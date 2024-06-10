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مالاوي تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل نائب الرئيس ومسؤولين آخرين
مالاوي تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل نائب الرئيس ومسؤولين آخرين
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة في مالاوي، أن السلطات المحلية فقدت الاتصال مع طائرة تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما، ومسؤولين آخرين في الدولة، لافتة إلى أن الرئيس لازاروس... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T16:06+0000
2024-06-10T16:06+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الرئاسة في مالاوي، في بيان اليوم الاثنين، إن "مكتب الرئيس ومجلس الوزراء يودان إبلاغ العامة أن طائرة تابعة للجيش وعلى متنها نائب الرئيس ساولوس، و9 آخرون، فشلت في الهبوط المقرر بمطار مزوزو الدولي، في الموعد المحدد".وأضافت رئاسة مالاوي أن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل".وأشارت إلى أن "الرئيس كلف جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة".
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مالاوي تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل نائب الرئيس ومسؤولين آخرين
16:06 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 16:23 GMT 10.06.2024)
أعلنت الرئاسة في مالاوي، أن السلطات المحلية فقدت الاتصال مع طائرة تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما، ومسؤولين آخرين في الدولة، لافتة إلى أن الرئيس لازاروس شاكويرا، كلف بمهام البحث والإنقاذ للطائرة.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الرئاسة في مالاوي، في بيان اليوم الاثنين، إن "مكتب الرئيس ومجلس الوزراء يودان إبلاغ العامة أن طائرة تابعة للجيش وعلى متنها نائب الرئيس ساولوس، و9 آخرون، فشلت في الهبوط المقرر بمطار مزوزو الدولي، في الموعد المحدد".
وأضافت رئاسة مالاوي أن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل".
وأشارت إلى أن "الرئيس
كلف جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة".