5 مجسمات غامضة تحير العلماء بعد آلاف السنين من صنعها... صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240610/5-مجسمات-غامضة-تحير-العلماء-بعد-آلاف-السنين-من-صنعها-صور-وفيديو--1089709393.html
5 مجسمات غامضة تحير العلماء بعد آلاف السنين من صنعها... صور وفيديو
5 مجسمات غامضة تحير العلماء بعد آلاف السنين من صنعها... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
غالبًا ما يُوصف علماء الآثار بأنهم "في حيرة من أمرهم" أو "في حيرة من اكتشافاتهم"، ولكن في الواقع، يمتلك المتخصصون فهمًا جيدًا لكثير من الألغاز، ولكن هناك بعض... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T13:09+0000
2024-06-10T13:12+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0a/1089709637_0:235:2196:1470_1920x0_80_0_0_4adfeaefae2b936b19827a1e4a70be8e.jpg
ونشرت مجلة علمية قائمة ببعض الأشياء الغامضة المثيرة للاهتمام، التي ما زالت عصية على الفهم والتفسير، وهي مثال رائع على سبب استمرار التنقيب في الماضي في إثارة إعجاب المحترفين والجمهور على حدٍ سواء.ونعرض 5 مجسمات غامضة حيرت العلماء بعد آلاف السنين من صنعها:الكرات الحجرية من العصر الحجري الحديثالكرات الحجرية المنحوتة بشكل متقن والتي تم العثور عليها في الغالب في اسكتلندا، والتي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث المتأخر (نحو 3200-2500 قبل الميلاد) هي أحد هذه الألغاز.تم العثور على أكثر من 425 كرة، وهي بشكل عام بحجم كرة "الكريكيت" مصنوعة من مجموعة متنوعة من الحجارة، وتم نحت أسطحها، أحيانًا على شكل أقراص دائرية مرتفعة، وأحيانًا باستخدام شقوق عميقة تحدد المقابض والفصوص البارزة.وكان الاستخدام الأصلي لهذه الكرات الحجرية مصدرًا للكثير من الجدل، بدءًا من أول اكتشاف لها في القرن التاسع عشر، حيث تم العثور على الكثير منها بالصدفة أو تم تداولها بمصدر قليل في المجموعات الفنية، ونادرا ما تم العثور عليها في سياق أثري.الاثنا عشر وجها الرومانيةيعود تاريخ الاثني عشر وجهاً إلى الفترة الرومانية في بريطانيا (43-410 م)، وتم العثور على نحو 130 قطعة في المقاطعات الشمالية الغربية للإمبراطورية الرومانية السابقة، كل منها مصنوع بدقة من سبائك النحاس.ولا توجد تمثيلات لهذه الأشياء معروفة في الفن أو الأدب القديم، إنها لا تتوافق مع الحجم القياسي ونادرًا ما تظهر تآكلًا يمكن أن يشير إلى غرضها.براميل الطباشير من العصر الحجري الحديثفي عام 1889، تم اكتشاف ثلاث أسطوانات منحوتة من الطباشير في قبر طفل في فولتون، شمال يوركشايرن، وتتميز براميل Folkton" Chalk" بزخارف هندسية وما يبدو وكأنه عيون وأنوف وحواجب.وعُثر على أسطوانة رابعة غير مزخرفة في لافانت غرب ساسكس في عام 1993، وتم التنقيب عن مثال آخر مزخرف للغاية في بيرتون أغنيس في شرق يوركشاير في عام 2015.وعثر على بعضها مع كرة طباشير ودبوس عظمي وبقايا رفاة ثلاثة أطفال، ويعود تاريخ أحدهم إلى 3005-2890 قبل الميلاد.حلقات قفل من العصر البرونزيكان العصر البرونزي وقتًا استثنائيًا في صناعة الذهب، وتم صنع الحلي الشخصية العالية الزخرفة من صفائح وأسلاك ذهبية. يعود تاريخ هذه الحلقات الصغيرة شبه الحلقية (المفتوحة) إلى العصر البرونزي المتأخر (نحو 1000-800 قبل الميلاد) وتوجد في أيرلندا وبريطانيا وأجزاء من فرنسا.ويعثر الباحثون عليها بشكل متكرر في أزواج متطابقة، ويمكن أن تكون بسيطة أو بها نقوش هندسية دقيقة.مطاحن مستحضرات التجميل الرومانية البريطانيةمطاحن مستحضرات التجميل عبارة عن مجموعات صغيرة من سبائك النحاس مصنوعة من جزأين، غالبًا ما تحتوي على حلقات للتعليق وأطراف على شكل إنسان أو حيوان، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأظهر تحليل الاستخدام والتآكل أن هذه الأشياء قد تم فركها معًا بعملية طحن جانبية، ربما تم استبدالها بالألواح الرخامية المسطحة المستخدمة في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، على الرغم من أنها عملت بطريقة مختلفة جذريًا، باستخدام مغرفة معدنية أو أداة حجرية لخلط المكونات معًا في حركة دائرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0a/1089709637_0:29:2196:1676_1920x0_80_0_0_fff523dfc10462afe9643a25f2fc8105.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

5 مجسمات غامضة تحير العلماء بعد آلاف السنين من صنعها... صور وفيديو

13:09 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 13:12 GMT 10.06.2024)
© Photo / wikipediaالاثني عشر وجها الرومانية
الاثني عشر وجها الرومانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
غالبًا ما يُوصف علماء الآثار بأنهم "في حيرة من أمرهم" أو "في حيرة من اكتشافاتهم"، ولكن في الواقع، يمتلك المتخصصون فهمًا جيدًا لكثير من الألغاز، ولكن هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة.
ونشرت مجلة علمية قائمة ببعض الأشياء الغامضة المثيرة للاهتمام، التي ما زالت عصية على الفهم والتفسير، وهي مثال رائع على سبب استمرار التنقيب في الماضي في إثارة إعجاب المحترفين والجمهور على حدٍ سواء.
ونعرض 5 مجسمات غامضة حيرت العلماء بعد آلاف السنين من صنعها:

الكرات الحجرية من العصر الحجري الحديث

الكرات الحجرية المنحوتة بشكل متقن والتي تم العثور عليها في الغالب في اسكتلندا، والتي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث المتأخر (نحو 3200-2500 قبل الميلاد) هي أحد هذه الألغاز.
تم العثور على أكثر من 425 كرة، وهي بشكل عام بحجم كرة "الكريكيت" مصنوعة من مجموعة متنوعة من الحجارة، وتم نحت أسطحها، أحيانًا على شكل أقراص دائرية مرتفعة، وأحيانًا باستخدام شقوق عميقة تحدد المقابض والفصوص البارزة.
وكان الاستخدام الأصلي لهذه الكرات الحجرية مصدرًا للكثير من الجدل، بدءًا من أول اكتشاف لها في القرن التاسع عشر، حيث تم العثور على الكثير منها بالصدفة أو تم تداولها بمصدر قليل في المجموعات الفنية، ونادرا ما تم العثور عليها في سياق أثري.

الاثنا عشر وجها الرومانية

يعود تاريخ الاثني عشر وجهاً إلى الفترة الرومانية في بريطانيا (43-410 م)، وتم العثور على نحو 130 قطعة في المقاطعات الشمالية الغربية للإمبراطورية الرومانية السابقة، كل منها مصنوع بدقة من سبائك النحاس.
ولا توجد تمثيلات لهذه الأشياء معروفة في الفن أو الأدب القديم، إنها لا تتوافق مع الحجم القياسي ونادرًا ما تظهر تآكلًا يمكن أن يشير إلى غرضها.

براميل الطباشير من العصر الحجري الحديث

في عام 1889، تم اكتشاف ثلاث أسطوانات منحوتة من الطباشير في قبر طفل في فولتون، شمال يوركشايرن، وتتميز براميل Folkton" Chalk" بزخارف هندسية وما يبدو وكأنه عيون وأنوف وحواجب.
وعُثر على أسطوانة رابعة غير مزخرفة في لافانت غرب ساسكس في عام 1993، وتم التنقيب عن مثال آخر مزخرف للغاية في بيرتون أغنيس في شرق يوركشاير في عام 2015.
وعثر على بعضها مع كرة طباشير ودبوس عظمي وبقايا رفاة ثلاثة أطفال، ويعود تاريخ أحدهم إلى 3005-2890 قبل الميلاد.

حلقات قفل من العصر البرونزي

كان العصر البرونزي وقتًا استثنائيًا في صناعة الذهب، وتم صنع الحلي الشخصية العالية الزخرفة من صفائح وأسلاك ذهبية. يعود تاريخ هذه الحلقات الصغيرة شبه الحلقية (المفتوحة) إلى العصر البرونزي المتأخر (نحو 1000-800 قبل الميلاد) وتوجد في أيرلندا وبريطانيا وأجزاء من فرنسا.
ويعثر الباحثون عليها بشكل متكرر في أزواج متطابقة، ويمكن أن تكون بسيطة أو بها نقوش هندسية دقيقة.

مطاحن مستحضرات التجميل الرومانية البريطانية

مطاحن مستحضرات التجميل عبارة عن مجموعات صغيرة من سبائك النحاس مصنوعة من جزأين، غالبًا ما تحتوي على حلقات للتعليق وأطراف على شكل إنسان أو حيوان، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وأظهر تحليل الاستخدام والتآكل أن هذه الأشياء قد تم فركها معًا بعملية طحن جانبية، ربما تم استبدالها بالألواح الرخامية المسطحة المستخدمة في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، على الرغم من أنها عملت بطريقة مختلفة جذريًا، باستخدام مغرفة معدنية أو أداة حجرية لخلط المكونات معًا في حركة دائرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... القسام تعلن مقتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية في تفجير منزل برفح12:51 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала