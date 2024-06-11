"السلام الليلكي"... صور ساحرة لحقول الخزامى في القرم

جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا توثق تفتح أزهار الخزامى في حقول جمهورية القرم الروسية الواسعة، حيث يعطي اللون الليلكي (البنفسجي) لهذه الزهور الجميلة، راحة نفسية وطمأنية وسلاما لجميع زوار هذه الحقول.