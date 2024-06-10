عدسة "سبوتنيك" ترصد اجتماع وزراء خاريجة دول "بريكس"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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عدسة "سبوتنيك" ترصد اجتماع وزراء خاريجة دول "بريكس"
عدسة "سبوتنيك" ترصد اجتماع وزراء خاريجة دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا لوزراء خاريجة دول "بريكس" خلال اجتماع وزراء المجموعة في نيجني نوفغورود. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, مجموعة بريكس
фото, صور, مجموعة بريكس

عدسة "سبوتنيك" ترصد اجتماع وزراء خاريجة دول "بريكس"

13:08 GMT 10.06.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا لوزراء خاريجة دول "بريكس" خلال اجتماع وزراء المجموعة في نيجني نوفغورود.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

وزراءالخارجية، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي، والقائم بأعمال وزير خارجية إيران علي باقري كاني، في نيجني نوفغورود.

وزراءالخارجية، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي، والقائم بأعمال وزير خارجية إيران علي باقري كاني، في نيجني نوفغورود. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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وزراءالخارجية، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي، والقائم بأعمال وزير خارجية إيران علي باقري كاني، في نيجني نوفغورود.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود

السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في اجتماع وزراء خارجية دول &quot;بريكس&quot; في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود

اجتماع وزراء خارجية دول &quot;بريكس&quot; في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Grigory Sysoev
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اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود

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وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور خلال اجتماع وزراء خارجية دول &quot;بريكس&quot; في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوردقيقة صمت حداد على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان خلال اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية
دقيقة صمت حداد على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان خلال اجتماع وزراء خارجية بريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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دقيقة صمت حداد على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان خلال اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندورمع وزير خارجية مصر سامح شكري قبل اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندورمع وزير خارجية مصر سامح شكري قبل اجتماع وزراء خارجية دول &quot;بريكس&quot; في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندورمع وزير خارجية مصر سامح شكري قبل اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن عبد العزيز زايد آل نهيان
رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن عبد العزيز زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي
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رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن عبد العزيز زايد آل نهيان
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