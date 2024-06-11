لا شيء يعيق عشق كرة القدم حتى البركان...فيديو
© Photo / xاستمرار اللعب في مباريات دوري قرية "وولانج جيتانج" أثناء ثوران جبل "لاكي لاكي" في إندونيسيا
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استمر اللعب في مباريات دوري قرية "وولانج جيتانج" أثناء ثوران بركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا، وبالإمكان رؤية الدخان الكثيف يخرج خلفهم في منظر بديع.
وبالرغم من ذلك الثوران، إلا أن قرية "وولانج جيتانج"، استمرت في لعب مباريات الدوري الخاص بها، أثناء ثوران جبل “لاكي لاكي”.
وأظهر فيديو منتشر على مواقع التواصل أهل القرية وهم يلعبون ويخرج خلفهم في منظر بديع دخان البركان، أيضًا الدجاج كان له نصيب حيث دخل وبدأ يأكل الحبوب بين أعشاب الملعب.
وثار بركان "لاكي-لاكي" في منطقة شرق فلوريس في مقاطعة نوسا تينغارا في إندونيسيا، ما أدى لارتفاع الرماد البركاني المتصاعد نحو 800 متر.
لا شيء يعيق عشق كرة القدم حتى البركان— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 11, 2024
استمر اللعب في مباريات دوري قرية "وولانج جيتانج" أثناء ثوران جبل "لاكي لاكي" في إندونيسيا، وبالرغم من ذلك الثوران، إلا أن القرية استمرت في اللعب أثناء ثوران جبل "لاكي لاكي".
وثار البركان في إندونيسيا، ما أدى لارتفاع الرماد البركاني المتصاعد… pic.twitter.com/kIVcyD92oh
وأعلنت السلطات الرسمية في إندونيسيا رفع مستوى التحذير من البركان من اثنين إلى ثلاثة، حيث يوجد نحو 130 بركانا نشطا في إندونيسيا التي تقع ضمن “منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ” حيث تكثر الزلازل والبراكين.