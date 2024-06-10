https://sarabic.ae/20240610/الحكم-بالسجن-على-المتهمين-بـالعنصرية-ضد-نجم-ريال-مدريد-1089713333.html
الحكم بالسجن على المتهمين بـ"العنصرية" ضد نجم ريال مدريد
الحكم بالسجن على المتهمين بـ"العنصرية" ضد نجم ريال مدريد
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة إسبانية، اليوم الاثنين، ما وصفته وسائل الإعلام بأنه "حكم تاريخي" ضد المتهمين بارتكاب أعمال عنصرية ضد نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T13:37+0000
2024-06-10T13:37+0000
2024-06-10T13:39+0000
مجتمع
رياضة
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وفي مايو/ أيار 2023، تعرض فينيسيوس، لانتقادات عنصرية عندما التقى الفريق الملكي مع فريق فالنسيا في ملعب "ميستيا".وجاء الحكم بعد إجراءات قضائية طويلة، علما أنه أول حكم بالسجن على متهمين بالعنصرية.وبحسب الموقع، كان من الممكن أن يواجه الثلاثة عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرا كحد أقصى، لكنهم استفادوا من تخفيض 4 أشهر بسبب تعاونهم خلال مرحلة التحقيقات.ويواجه المدانون أيضًا حظرا لمدة عامين من دخول ملاعب كرة القدم بدلا من 3 سنوات، كما سيدفعون التكاليف القانونية، وسيقرأون بيان اعتذار لرابطة الدوري الإسباني، وفينيسيوس، وريال مدريد.
https://sarabic.ae/20240605/رئيس-مانشستر-سيتي-يثير-الشكوك-حول-مستقبل-غوارديولا-1089540577.html
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رياضة
الحكم بالسجن على المتهمين بـ"العنصرية" ضد نجم ريال مدريد
13:37 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 13:39 GMT 10.06.2024)
أصدرت محكمة إسبانية، اليوم الاثنين، ما وصفته وسائل الإعلام بأنه "حكم تاريخي" ضد المتهمين بارتكاب أعمال عنصرية ضد نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور.
وفي مايو/ أيار 2023، تعرض فينيسيوس، لانتقادات عنصرية عندما التقى الفريق الملكي مع فريق فالنسيا في ملعب "ميستيا".
وبعد أكثر من عام، تمت معاقبة ثلاثة مشجعين، اتهموا بالعنصرية عبر إصدار أصوات القردة من المدرجات، بالحكم بالسجن لمدة 8 أشهر، حسبما كشف موقع "فوتبول إسبانيا".
وجاء الحكم بعد إجراءات قضائية طويلة، علما أنه أول حكم بالسجن على متهمين بالعنصرية.
وبحسب الموقع، كان من الممكن أن يواجه الثلاثة عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرا كحد أقصى، لكنهم استفادوا من تخفيض 4 أشهر بسبب تعاونهم خلال مرحلة التحقيقات.
ويواجه المدانون أيضًا حظرا لمدة عامين من دخول ملاعب كرة القدم بدلا من 3 سنوات، كما سيدفعون التكاليف القانونية، وسيقرأون بيان اعتذار لرابطة الدوري الإسباني، وفينيسيوس، وريال مدريد.