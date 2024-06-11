https://sarabic.ae/20240611/العثور-على-حطام-طائرة-نائب-رئيس-ملاوي-المفقودة-صور-1089738909.html
العثور على حطام طائرة نائب رئيس ملاوي ومقتل جميع ركابها... صور
العثور على حطام طائرة نائب رئيس ملاوي ومقتل جميع ركابها... صور
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بالعثور على حطام الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس ملاوي ساولوس تشيليما، بعد أكثر من يوم على فقدان الاتصال بها. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T10:28+0000
2024-06-11T10:28+0000
2024-06-11T11:08+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089738753_0:210:1080:818_1920x0_80_0_0_a80f61a41d46b413b5e958e83b90dde5.jpg
وأظهرت صور شاركها أحد أعضاء فريق الإنقاذ العسكري لوكالة "فرانس برس"، أفرادا من الجيش يقفون على منحدر ضبابي بالقرب من حطام يحمل رقم تسجيل طائرة "Dornier 228-202K" التابعة للجيش الملاوي.وبحسب رايدو "Capital FM Malawi"، فقد تم تأكيد وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة.وكان رئيس مالاوي، قد قال في وقت سابق، إنه "لا يدخر أي موارد في عملية البحث عن الطائرة العسكرية المفقودة التي تقل نائب رئيس البلاد ساولوس تشيليما".وقال شاكويرا، في خطاب تلفزيوني: "أعلم أن هذا الموقف مفجع، لكني أريد أن أؤكد لكم أنني لا أدخر أي موارد متاحة للعثور على تلك الطائرة، وأنا متمسك بكل ذرة أمل في العثور على ناجين".ونفى سابقا رئيس الدولة المزاعم التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية بشأن توقف عمليات البحث خلال الليل، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ ستستمر حتى يتم العثور على الطائرة المفقودة.وحرصت مالاوي على الاتصال بالدول المجاورة وحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وإسرائيل للحصول على الدعم في جهود الإنقاذ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089738753_0:109:1080:919_1920x0_80_0_0_476deab315f06f7bcb915a72f506fc0d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
العثور على حطام طائرة نائب رئيس ملاوي ومقتل جميع ركابها... صور
10:28 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 11:08 GMT 11.06.2024)
أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بالعثور على حطام الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس ملاوي ساولوس تشيليما، بعد أكثر من يوم على فقدان الاتصال بها.
وأظهرت صور شاركها أحد أعضاء فريق الإنقاذ العسكري لوكالة "فرانس برس"، أفرادا من الجيش يقفون على منحدر ضبابي بالقرب من حطام يحمل رقم تسجيل طائرة "Dornier 228-202K" التابعة للجيش الملاوي.
وبحسب رايدو "Capital FM Malawi"، فقد تم تأكيد وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة.
وأشارت الإذاعة المحلية إلى أن الرئيس المالاوي لازاروس تشاكويرا سيقدم تفاصيل حول ترتيبات الجنازة في وقت لاحق.
وكان رئيس مالاوي، قد قال في وقت سابق
، إنه "لا يدخر أي موارد في عملية البحث عن الطائرة العسكرية المفقودة التي تقل نائب رئيس البلاد ساولوس تشيليما".
وقال شاكويرا، في خطاب تلفزيوني
: "أعلم أن هذا الموقف مفجع، لكني أريد أن أؤكد لكم أنني لا أدخر أي موارد متاحة للعثور على تلك الطائرة، وأنا متمسك بكل ذرة أمل في العثور على ناجين".
ونفى سابقا رئيس الدولة المزاعم التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية بشأن توقف عمليات البحث خلال الليل، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ ستستمر حتى يتم العثور على الطائرة المفقودة.
وكشف أن "مراقبة الحركة الجوية في مدينة مزوزو (عاصمة المنطقة الشمالية لمالاوي)، نصحت الطائرة، التي كانت تقل نائب الرئيس و9 أشخاص آخرين، بعدم محاولة الهبوط بسبب ضعف الرؤية وسوء الأحوال الجوية، وأوصت بالعودة إلى العاصمة ليلونغوي.
وحرصت مالاوي على الاتصال بالدول المجاورة وحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وإسرائيل للحصول على الدعم في جهود الإنقاذ.