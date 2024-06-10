جنوب أفريقيا تكشف عن الضغوط التي تتعرض لها بعد موقفها من القضية الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240610/جنوب-أفريقيا-تكشف-عن-الضغوط-التي-تتعرض-لها-بعد-موقفها-من-القضية-الفلسطينية-1089722897.html
جنوب أفريقيا تكشف عن الضغوط التي تتعرض لها بعد موقفها من القضية الفلسطينية
جنوب أفريقيا تكشف عن الضغوط التي تتعرض لها بعد موقفها من القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن بلادها تتعرض لضغوط وتهديدات غربية بسبب الخطوات، التي اتخذتها لدعم الشعب الفلسطيني، لا سيما من خلال الدعوى... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T17:12+0000
2024-06-10T17:28+0000
جنوب أفريقيا
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496677_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c91e20455108f177826706234d8138c6.jpg
وردت باندور على سؤال وكالة "سبوتنيك"، أن جنوب أفريقيا لا تزال تتعرض لضغوط من الغرب بعد موقفها من الأزمة الفلسطينية، كيف أثر ذلك على الاستثمار الغربي في جنوب أفريقيا؟:وتابعت: "نعتقد أن هذا أمر مؤسف للغاية لأن الأشخاص الذين يدفعون بمشروع القانون هذا هم نفس الأشخاص الذين يحاضرون في أفريقيا حول حقوق الإنسان، لكنهم اليوم لا يعترفون بحقوق الإنسان للفلسطينيين. لذلك نقول لهم، إننا ندعو إلى احترام القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، واحترام القانون الإنساني الدولي".وأضافت باندور: "نحن لسنا ضد أمريكا، نحن لسنا ضد أوروبا، إننا نؤيد الحد من الضرر الذي يلحق بالشعب الفلسطيني، ويجب على جنوب أفريقيا أن تستمر في اتخاذ هذا الموقف دون خوف، لأنه إذا قلنا إن علينا أن نعتني بالاقتصاد وننسى أمر الشعب، فلماذا نحن موجودون؟".وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتصدر عناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.لكن جنوب أفريقيا عادت منذ ذلك الحين مرات عدة إلى محكمة العدل الدولية، محتجة بأن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار المزيد من إجراءات الطوارئ الجديدة، لتحقق المحكمة ذلك في شهر مارس/ آذار الماضي، وتأمر باتخاذ إجراءات جديدة تجبر إسرائيل على ضمان "توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق".وفي جلسات استماع علنية، الأسبوع الماضي، قال سفير جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، فوسيموزي مادونسيلا، أن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية استمرت على قدم وساق ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".
https://sarabic.ae/20240606/إسبانيا-تعلن-انضمامها-إلى-دعوى-جنوب-أفريقيا-أمام-العدل-الدولية-بشأن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1089566758.html
https://sarabic.ae/20240604/مسؤول-فلسطيني-يوضح-لـسبوتنيك-أسباب-تأخر-السلطة-في-الانضمام-لدعوى-جنوب-أفريقيا-1089517756.html
جنوب أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496677_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d506fced18fbd7b7576d689e93c30579.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جنوب أفريقيا, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
جنوب أفريقيا, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

جنوب أفريقيا تكشف عن الضغوط التي تتعرض لها بعد موقفها من القضية الفلسطينية

17:12 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 17:28 GMT 10.06.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن بلادها تتعرض لضغوط وتهديدات غربية بسبب الخطوات، التي اتخذتها لدعم الشعب الفلسطيني، لا سيما من خلال الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وردت باندور على سؤال وكالة "سبوتنيك"، أن جنوب أفريقيا لا تزال تتعرض لضغوط من الغرب بعد موقفها من الأزمة الفلسطينية، كيف أثر ذلك على الاستثمار الغربي في جنوب أفريقيا؟:

كانت هناك تهديدات، وكما تعلمون، هناك مشروع قانون مقترح في مجلس النواب الأمريكي يسعى إلى معاقبة جنوب أفريقيا، على الخطوات التي اتخذتها لدعم الشعب الفلسطيني.

وتابعت: "نعتقد أن هذا أمر مؤسف للغاية لأن الأشخاص الذين يدفعون بمشروع القانون هذا هم نفس الأشخاص الذين يحاضرون في أفريقيا حول حقوق الإنسان، لكنهم اليوم لا يعترفون بحقوق الإنسان للفلسطينيين. لذلك نقول لهم، إننا ندعو إلى احترام القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، واحترام القانون الإنساني الدولي".
محكمة العدل الدولية، لاهاي، 24 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
إسبانيا تعلن انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية بشأن "جرائم إسرائيل في غزة"
6 يونيو, 09:05 GMT
وأضافت باندور: "نحن لسنا ضد أمريكا، نحن لسنا ضد أوروبا، إننا نؤيد الحد من الضرر الذي يلحق بالشعب الفلسطيني، ويجب على جنوب أفريقيا أن تستمر في اتخاذ هذا الموقف دون خوف، لأنه إذا قلنا إن علينا أن نعتني بالاقتصاد وننسى أمر الشعب، فلماذا نحن موجودون؟".
وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.
وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتصدر عناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
محكمة العدل الدولية، لاهاي، 24 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
مسؤول فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب تأخر السلطة في الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا
4 يونيو, 19:41 GMT
لكن جنوب أفريقيا عادت منذ ذلك الحين مرات عدة إلى محكمة العدل الدولية، محتجة بأن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار المزيد من إجراءات الطوارئ الجديدة، لتحقق المحكمة ذلك في شهر مارس/ آذار الماضي، وتأمر باتخاذ إجراءات جديدة تجبر إسرائيل على ضمان "توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق".
وفي جلسات استماع علنية، الأسبوع الماضي، قال سفير جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، فوسيموزي مادونسيلا، أن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية استمرت على قدم وساق ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... القسام تعلن مقتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية في تفجير منزل برفح12:51 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала