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روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو
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روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو
روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T06:02+0000
2024-06-11T06:26+0000
روسيا
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وأوضح بيان الدفاع أنه "سيتم خلال التدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن:وفي وقت سابق، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
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روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو

06:02 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 06:26 GMT 11.06.2024)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية.
وأوضح بيان الدفاع أنه "سيتم خلال التدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن:

"التدريبات تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية لروسيا وبيلاروسيا من أجل ضمان سيادة دولة الاتحاد وسلامتها الإقليمية دون قيد أو شرط".

وفي وقت سابق، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.
وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
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