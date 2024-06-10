وزير المالية الإسرائيلي: ما كان يهدف إليه السنوار تحقق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240610/وزير-المالية-الإسرائيلي-ما-كان-يهدف-إليه-السنوار-تحقق-1089690952.html
وزير المالية الإسرائيلي: ما كان يهدف إليه السنوار تحقق
وزير المالية الإسرائيلي: ما كان يهدف إليه السنوار تحقق
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب كانت هدف زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار والأمين العام... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T07:11+0000
2024-06-10T07:11+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/19/1085389040_0:790:1806:1806_1920x0_80_0_0_2924eb69c6c1799392617b7064a4ac8d.jpg
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مخاطبا غانتس: "ليس هناك عمل أقل مسؤولية من الاستقالة من الحكومة في زمن الحرب. عندما تتزايد التهديدات في الشمال، ولا يزال المختطفون يموتون في أنفاق حماس، وعشرات الآلاف من السكان خارج منازلهم ويتوقعون منا أن نتحد ونضعهم في الوسط"، مضيفا:ودعا سموتريتش "كافة زعماء الأحزاب الذين تعتبر دولة إسرائيل أهمية لها إلى الانضمام إلى حكومة الوحدة حتى النصر. أمامنا حملة طويلة وصعبة".نتنياهو يرد على غانتس: إسرائيل في حرب وجودية على عدة جبهات وهذا ليس وقت الاستقالة من الحكومةوأعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، في وقت سابق اليوم، استقالته من منصبه، واصفا القرار بـ"المعقد والمؤلم".وقال غانتس، في مؤتمر صحفي، إن "المشاركة في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية"، مضيفا أنه "يترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل".واتهم غانتس، نتنياهو بعرقلة قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، مؤكدا أن الاعتبارات السياسية لحكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة.بعد غانتس... آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الحرب الإسرائيلية‏
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/19/1085389040_0:620:1806:1975_1920x0_80_0_0_b52ea941968a8505db5bab71193cf02a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي

وزير المالية الإسرائيلي: ما كان يهدف إليه السنوار تحقق

07:11 GMT 10.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة،
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب كانت هدف زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله وإيران.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مخاطبا غانتس: "ليس هناك عمل أقل مسؤولية من الاستقالة من الحكومة في زمن الحرب. عندما تتزايد التهديدات في الشمال، ولا يزال المختطفون يموتون في أنفاق حماس، وعشرات الآلاف من السكان خارج منازلهم ويتوقعون منا أن نتحد ونضعهم في الوسط"، مضيفا:

"هذا بالضبط ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله وإيران، وللأسف أنتم تلبيون طلبهم".

ودعا سموتريتش "كافة زعماء الأحزاب الذين تعتبر دولة إسرائيل أهمية لها إلى الانضمام إلى حكومة الوحدة حتى النصر. أمامنا حملة طويلة وصعبة".
نتنياهو يرد على غانتس: إسرائيل في حرب وجودية على عدة جبهات وهذا ليس وقت الاستقالة من الحكومة
وأعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، في وقت سابق اليوم، استقالته من منصبه، واصفا القرار بـ"المعقد والمؤلم".
وقال غانتس، في مؤتمر صحفي، إن "المشاركة في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية"، مضيفا أنه "يترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل".

ودعا نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية.

واتهم غانتس، نتنياهو بعرقلة قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، مؤكدا أن الاعتبارات السياسية لحكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة.
بعد غانتس... آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الحرب الإسرائيلية‏
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بلينكن يبدأ من إسرائيل جولته الإقليمية لبحث وقف إطلاق النار06:10 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرىأمس, 20:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала