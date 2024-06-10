وزير المالية الإسرائيلي: ما كان يهدف إليه السنوار تحقق
© AFP 2023 / SAID KHATIBيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة،
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب كانت هدف زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله وإيران.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مخاطبا غانتس: "ليس هناك عمل أقل مسؤولية من الاستقالة من الحكومة في زمن الحرب. عندما تتزايد التهديدات في الشمال، ولا يزال المختطفون يموتون في أنفاق حماس، وعشرات الآلاف من السكان خارج منازلهم ويتوقعون منا أن نتحد ونضعهم في الوسط"، مضيفا:
"هذا بالضبط ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله وإيران، وللأسف أنتم تلبيون طلبهم".
ودعا سموتريتش "كافة زعماء الأحزاب الذين تعتبر دولة إسرائيل أهمية لها إلى الانضمام إلى حكومة الوحدة حتى النصر. أمامنا حملة طويلة وصعبة".
وأعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، في وقت سابق اليوم، استقالته من منصبه، واصفا القرار بـ"المعقد والمؤلم".
בני, כשנכנסת תחת האלונקה לפני שמונה חודשים עשית מעשה אמיץ ונכון ועל כך אתה ראוי להערכה. מתוך הבנת החשיבות, למרות הפערים, הסכמתי לזוז הצידה ולהיות מודר מניהול המלחמה ומאז גיביתי לא מעט החלטות שאני ממש לא מסכים איתן. פשוט כי האחדות חיונית לניצחון יותר ממהלך כזה או אחר שיהיה נכון…— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) June 9, 2024
وقال غانتس، في مؤتمر صحفي، إن "المشاركة في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية"، مضيفا أنه "يترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل".
ودعا نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية.
واتهم غانتس، نتنياهو بعرقلة قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، مؤكدا أن الاعتبارات السياسية لحكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة.