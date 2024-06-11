لا شيء يعيق عشق كرة القدم حتى البركان...فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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https://sarabic.ae/20240611/لا-شيء-يعيق-عشق-كرة-القدم-حتى-البركانفيديو-1089732235.html
لا شيء يعيق عشق كرة القدم حتى البركان...فيديو
لا شيء يعيق عشق كرة القدم حتى البركان...فيديو
سبوتنيك عربي
استمر اللعب في مباريات دوري قرية "وولانج جيتانج" أثناء ثوران بركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا، وبالإمكان رؤية الدخان الكثيف يخرج خلفهم في منظر بديع. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T07:45+0000
2024-06-11T07:45+0000
مجتمع
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وبالرغم من ذلك الثوران، إلا أن قرية "وولانج جيتانج"، استمرت في لعب مباريات الدوري الخاص بها، أثناء ثوران جبل “لاكي لاكي”.وثار بركان "لاكي-لاكي" في منطقة شرق فلوريس في مقاطعة نوسا تينغارا في إندونيسيا، ما أدى لارتفاع الرماد البركاني المتصاعد نحو 800 متر.وأعلنت السلطات الرسمية في إندونيسيا رفع مستوى التحذير من البركان من اثنين إلى ثلاثة، حيث يوجد نحو 130 بركانا نشطا في إندونيسيا التي تقع ضمن “منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ” حيث تكثر الزلازل والبراكين.
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لا شيء يعيق عشق كرة القدم حتى البركان...فيديو

07:45 GMT 11.06.2024
© Photo / xاستمرار اللعب في مباريات دوري قرية "وولانج جيتانج" أثناء ثوران جبل "لاكي لاكي" في إندونيسيا
استمرار اللعب في مباريات دوري قرية وولانج جيتانج أثناء ثوران جبل لاكي لاكي في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Photo / x
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استمر اللعب في مباريات دوري قرية "وولانج جيتانج" أثناء ثوران بركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا، وبالإمكان رؤية الدخان الكثيف يخرج خلفهم في منظر بديع.
وبالرغم من ذلك الثوران، إلا أن قرية "وولانج جيتانج"، استمرت في لعب مباريات الدوري الخاص بها، أثناء ثوران جبل “لاكي لاكي”.

وأظهر فيديو منتشر على مواقع التواصل أهل القرية وهم يلعبون ويخرج خلفهم في منظر بديع دخان البركان، أيضًا الدجاج كان له نصيب حيث دخل وبدأ يأكل الحبوب بين أعشاب الملعب.

وثار بركان "لاكي-لاكي" في منطقة شرق فلوريس في مقاطعة نوسا تينغارا في إندونيسيا، ما أدى لارتفاع الرماد البركاني المتصاعد نحو 800 متر.
وأعلنت السلطات الرسمية في إندونيسيا رفع مستوى التحذير من البركان من اثنين إلى ثلاثة، حيث يوجد نحو 130 بركانا نشطا في إندونيسيا التي تقع ضمن “منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ” حيث تكثر الزلازل والبراكين.
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