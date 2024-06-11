https://sarabic.ae/20240611/الحشرات-تقلب-رحلة-سياحية-إلى-جحيم--فيديو-1089736146.html
الحشرات تقلب رحلة سياحية إلى جحيم ... فيديو
الحشرات تقلب رحلة سياحية إلى جحيم ... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد سائحان ما يمكن وصفه بسيناريو فيلم رعب في تايلاند، بعد أن سمحا عن طريق الخطأ بدخول مئات الحشرات إلى غرفتهما في الفندق. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T09:26+0000
2024-06-11T09:26+0000
2024-06-11T09:26+0000
مجتمع
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وتظهر اللقطات سربًا من الحشرات تغطي السرير، وتتطاير حول غرفة الفندق. يمكن رؤية أحد موظفي الفندق وهو يقوم بمسح الغرفة باستخدام مصباح أمامي ومضرب.كان الثنائي قد وصلا للتو إلى غرفتهما في الفندق ولاحظا وجود فجوة بجوار الباب تسمح بدخول الحشرات.وقاما بمحاولة سد الفجوة عن طريق تثبيت منشفة في الشق. وعندما فتحا الباب، انطلقت أفواج من الحشرات نحوهما وتطايرت إلى الغرفة. تم نقل الزوجين بسرعة إلى غرفة أخرى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الحشرات تقلب رحلة سياحية إلى جحيم ... فيديو
شهد سائحان ما يمكن وصفه بسيناريو فيلم رعب في تايلاند، بعد أن سمحا عن طريق الخطأ بدخول مئات الحشرات إلى غرفتهما في الفندق.
وتظهر اللقطات سربًا من الحشرات تغطي السرير، وتتطاير حول غرفة الفندق. يمكن رؤية أحد موظفي الفندق وهو يقوم بمسح الغرفة باستخدام مصباح أمامي ومضرب.
كان الثنائي قد وصلا للتو إلى غرفتهما في الفندق ولاحظا وجود فجوة بجوار الباب تسمح بدخول الحشرات.
وقاما بمحاولة سد الفجوة عن طريق تثبيت منشفة في الشق. وعندما فتحا الباب، انطلقت أفواج من الحشرات نحوهما وتطايرت إلى الغرفة. تم نقل الزوجين بسرعة إلى غرفة أخرى.