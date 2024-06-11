https://sarabic.ae/20240611/السلام-الليلكي-صور-ساحرة-لحقول-الخزامى-في-القرم---1089751362.html
"السلام الليلكي"... صور ساحرة لحقول الخزامى في القرم
"السلام الليلكي"... صور ساحرة لحقول الخزامى في القرم
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا توثق تفتح أزهار الخزامى في حقول جمهورية القرم الروسية الواسعة، حيث يعطي اللون الليلكي (البنفسجي) لهذه الزهور الجميلة، راحة نفسية... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T13:32+0000
2024-06-11T13:32+0000
2024-06-11T13:32+0000
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фото, صور
"السلام الليلكي"... صور ساحرة لحقول الخزامى في القرم
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا توثق تفتح أزهار الخزامى في حقول جمهورية القرم الروسية الواسعة، حيث يعطي اللون الليلكي (البنفسجي) لهذه الزهور الجميلة، راحة نفسية وطمأنية وسلاما لجميع زوار هذه الحقول.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
زوار يلتقطون الصور في حقول الخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
زوار يلتقطون الصور في حقول الخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
حقل خزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
حقل خزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
رجل في حقول الخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
رجل في حقول الخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
زوار في سيارة يلتقطون الصور في حقول الخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
زوار في سيارة يلتقطون الصور في حقول الخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
زوار يلتقطون الصور في حقول الخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
زوار يلتقطون الصور في حقول الخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
امرأة مع طفلها في حقل خزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
امرأة مع طفلها في حقل خزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة رائعة لزهرة الخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
صورة رائعة لزهرة الخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
طفلة تم تصويرها في حقول الخزامى في منطقة بخشيساراي في شبه جزيرة القرم.
طفلة تم تصويرها في حقول الخزامى في منطقة بخشيساراي في شبه جزيرة القرم.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة في حقل للخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.
فتاة في حقل للخزامى في منطقة بخشيساراي في جمهورية القرم الروسية.