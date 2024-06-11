الحشرات تقلب رحلة سياحية إلى جحيم ... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240611/الحشرات-تقلب-رحلة-سياحية-إلى-جحيم--فيديو-1089736146.html
الحشرات تقلب رحلة سياحية إلى جحيم ... فيديو
الحشرات تقلب رحلة سياحية إلى جحيم ... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد سائحان ما يمكن وصفه بسيناريو فيلم رعب في تايلاند، بعد أن سمحا عن طريق الخطأ بدخول مئات الحشرات إلى غرفتهما في الفندق. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T09:26+0000
2024-06-11T09:26+0000
مجتمع
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وتظهر اللقطات سربًا من الحشرات تغطي السرير، وتتطاير حول غرفة الفندق. يمكن رؤية أحد موظفي الفندق وهو يقوم بمسح الغرفة باستخدام مصباح أمامي ومضرب.كان الثنائي قد وصلا للتو إلى غرفتهما في الفندق ولاحظا وجود فجوة بجوار الباب تسمح بدخول الحشرات.وقاما بمحاولة سد الفجوة عن طريق تثبيت منشفة في الشق. وعندما فتحا الباب، انطلقت أفواج من الحشرات نحوهما وتطايرت إلى الغرفة. تم نقل الزوجين بسرعة إلى غرفة أخرى.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

الحشرات تقلب رحلة سياحية إلى جحيم ... فيديو

09:26 GMT 11.06.2024
© Photo / unsplash/ James Wainscoatسرب من الحشرات يشكلون في السمال شكل حوت
سرب من الحشرات يشكلون في السمال شكل حوت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Photo / unsplash/ James Wainscoat
تابعنا عبر
شهد سائحان ما يمكن وصفه بسيناريو فيلم رعب في تايلاند، بعد أن سمحا عن طريق الخطأ بدخول مئات الحشرات إلى غرفتهما في الفندق.
وتظهر اللقطات سربًا من الحشرات تغطي السرير، وتتطاير حول غرفة الفندق. يمكن رؤية أحد موظفي الفندق وهو يقوم بمسح الغرفة باستخدام مصباح أمامي ومضرب.
كان الثنائي قد وصلا للتو إلى غرفتهما في الفندق ولاحظا وجود فجوة بجوار الباب تسمح بدخول الحشرات.
وقاما بمحاولة سد الفجوة عن طريق تثبيت منشفة في الشق. وعندما فتحا الباب، انطلقت أفواج من الحشرات نحوهما وتطايرت إلى الغرفة. تم نقل الزوجين بسرعة إلى غرفة أخرى.
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