https://sarabic.ae/20240611/طائرة-الركاب-القصيرة-المدى-إس-جي-100-1089736810.html
طائرة الركاب القصيرة المدى "إس جي 100"
طائرة الركاب القصيرة المدى "إس جي 100"
سبوتنيك عربي
طائرة الركاب القصيرة المدى "إس جي 100"
2024-06-11T09:39+0000
2024-06-11T09:39+0000
2024-06-11T09:39+0000
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روسيا
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وأفادت شركة الطائرات المتحدة الروسية أن الشركة لديها بالفعل طلبات لتسليم أكثر من 150 طائرة من هذا النوع. تعرّف على المزيد حول الطائرة المدنية الروسية القصيرة المدى من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك":
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طائرة الركاب القصيرة المدى "إس جي 100"
طائرة الركاب القصيرة المدى "إس جي 100"
طائرة الركاب القصيرة المدى "إس جي 100"
من المقرر أن تكتمل شهادات الطائرة "إس جي-100"، التي بدأت اختبارات الطيران مطلع الأسبوع الجاري، في عام 2025.
وأفادت شركة الطائرات المتحدة الروسية أن الشركة لديها بالفعل طلبات لتسليم أكثر من 150 طائرة من هذا النوع.
تعرّف على المزيد حول الطائرة المدنية الروسية القصيرة المدى من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك":