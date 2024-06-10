https://sarabic.ae/20240610/الولايات-المتحدة-تدعو-مجلس-الأمن-للتصويت-على-مقترح-الهدنة-في-غزة-1089688481.html

الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتصويت على مقترح الهدنة في غزة

الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتصويت على مقترح الهدنة في غزة

سبوتنيك عربي

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن تلتزما "من دون تأخير" بتطبيق مقترح لوقف... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T04:16+0000

2024-06-10T04:16+0000

2024-06-10T04:16+0000

العالم

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غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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ولم تحدد الولايات المتحدة خلال إعلانها عن طلبها لمجلس الأمن عن ، عن موعد جلسة التصويت.وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، في بيان، "اليوم دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأمريكي الداعم للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي.وأضاف "يجب على أعضاء المجلس ألا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق".كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق، إن "المقترح أو الخطة التي طرحتها إسرائيل، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف النار لـ6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين. لتأتي بعدها المرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة الإعمار وحكم القطاع".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة