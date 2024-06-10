https://sarabic.ae/20240610/لافروف-يبحث-مع-نظيره-المصري-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-والمساعدات-الإنسانية-لغزة-1089698014.html
لافروف يبحث مع نظيره المصري الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية لغزة
لافروف يبحث مع نظيره المصري الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية لغزة
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مع نظيره المصري سامح شكري، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا المساعدات الإنسانية لغزة. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T09:34+0000
2024-06-10T09:34+0000
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وقالت الخارجية الروسية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس: "تمت مناقشة الجوانب الموضوعية لجدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على التصعيد المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفة:بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزراء القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية المصرية، والحفاظ على الحوار السياسي، فضلاً عن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية.والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بوزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.وسيقوم وزراء خارجية دول "بريكس" بتحديد خارطة الطريق لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء وتوفير الخلفية اللازمة لعقد القمة الـ16 لزعماء البريكس في مدينة قازان الروسية.
https://sarabic.ae/20240610/بث-مباشر-لكلمة-لافروف-خلال-افتتاح-اجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-فيديو---1089693321.html
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مصر, روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
مصر, روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
لافروف يبحث مع نظيره المصري الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية لغزة
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مع نظيره المصري سامح شكري، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا المساعدات الإنسانية لغزة.
وقالت الخارجية الروسية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس: "تمت مناقشة الجوانب الموضوعية لجدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على التصعيد المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفة:
"تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية المستدامة من أجل تقديم المساعدة اللازمة لسكان القطاع الفلسطيني".
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزراء القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية المصرية، والحفاظ على الحوار السياسي، فضلاً عن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بوزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وسيقوم وزراء خارجية دول "بريكس" بتحديد خارطة الطريق لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء وتوفير الخلفية اللازمة لعقد القمة الـ16 لزعماء البريكس في مدينة قازان الروسية.