بسبب الغرب
صرح ثيودور بوستول، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمستشار السابق للبنتاغون، أن قرار فلاديمير زيلينسكي بالتضحية بأرواح الأوكرانيين يشير إلى الهزيمة الحتمية لكييف.
وقال بوستول في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "زيلينسكي يدمر شعبه بسرعة مذهلة حتى يتسنى لمجموعة من الجهلة تمامًا في الغرب أن يتولد لديهم انطباع بأن أي شيء يحدث الآن يمكن أن ينقذ أوكرانيا. لقد خسرت كييف في هذا الصراع".
ووفقا له، فإن الوضع الديموغرافي في أوكرانيا يشبه "الثقب الأسود".
وأضاف بوستول: "في الواقع، يلقي زيلينسكي المزيد والمزيد من الأبرياء في هذه الحفرة، الذين ينتظرون المفرمة، وليس لديهم أي فرصة في ساحة المعركة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأوكرانيين يتم اختطافهم في الشوارع أثناء التعبئة الشاملة وأن هناك القليل من الناس الذين يرغبون في القتال هناك. وقال الرئيس الروسي أيضًا إن الإدارة الأمريكية أصرت على خفض الحد الأدنى للتعبئة في أوكرانيا إلى 18 عامًا.