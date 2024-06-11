https://sarabic.ae/20240611/وزير-التعليم-العالي-المصري-لـسبوتنيك-أقمنا-في-مصر-فروعا-لبعض-الجامعات-الروسية-المرموقة-1089765438.html
وزير التعليم العالي المصري لـ"سبوتنيك": بدأنا في مصر فروعا لبعض الجامعات الروسية المرموقة
وزير التعليم العالي المصري لـ"سبوتنيك": بدأنا في مصر فروعا لبعض الجامعات الروسية المرموقة
سبوتنيك عربي
تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، محمد أيمن عاشور، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاقية التي تم توقيعها بشأن التعاون بين الجامعات المصرية والروسية، إذ... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T19:48+0000
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وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في مدينة قازان الروسية، أن "التعاون بين مصر وروسيا، في مجال التعليم يتعمق بشكل متزايد".وأردف، قائلا: "تتعاون جامعات مصر وروسيا بشكل نشط، وعلى سبيل المثال، فقد بدأنا فروعا جامعية لبعض الجامعات المرموقة في روسيا، مثل جامعة كازان، وجامعة سانت بطرسبورغ، في مصر".وتابع: "ناقشنا مع الجانب الروسي كذلك كيفية زيادة عدد الجامعات في مصر، من خلال إنشاء اتحاد جديد في مدينة برج العرب الجديدة، شمال البلاد، وكذلك تعزيز جامعات أخرى من روسيا، من أجل تقديم برامج تعليمية جديدة أفضل".وواصل وزير التعليم والبحث العالي في مصر، محمد أيمن عاشور، القول: "كما ناقشنا البرامج الجديدة في الجامعات التكنولوجية الجديدة، وكيفية التواصل بين الجامعات التكنولوجية هنا، في روسيا ومصر".وختم الوزير المصري تصريحاته قائلا: "لقد بدأنا أيضا التفاوض والاتفاق معا على المؤسسة والبروتوكول الجديد بين وزارتنا في مصر ووزارة التعليم العالي هنا في روسيا، ونتطلع إلى التعاون المثمر".
https://sarabic.ae/20230819/مديرة-في-جامعة-الصداقة-لـسبوتنيك-16-ألف-طالب-مصري-يدرسون-في-روسيا-وعمق-العلاقات-ينعكس-على-التعليم-1080239733.html
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وزير التعليم العالي المصري لـ"سبوتنيك": بدأنا في مصر فروعا لبعض الجامعات الروسية المرموقة
19:48 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 19:58 GMT 11.06.2024)
حصري
تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، محمد أيمن عاشور، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاقية التي تم توقيعها بشأن التعاون بين الجامعات المصرية والروسية، إذ قال: "التقينا مع وزير التعليم العالي في روسيا، وناقشنا التعاون بين جامعاتنا في مصر والجامعات الروسية".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في مدينة قازان الروسية، أن "التعاون بين مصر وروسيا، في مجال التعليم يتعمق بشكل متزايد".
وأردف، قائلا: "تتعاون جامعات مصر وروسيا بشكل نشط، وعلى سبيل المثال، فقد بدأنا فروعا جامعية لبعض الجامعات المرموقة في روسيا، مثل جامعة كازان، وجامعة سانت بطرسبورغ، في مصر".
وتابع: "ناقشنا مع الجانب الروسي كذلك كيفية زيادة عدد الجامعات في مصر، من خلال إنشاء اتحاد جديد في مدينة برج العرب الجديدة، شمال البلاد، وكذلك تعزيز جامعات أخرى من روسيا، من أجل تقديم برامج تعليمية جديدة أفضل".
وواصل وزير التعليم والبحث العالي في مصر، محمد أيمن عاشور، القول: "كما ناقشنا البرامج الجديدة في الجامعات التكنولوجية الجديدة، وكيفية التواصل بين الجامعات التكنولوجية هنا، في روسيا ومصر".
و"تناقش روسيا ومصر كذلك إدراج برامج العلوم الصعبة في الجامعات المصرية، لدعم الجزء التكنولوجي من محطة "الضبعة" للطاقة النووية، الواقعة في الجزء الشمالي من البلاد"، وفقا لعاشور.
وختم الوزير المصري تصريحاته قائلا: "لقد بدأنا أيضا التفاوض والاتفاق معا على المؤسسة والبروتوكول الجديد بين وزارتنا في مصر ووزارة التعليم العالي هنا في روسيا، ونتطلع إلى التعاون المثمر".