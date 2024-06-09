مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يدمر الأوكرانيين بسبب الغرب

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
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كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
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29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
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27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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كواليس السينما
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الإنسان والثقافة
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ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
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29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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08:19 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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صدى الحياة
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كواليس السينما
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من الملعب
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:03 GMT
27 د
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240609/مستشار-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-يدمر-الأوكرانيين-بسبب-الغرب-1089660391.html
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يدمر الأوكرانيين بسبب الغرب
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يدمر الأوكرانيين بسبب الغرب
سبوتنيك عربي
صرح ثيودور بوستول، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمستشار السابق للبنتاغون، أن قرار فلاديمير زيلينسكي بالتضحية بأرواح الأوكرانيين يشير إلى الهزيمة... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T08:07+0000
2024-06-09T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال بوستول في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "زيلينسكي يدمر شعبه بسرعة مذهلة حتى يتسنى لمجموعة من الجهلة تمامًا في الغرب أن يتولد لديهم انطباع بأن أي شيء يحدث الآن يمكن أن ينقذ أوكرانيا. لقد خسرت كييف في هذا الصراع".ووفقا له، فإن الوضع الديموغرافي في أوكرانيا يشبه "الثقب الأسود".وأضاف بوستول: "في الواقع، يلقي زيلينسكي المزيد والمزيد من الأبرياء في هذه الحفرة، الذين ينتظرون المفرمة، وليس لديهم أي فرصة في ساحة المعركة".ضابط سويسري: المساعدات الأوكرانية تصب في مصلحة المجمع الصناعي العسكري الأمريكيوفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأوكرانيين يتم اختطافهم في الشوارع أثناء التعبئة الشاملة وأن هناك القليل من الناس الذين يرغبون في القتال هناك. وقال الرئيس الروسي أيضًا إن الإدارة الأمريكية أصرت على خفض الحد الأدنى للتعبئة في أوكرانيا إلى 18 عامًا.ضابط مخابرات أمريكي سابق يتحدث عن الضربة التي وجهتها روسيا للناتو
https://sarabic.ae/20240212/ضابط-أمريكي-الولايات-المتحدة-تعاني-من-هزيمة-استراتيجية-في-أوكرانيا-والشرق-الأوسط-1085987888.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يدمر الأوكرانيين بسبب الغرب

08:07 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
صرح ثيودور بوستول، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمستشار السابق للبنتاغون، أن قرار فلاديمير زيلينسكي بالتضحية بأرواح الأوكرانيين يشير إلى الهزيمة الحتمية لكييف.
وقال بوستول في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "زيلينسكي يدمر شعبه بسرعة مذهلة حتى يتسنى لمجموعة من الجهلة تمامًا في الغرب أن يتولد لديهم انطباع بأن أي شيء يحدث الآن يمكن أن ينقذ أوكرانيا. لقد خسرت كييف في هذا الصراع".
ووفقا له، فإن الوضع الديموغرافي في أوكرانيا يشبه "الثقب الأسود".
وأضاف بوستول: "في الواقع، يلقي زيلينسكي المزيد والمزيد من الأبرياء في هذه الحفرة، الذين ينتظرون المفرمة، وليس لديهم أي فرصة في ساحة المعركة".
ضابط سويسري: المساعدات الأوكرانية تصب في مصلحة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
ضابط أمريكي الولايات المتحدة تعاني من هزيمة استراتيجية في أوكرانيا والشرق الأوسط
12 فبراير, 09:00 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأوكرانيين يتم اختطافهم في الشوارع أثناء التعبئة الشاملة وأن هناك القليل من الناس الذين يرغبون في القتال هناك. وقال الرئيس الروسي أيضًا إن الإدارة الأمريكية أصرت على خفض الحد الأدنى للتعبئة في أوكرانيا إلى 18 عامًا.
ضابط مخابرات أمريكي سابق يتحدث عن الضربة التي وجهتها روسيا للناتو
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى05:26 GMT
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