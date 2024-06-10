https://sarabic.ae/20240610/5-مجسمات-غامضة-تحير-العلماء-بعد-آلاف-السنين-من-صنعها-صور-وفيديو--1089709393.html

5 مجسمات غامضة تحير العلماء بعد آلاف السنين من صنعها... صور وفيديو

5 مجسمات غامضة تحير العلماء بعد آلاف السنين من صنعها... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

غالبًا ما يُوصف علماء الآثار بأنهم "في حيرة من أمرهم" أو "في حيرة من اكتشافاتهم"، ولكن في الواقع، يمتلك المتخصصون فهمًا جيدًا لكثير من الألغاز، ولكن هناك بعض... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T13:09+0000

2024-06-10T13:09+0000

2024-06-10T13:12+0000

مجتمع

علوم

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ونشرت مجلة علمية قائمة ببعض الأشياء الغامضة المثيرة للاهتمام، التي ما زالت عصية على الفهم والتفسير، وهي مثال رائع على سبب استمرار التنقيب في الماضي في إثارة إعجاب المحترفين والجمهور على حدٍ سواء.ونعرض 5 مجسمات غامضة حيرت العلماء بعد آلاف السنين من صنعها:الكرات الحجرية من العصر الحجري الحديثالكرات الحجرية المنحوتة بشكل متقن والتي تم العثور عليها في الغالب في اسكتلندا، والتي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث المتأخر (نحو 3200-2500 قبل الميلاد) هي أحد هذه الألغاز.تم العثور على أكثر من 425 كرة، وهي بشكل عام بحجم كرة "الكريكيت" مصنوعة من مجموعة متنوعة من الحجارة، وتم نحت أسطحها، أحيانًا على شكل أقراص دائرية مرتفعة، وأحيانًا باستخدام شقوق عميقة تحدد المقابض والفصوص البارزة.وكان الاستخدام الأصلي لهذه الكرات الحجرية مصدرًا للكثير من الجدل، بدءًا من أول اكتشاف لها في القرن التاسع عشر، حيث تم العثور على الكثير منها بالصدفة أو تم تداولها بمصدر قليل في المجموعات الفنية، ونادرا ما تم العثور عليها في سياق أثري.الاثنا عشر وجها الرومانيةيعود تاريخ الاثني عشر وجهاً إلى الفترة الرومانية في بريطانيا (43-410 م)، وتم العثور على نحو 130 قطعة في المقاطعات الشمالية الغربية للإمبراطورية الرومانية السابقة، كل منها مصنوع بدقة من سبائك النحاس.ولا توجد تمثيلات لهذه الأشياء معروفة في الفن أو الأدب القديم، إنها لا تتوافق مع الحجم القياسي ونادرًا ما تظهر تآكلًا يمكن أن يشير إلى غرضها.براميل الطباشير من العصر الحجري الحديثفي عام 1889، تم اكتشاف ثلاث أسطوانات منحوتة من الطباشير في قبر طفل في فولتون، شمال يوركشايرن، وتتميز براميل Folkton" Chalk" بزخارف هندسية وما يبدو وكأنه عيون وأنوف وحواجب.وعُثر على أسطوانة رابعة غير مزخرفة في لافانت غرب ساسكس في عام 1993، وتم التنقيب عن مثال آخر مزخرف للغاية في بيرتون أغنيس في شرق يوركشاير في عام 2015.وعثر على بعضها مع كرة طباشير ودبوس عظمي وبقايا رفاة ثلاثة أطفال، ويعود تاريخ أحدهم إلى 3005-2890 قبل الميلاد.حلقات قفل من العصر البرونزيكان العصر البرونزي وقتًا استثنائيًا في صناعة الذهب، وتم صنع الحلي الشخصية العالية الزخرفة من صفائح وأسلاك ذهبية. يعود تاريخ هذه الحلقات الصغيرة شبه الحلقية (المفتوحة) إلى العصر البرونزي المتأخر (نحو 1000-800 قبل الميلاد) وتوجد في أيرلندا وبريطانيا وأجزاء من فرنسا.ويعثر الباحثون عليها بشكل متكرر في أزواج متطابقة، ويمكن أن تكون بسيطة أو بها نقوش هندسية دقيقة.مطاحن مستحضرات التجميل الرومانية البريطانيةمطاحن مستحضرات التجميل عبارة عن مجموعات صغيرة من سبائك النحاس مصنوعة من جزأين، غالبًا ما تحتوي على حلقات للتعليق وأطراف على شكل إنسان أو حيوان، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأظهر تحليل الاستخدام والتآكل أن هذه الأشياء قد تم فركها معًا بعملية طحن جانبية، ربما تم استبدالها بالألواح الرخامية المسطحة المستخدمة في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، على الرغم من أنها عملت بطريقة مختلفة جذريًا، باستخدام مغرفة معدنية أو أداة حجرية لخلط المكونات معًا في حركة دائرية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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علوم