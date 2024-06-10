عدسة "سبوتنيك" ترصد اجتماع وزراء خاريجة دول "بريكس"

وزراءالخارجية، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي، والقائم بأعمال وزير خارجية إيران علي باقري كاني، في نيجني نوفغورود.
وزراءالخارجية، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي، والقائم بأعمال وزير خارجية إيران علي باقري كاني، في نيجني نوفغورود.
السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندورمع وزير خارجية مصر سامح شكري قبل اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندورمع وزير خارجية مصر سامح شكري قبل اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود