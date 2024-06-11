https://sarabic.ae/20240611/أوبك-تحافظ-على-توقعاتها-لإنتاج-النفط-والمكثفات-الأمريكية-في-2024-دون-تغيير-1089748645.html
"أوبك" تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط والمكثفات الأمريكية في 2024 دون تغيير
"أوبك" تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط والمكثفات الأمريكية في 2024 دون تغيير
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أنها تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط، والمكثفات الأمريكية في 2024 دون تغيير، حيث تتوقع نموا يصل إلى 13.22 مليون برميل... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T12:47+0000
2024-06-11T12:47+0000
2024-06-11T12:47+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب تقرير صادر عن المنظمة، اليوم الثلاثاء، توقعت أوبك أن يكون مستوى إنتاج النفط والمكثفات الأمريكية 13.22 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار 2024، و13.23 مليون برميل يوميًا في أبريل/ نيسان.ووفقًا لتوقعات يونيو/ حزيران الجاري، سيزداد إنتاج النفط والمكثفات الأمريكية بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024، لذلك لم تتغير التوقعات بعد انخفاض 10 آلاف برميل في التقرير السابق.وتأسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمبادرة من أكبر الدول المنتجة للنفط - فنزويلا والعراق وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية في عام 1960.وتضم المنظمة حالياً 13 دولة، كما تشمل صيغة "أوبك +" الموسعة عدداً من الدول الأخرى المنتجة للنفط، من خارج "أوبك"، بما فيها روسيا.وانضمت البرازيل إلى "أوبك +" بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد ورد ذلك في البيان الختامي للتحالف بعد اجتماع رؤساء وفود التحالف في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومع ذلك، لم يتم تحديد حصة لإنتاج النفط في البلاد.
https://sarabic.ae/20240503/أوبك-العراق-وكازاخستان-سيعوضان-فائض-إنتاجهما-للنفط-بإجمالي-مليون-برميل-يوميا-حتى-نهاية-2024-1088516158.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط, الأخبار
"أوبك" تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط والمكثفات الأمريكية في 2024 دون تغيير
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أنها تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط، والمكثفات الأمريكية في 2024 دون تغيير، حيث تتوقع نموا يصل إلى 13.22 مليون برميل يوميا.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب تقرير صادر عن المنظمة، اليوم الثلاثاء، توقعت أوبك أن يكون مستوى إنتاج النفط والمكثفات الأمريكية 13.22 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار 2024، و13.23 مليون برميل يوميًا في أبريل/ نيسان.
ووفقًا لتوقعات يونيو/ حزيران الجاري، سيزداد إنتاج النفط والمكثفات الأمريكية بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024، لذلك لم تتغير التوقعات بعد انخفاض 10 آلاف برميل في التقرير السابق.
وتأسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمبادرة من أكبر الدول المنتجة للنفط
- فنزويلا والعراق وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية في عام 1960.
وتضم المنظمة حالياً 13 دولة، كما تشمل صيغة "أوبك +" الموسعة عدداً من الدول الأخرى المنتجة للنفط، من خارج "أوبك"، بما فيها روسيا.
وانضمت البرازيل إلى "أوبك
+" بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد ورد ذلك في البيان الختامي للتحالف بعد اجتماع رؤساء وفود التحالف في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومع ذلك، لم يتم تحديد حصة لإنتاج النفط في البلاد.